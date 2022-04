Des doigts, un « suce ma bite » : Kyrie Irving est chaud sur les fans des Celtics

Le premier match de la série confirme ce qui semblait évident : va y avoir une sacrée bataille entre les Boston Celtics et les Brooklyn Nets. Pour l’instant, avantage Boston avec ce premier round remporté à la sirène (115-114) sur un layup de Jayson Tatum. Mais Kyrie Irving et ses coéquipiers n’ont pas dit leur dernier mot.

Comment Jayson Tatum et les Celtics ont planté les Nets au buzzer

D’ailleurs, le meneur All-Star n’a certainement pas fini de parler. Exceptionnel en attaque dimanche soir (39 points), il a passé une partie de la rencontre à se chamailler avec les supporters adverses. Il faut dire que ces derniers ne lui ont toujours pas pardonné son départ en 2019, lui qui jurait fidélité à la franchise à peine un an auparavant. Hué à chaque ballon, insulté, « Uncle Drew » n’a pas tendu l’autre joue.

Entre les petits gestes après ces paniers ou les doigts d’honneur balancés à ceux qui s’en prenaient à lui, Irving s’est efforcé de répondre à ses haters. Et il va continuer à le faire.

« Je suis habitué à tout ça. Ce n’est rien de nouveau. Mais je vais avoir avec eux la même énergie qu’ils ont avec moi. Mais je sais que ce ne sont pas tous les fans de Boston qui sont comme ça. Je ne m’en prends pas à tous les fans des Celtics. Quand on vous balance des « pussy », des « bitch » ou des « fuck you », vous ne pouvez pas tout laisser passer. Nous sommes censés être dociles, humbles mais « fuck that », ce sont les playoffs. Je vais embrasser le côté obscure du game. »

Quelque part, tant mieux. Ça donne encore plus de piment à cette rivalité. Et un Kyrie Irving en mission reste un Kyrie Irving qui plante un paquet de tirs à trois-points en première intention et de layups incroyables. La guerre ne fait que commencer.

Un petit « suce ma bite » de Kyrie Irving pour la route