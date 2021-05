Les résultats de la nuit en NBA

Celtics @ Magic : 132-96

Blazers @ Cavs : 141-105

Suns @ Hawks : 103-135

Kings @ Pacers : 104-93

Sixers @ Rockets : 135-115

Wizards @ Bucks : 134-135

Grizzlies @ Wolves : 139-135

Knicks @ Nuggets : 97-113

Spurs @ Jazz : 94-126

Ja Morant a assumé, Anthony Edwards a épaté

- Quelques heures seulement après avoir dit qu'il se voyait comme l'un des 5 meilleurs meneurs en NBA, Ja Morant a assumé. Le joueur des Grizzlies a sorti l'un de ses meilleurs matches de la saison (37 points, 10 passes) pour aider Memphis à dominer Minnesota.

Dans cette partie, on a aussi pu voir que ce n'est pas parce que LaMelo Ball était de retour qu'Anthony Edwards allait tranquillement le laisser récupérer son statut de favori pour le titre de Rookie of the Year. Edwards est en train de devenir un sacré joueur malgré le contexte compliqué et il l'a prouvé avec un carton épatant : 42 points à 17/22 dont un incroyable 8/9 à 3 points !

Ja Morant pense être l'un des 5 meilleurs meneurs NBA... et pourquoi pas ?

Westbrook n'est plus qu'à deux longueurs de Big O

- L'expulsion de Giannis Antetokounmpo pour 6 fautes n'a pas facilité la tâche aux siens, mais Milwaukee l'a tout de même emporté de justesse contre Washington. Les 29 points de Jrue Holiday, notamment, ont permis aux Bucks de signer une 4e victoire consécutive.

Les Wizards ont fait leur maximum pour contrecarrer les plans des hommes de Budenholzer. Russell Westbrook (29 pts, 17 pds, 12 rbds) n'est plus qu'à deux longueurs du record de triple-doubles d'Oscar Robertson et Bradley Beal (42 pts) continue de se battre à distance avec Stephen Curry pour le titre de meilleur scoreur de la saison NBA.

Jokic n'a pas le time

- Tiens, encore un match de MVP pour Nikola Jokic, auteur d'un début de match phénoménal contre les Knicks pour permettre à Denver de faire la course en tête et de calmer l'ardeur new yorkaise. Le Serbe a fini avec 32 points, 12 rebonds, 6 passes, 2 interceptions et 2 contres en... 29 minutes.

Atlanta met la pression à New York, Utah reprend la tête

- Les Hawks ont profité de cette défaite des Knicks et d'un petit coup de pompe des Suns pour revenir à une demi-longueur de New York au classement à l'Est. Atlanta a stoppé la série de 5 victoires de suite de Phoenix, grâce à un gros 4e quart-temps (35-18). Les joueurs de Nate McMillan ont bien réparti la marque avec 7 joueurs entre 13 et 18 points.

- Utah s'est évidemment jeté sur l'occasion pour reprendre les commandes de la NBA. Le Jazz s'est très facilement imposé devant San Antonio et a profité de la défaillance des Suns pour s'installer à nouveau sur le trône de la ligue durant ce sprint final.

Les cadres ont à peine joué plus de 20 minutes et Jordan Clarkson (30 pts) s'est régalé en sortie de banc pour conforter son statut de favori pour le titre de 6e homme de l'année.

Embiid et Lillard n'avaient pas le temps non plus

- Dans le genre, "je fracasse l'opposition en 25 minutes et je file à la sieste", Joel Embiid a fait du très solide. Contre Houston, le pivot des Sixers n'a pas eu besoin de rester bien longtemps sur le terrain pour claquer 34 points et 12 rebonds, aiguillant ainsi Philadelphie vers une 6e victoire de suite et une avance de deux longueurs sur Brooklyn à l'Est.

- Dans la même famille des mecs qui n'ont pas le temps, Damian Lillard n'a joué que trois quart-temps face à Cleveland. Une fenêtre de tir suffisante pour éteindre tout espoir chez les Cavs avec 32 points et 9 rebonds.

Retour gagnant pour Fournier à Orlando

- Pour son retour à Orlando, Evan Fournier (18 pts) a été très applaudi par les fans du Magic. Ces derniers se sont abstenus d'en faire autant avec leur équipe, écrasée sans ménagement par les Celtics.

- 24 heures après l'annonce du probable départ de Nate Bjorkgren et de son staff en fin de saison, c'était quand même sacrément tendu chez les Pacers, nettement battus par les Kings. Au-delà du résultat, une scène a retenu l'attention : cette altercation entre l'un des assistants de Bjorkgren, Greg Foster, et Goga Bitadze. Le groupe vit bien...

- On est content quand Marvin Bagley peut jouer des matches et rappeler qu'il est quand même un talent spécial en NBA : 31 points et 12 rebonds pour l'intérieur de Sacramento.