Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Pistons : 140-110

Warriors @ Mavs : 113-116

Clippers @ Blazers : 118-112

- Dallas avait vraiment besoin de casser sa mauvaise série et les interrogations autour des limites de l'ultra-Luka dépendance. Quoi de mieux qu'un réveil face aux Warriors, dans un remake de la finale de conférence 2022, pour repartir du bon pied ? Les Mavs ont encore une fois eu besoin d'un Luka Doncic totalement stratosphérique, mais ils n'ont pour le moment pas les moyens ou l'envie de procéder autrement.

Les Texans l'ont emporté sur le fil, en partie grâce au 5e triple-double de Doncic en NBA cette saison. Le Slovène a claqué 41 points, 12 passes et 12 rebonds, avec un dernier assist clutch à 1:49 de la fin pour Tim Hardaway Jr (22 pts), dont le panier à 3 points a fait virer les Mavs en tête pour de bon.

Dallas n'avait jamais perdu autant de matches de suite depuis l'arrivée de Jason Kidd. Il était important d'éviter une cinquième défaite de suite face à Stephen Curry (32 pts) et sa bande. Le contre de Luka sur Steph dans le money time, son panier dans la foulée et celui de l'intéressant Josh Green ont permis aux joueurs de Kidd de plier l'affaire.

Doncic est devenu, au passage, le 10e joueur de l'histoire de la NBA à réussir au moins 20 matches à 40 points ou plus avant ses 24 ans...

It was the @luka7doncic show in Dallas tonight: 🔥 41 PTS, 12 REB, 12 AST, 4 STL, 4 3PM 🔥 pic.twitter.com/iyAvJcrO1W — NBA (@NBA) November 30, 2022

- Nicolas Batum n'a marqué que 3 points lors de la victoire des Clippers à Portland, sa première patrie NBA. Mais son shoot à 2:37 de la fin a été celui qui a permis à Los Angeles de passer devant pour ne plus être repris jusqu'à la fin de la rencontre.

Le capitaine des Bleus a ensuite contré Anfernee Simons, ultra chaud (37 pts avec 9 paniers à 3 pts), à 30 secondes de la fin, puis a pris le rebond qu'il fallait, toujours sur une tentative de Simons pour égaliser, à 8 secondes de la fin. Pas besoin de sortir un carton offensif pour être décisif en NBA !

nic batum continuing to have one of the more very impactful 1-of-3 fga games you'll see pic.twitter.com/4BsPiMSy7v — Dan Favale (@danfavale) November 30, 2022

Toujours sans Paul George, ni Kawhi Leonard, les Clippers ont profité du gros match de (32 pts à 10/16) et ont renversé une situation compromise, eux qui étaient menés de 13 points à l'entame du 4e quart-temps.

On notera l'apport du Français Moussa Diabaté en sortie de banc. L'ancien de Michigan a passé 12 minutes sur le parquet pour 3 points, 4 rebonds, 1 contre et 1 interception ave un différentiel de +19.

- Même lorsqu'ils sont dans le creux de la vague, les Knicks ont pris l'habitude de dominer les Pistons pour se rassurer. Pour la 11e fois consécutive, New York a battu Detroit et s'est rapproché d'un bilan à l'équilibre (10-11) sans trembler une seconde.

L'homme de la soirée est sans conteste Julius Randle, qui fêtait ses 28 ans et n'a pas manqué l'occasion de réussir un carton (36 pts, 7 rbds, 5 pds) pour l'occasion. Il a reçu le soutien de Quentin Grimes, RJ Barrett et Jalen Brunson, tous à 16 points.

36 PTS | 7 REB | 5 AST | 6 3PM@J30_RANDLE was on fire from the tip, nailing 5 3-pointers in Q1 on his way to a season-hi!h 36 PTS in the @nyknicks win! pic.twitter.com/BUgxHuUhGs — NBA (@NBA) November 30, 2022

Une pensée pour Evan Fournier, qui est le seul joueur inscrit sur la feuille de match pour les Knicks à ne pas être entré en jeu une seconde. On espère qu'il tient le choc, car même si la NBA est un business, être placardisé dans la franchise dans laquelle il rêvait de jouer depuis des années doit être psychologiquement éprouvant.

Killian Hayes était titulaire à Detroit et a joué 26 minutes avant que Dwane Casey ne vide son bac : 11 points, 6 passes, 3 interceptions.