Les résultats de la nuit en NBA

Mavs @ Hornets : 104-110

Bulls @ Lakers : 118-110

Grizzlies @ Hawks : 123-119

Spurs @ Celtics : 93-137

Rockets @ Cavs : 91-108

Nets @ Magic : 106-119

Wizards @ Raptors : 104-114

Thunder @ Blazers : 118-112

Wolves @ Warriors : 99-96

- Le désastre continue pour Dallas, qui fonce tout droit vers une fin de saison prématurée. Les Mavs ont à nouveau perdu face à Charlotte et devront se passer de Luka Doncic pour le prochain match à cause d'une nouvelle faute technique... Malgré les 40 points du Slovène, les Texans ont mordu la poussière sur le parquet des Hornets, pénalisés par une entame cauchemardesque (3/18 et -19 en première mi-temps). Bien qu'ils aient comblé le retard par la suite, notamment grâce aux exploits de Doncic, les joueurs de Jason Kidd n'avaient plus d'huile dans le moteur dans le money time. C'est la 4e défaite de suite pour Dallas, qui compte une victoire de moins que le 10e et dernier qualifié virtuel pour les playoffs, OKC.

- Le Thunder a justement profité de l'aubaine et d'un affrontement avec des Blazers en roue libre et sans Damian Lillard. Les 31 points de Shai Gilgeous-Alexander, aidé par Jalen Williams (23 pts) et Isaiah Joe (20 pts) ont permis à OKC de l'emporter à l'extérieur et de présenter un bilan égal à celui des Lakers, 9e.

- Les Lakers ont eu le plaisir de retrouver LeBron James, remis plus tôt que prévu de sa blessure au tendon. Le "King" est sorti du banc pour la deuxième fois de sa carrière en NBA et n'a malheureusement pas pu empêcher son équipe de s'incliner devant Chicago. S'il avait su qu'il se ferait troller en fin de match par Patrick Beverley, qui a mimé le signe "trop petit" après avoir scoré face à lui, LeBron aurait peut-être repoussé un peu son retour... Zach LaVine (32 pts) a été le plus tranchant dimanche pour mettre fin à la série de trois victoires consécutives des Lakers.

i have just witnessed Pat Bev Too Small’ing LeBron Jameshttps://t.co/GEY1wthbmE pic.twitter.com/KKSeKfg450 — Rob Perez (@WorldWideWob) March 26, 2023

- Pas de Jayson Tatum, touché à la hanche ? Pas de problème, Jaylen Brown s'occupe de tout. L'ailier All-Star a guidé Boston vers un large succès à domicile contre San Antonio et a posé 41 points et 13 rebonds à 18/29 pour offrir une troisième victoire de suite aux Celtics, pas encore résignés à laisser le trône de l'Est aux Bucks.

- Memphis aussi marche très fort en ce moment et a conquis un 6e succès de rang, cette fois à domicile contre Atlanta. Cette fois titulaire après avoir réintégré la rotation récemment, Ja Morant a inscrit 27 points, épaulé par Desmond Bane (25 pts), dont les paniers dans le money time ont été précieux pour repousser les assauts d'Atlanta. Les Grizzlies ont deux victoires d'avance sur Sacramento et finiront vraisemblablement 2e à l'Ouest.

- Les Cavs ont verrouillé leur 4e place et leur billet pour les playoffs avec une victoire sereine à la maison contre Houston. Jarrett Allen (24 pts, 14 rbds) et Darius Garland (22 pts) ont été les moteurs de cette quatrième victoire consécutive.

- Brooklyn a raté l'occasion de conforter sa 6e place. Les Nets ont chuté à Orlando malgré les 44 points de Mikal Bridges. Le Magic est une équipe en forme qui a su varier les plaisirs autour de Cole Anthony (21 pts) avec 8 joueurs à au moins 10 points. La lutte pour le dernier spot direct pour les playoffs entre Brooklyn et Miami va continuer d'être intense.

- Le retour de Karl-Anthony Towns (14 pts) a été bien mieux géré qu'on ne le pensait par les Wolves. Minnesota a remporté une précieuse victoire sur le parquet de Golden State, grâce notamment à deux paniers à 3 points important de son pivot All-Star.

C'est le deuxième shoot de KAT à 11 secondes de la fin après une interception de Kyle Anderson qui offert la victoire aux hommes de Chris Finch. Les Warriors ont eu deux opportunités de revenir mais une passe mal exécutée de Jordan Poole puis un tir lointain de Stephen Curry n'ont pas fait mouche.

Minnesota est sur les talons de Golden State et leurs positions peuvent encore s'inverser avant la fin de la saison régulière.

On notera que Rudy Gobert a fini avec 10 points et 18 rebonds en allant 12 fois sur la ligne.

- Les Wizards sont à plus de trois victoires de la 10e place et ne verront même pas le play-in tournament. Leur défaite à Toronto sous les coups d'OG Anunoby (29 pts) et Fred VanVleet (28 pts) et mis un terme à leurs espoirs.