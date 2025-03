Les résultats de la nuit en NBA

Kings @ Magic : 91-121

Nets @ Wizards : 115-112

Heat @ Sixers : 118-95

Mavs @ Bulls : 120-119

Lakers @ Grizzlies : 134-127

Pacers @ Thunder : 111-132

Celtics @ Spurs : 121-111

- Tuomas Iisalo a coaché son premier match avec les Grizzlies cette nuit contre les Lakers, 48 heures après le renvoi surprise de Taylor Jenkins. La tâche était un peu trop rude pour le Finlandais et ses ouailles, battus par Los Angeles en ayant compté jusqu'à 20 points de retard avant se se rapprocher dans le 4e quart-temps. Austin Reaves (31 pts, 8 asts), Luka Doncic (29 pts, 9 asts) et LeBron James (25 pts, 8 asts) ont compilé 85 points et 25 passes à eux trois !

- Dallas est toujours invaincu lorsque Anthony Davis joue. Les Mavs sont à 4-0 avec leur nouvel intérieur, après leur victoire d'un point à Chicago, pour calmer les ardeurs des Bulls. Les joueurs de Jason Kidd menaient de 11 points dans le 4e quart-temps avant un comeback des locaux dans le money time. Les Mavs ont eu la bonne idée de ne pas faire faute sur Nikola Vucevic à la toute fin, le laissant marquer à 3 points sans possibilité d'avoir un lancer supplémentaire. Malgré les 28 points de Matas Buzelis et les 25 points de Coby White, Chicago voit sa belle série de quatre victoires de suite s'arrêter.

- OKC n'a pas tremblé contre Indiana. Shai Gilgeous-Alexander (33 pts) et le Thunder ont tranquillement conquis leur 9e victoire consécutive, avec également 22 points de Lu Dort et 18 points de Jalen Williams. Chet Holmgren était laissé au repos.

- Les Celtics n'ont été menés que pendant 15 secondes contre les Spurs, avant d'imposer leur loi et de l'emporter au Texas. Jayson Tatum (29 pts, 10 rbds, 8 asts) a été le plus tranchant côté Boston, pour la 8e victoire de rang des hommes de Joe Mazzulla.

- Miami continue de sortir la tête de l'eau avec une quatrième victoire consécutive, cette fois acquise à Philadelphie. Les Sixers ont subi leur 7e défaite de rang sous les coups de Tyler Herro (30 pts) notamment et sans qu'il y ait le moindre suspense. Guerschon Yabusele a joué 30 minutes mais n'a pris qu'un seul tir... qu'il a raté.

- Les amateurs de NCAA connaissent bien Drew Timme, l'ancien joueur de Gonzaga. Il s'est désormais présenté aux fans NBA, après son game winner de la nuit contre Washington, pour sa deuxième rencontre chez les pros avec Brooklyn. Timme (19 pts) a marqué le panier pour virer en tête à 7 secondes de la fin. Chez les Wizards, Alex Sarr n'était pas particulièrement dans un grand soir en termes d'adresse (4/12 dont 0/5 à 3 pts) et finit avec 12 points et 3 contres.

- Les Kings n'ont pas vu le jour à Orlando, où Paolo Banchero (24 pts), Fran Wagner (21 pts) et Caleb Houstan (18 pts) ont bâti un succès serein, ce qui n'est pas arrivé si souvent cette saison. On commence à parler d'un mécontentezment de la part de Domantas Sabonis côté Sacramento d'ailleurs...