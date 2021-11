Les résultats de la nuit en NBA

Wizards @ Hornets : 87-97

Pacers @ Pistons : 89-97

Celtics @ Hawks : 99-110

Cavs @ Nets : 99-109

Pelicans @ Heat : 98-113

Magic @ Knicks : 104-98

Lakers @ Bucks : 102-109

Kings @ Wolves : 97-107

Rockets @ Thunder : 89-101

Mavs @ Suns : 98-105

Bulls @ Blazers : 107-112

Giannis a retrouvé Khris, les Lakers ont payé le prix

- Giannis Antetokounmpo ne joue pas de la même manière quand Khris Middleton est là. Les Bucks non plus, d'ailleurs. Le Greek Freak a retrouvé son lieutenant, absent depuis 8 matches à cause du Covid, et les choses sont presque miraculeusement redevenues comme avant.

Giannis a roulé sur les Lakers en inscrivant 47 points à 18/23 (3/4 à 3 points), pendant que son lieutenant, logiquement un peu rouillé, trouvait quand même les ressources pour inscrire deux paniers à 3 points importants en 30 secondes dans le 4e quart-temps.

Giannis becomes the 5th player in the last 20 seasons to score 45+ points on 75% shooting from the field and 75% shooting from deep! #NBA75@Giannis_An34: 47 PTS, 18-23 FGM, 3-4 3PM pic.twitter.com/NOcMJVcGfn — NBA (@NBA) November 18, 2021

Middleton est au passage devenu le co-détenteur du record de paniers extérieurs marqués sous le maillot des Bucks, avec Ray Allen.

Toujours sans LeBron James, qui pourrait revenir en fin de semaine contre Boston, les Lakers s'en sont remis à Talen Horton-Tucker (25 pts) là où Russell Westbrook (19 pts, 15 pds) et Anthony Davis (18 pts, 9 rbds), n'ont pas pu naviguer dans les sphères de scoring que l'on pouvait attendre.

Les Suns inarrêtables, Ntilikina se fait remarquer

- Et de 10 pour Phoenix ! Les Suns ont poursuivi leur superbe série de victoires, en s'imposant à domicile contre Dallas. En l'absence de Luka Doncic, les Mavs ont tout de même proposé une belle lutte, mais n'ont pas résisté au très gros 4e quart-temps des Suns et de Devin Booker (24 pts). Chris Paul et Deandre Ayton ont aussi beaucoup combiné dans l'ultime période pour faire la différence.

Book, Ayton and CP3 lead the @Suns to 10 STRAIGHT WINS!@DevinBook: 24 points, 9 rebounds@DeandreAyton: 19 points, 13 rebounds@CP3: 14 assists pic.twitter.com/VJumI5tFJp — NBA (@NBA) November 18, 2021

Malgré la défaite, Frank Ntilikina a montré un excellent visage (13 pts à 3/3 à 3 points en 18 minutes) et on se demande même si Jason Kidd n'aurait pas dû le laisser finir la rencontre au détriment de Reggie Bullock, pas très en réussite.

Portland efface 20 pts de retard, Lillard était focus

- Chicago a compté jusqu'à 20 points d'avance sur le parquet de Portland, que l'on pensait parti pour une cuisante défaite. La ténacité des Blazers et la fatigue des Bulls, qui venaient d'enchaîner un back to back Lakers-Clippers, ont renversé la situation.

Après une entame difficile, Damian Lillard s'est réveillé pour poser 22 points et 10 passes. Le leader des Blazers a été actif en deuxième mi-temps, mais c'est Larry Nance qui a plié l'affaire à 12 secondes de la fin en rentrant ses deux lancers pour donner trois points d'avance aux siens.

Fin de série pour Wash, Detroit surprend

- De retour après son congé pour raisons personnelles, Bradley Beal n'a pas pu éviter la fin de série des Wizards, battus à Charlotte. Les leaders de l'Est ont shooté à 36% en global et 19% à 3 points... LaMelo Ball (11 pts, 14 pds), Miles Bridges (17 pts, 10 rbds, 5 pds) et Mason Plumlee (11 pts, 13 rbds) ont tous fini en double-double pour porter à 4 la série de victoires des Hornets.

- Detroit commence à gagner des matches. Même sans proposer un basket incroyable, les joueurs de Dwane Casey sont plus solides défensivement et ça s'est encore vu cette nuit contre Indiana. Avec un Cade Cunningham à nouveau intéressant (16 pts, 8 rbds, 6 pds, 2 stls), les Pistons ont tenu le coup et vaincu des Pacers un peu moribonds.

Killian Hayes était titulaire et a joué 20 minutes, pour 4 points, 4 passes, 4 rebonds, 3 interceptions et un contre à 2/2. Le Français a été gêné par les fautes et Casey lui a préféré Cory Joseph (18 points en 31 minutes).

Atlanta carbure, les Nets assurent

- Discrètement, Atlanta est en train de gommer son entame poussive. Les Hawks ont remporté une troisième victoire de suite, cette fois contre Boston. Les Celtics ont passé l'essentiel de leur soirée à doubler sur Trae Young, ce dont ses camarades ont profité pour briller. John Collins (20 pts), Cam Reddish et Kevin Huerter (19 pts tous les deux) ont ainsi pris le relais, même si le meneur All-Star est parvenu à finir en double-double (18 pts, 11 pds).

Jayson Tatum (34 pts) avait du mordant, mais Boston, plus sérieux défensivement ces derniers temps, n'a pas su véritablement freiner Atlanta.

- Brooklyn s'est donné quelques frayeurs inutiles lors de la réception de Cleveland. Décimés (Evan Mobley, Jarrett Allen et Lauri Markkanen étaient out), les Cavs ont pourtant entamé un spectaculaire comeback en 2e mi-temps, échouant faute de gaz et à cause de la bonne répartition des points côté Nets.

Pour la première fois de la saison, 4 joueurs de Steve Nash ont fini à 20 points ou plus : Kevin Durant (23), James Harden (27), LaMarcus Aldridge (24) et Patty Mills (21).

Jimmy Butler, un TD pour son retour

- Même sans Bam Adebayo et Kyle Lowry, le Heat a su se défaire des Pelicans. Il faut dire que Jimmy Butler était de retour et qu'il n'a pas ménagé sa cheville. L'arrière de Miami a fini en triple-double (31-10-10) après avoir manqué trois matches sur blessure. Tyler Herro (19 pts) a aidé "Jimmy Buckets" dans sa tâche de faire oublier un mauvais début de match pour plier le débat en 2e mi-temps.

On conseille d'ailleurs à Tyler Herro de jouer au loto vu la réussite qu'il a eue sur cette action...

Tyler Herro passed it from half-court and it went in 😅 pic.twitter.com/p5gH26cGiW — Athlete Swag (@AthleteSwag) November 18, 2021

WTF ???? Le panier complètement gag-esque de Tyler Herro

New York loupe son finish et inquiète un peu

- Les Knicks semblaient avoir le match en main et menaient encore au score à moins de 2 minutes de la fin à domicile contre Orlando. Le courant s'est subitement éteint chez les joueurs de Tom Thibodeau, dominés dans le money time sans parvenir à réagir. Cole Anthony (15 pts, 10 rbds, 7 pds) et Mo Bamba (12&11) ont fini en double-double avec un Terrence Ross tranchant en sortie de banc (19 pts) pour stopper une série de 3 défaites de suite.

Evan Fournier n'a pas échappé à la débandade et a passé 21 minutes sur le parquet du Garden pour 5 petits points.

Edwards prend feu, la der de Walton ?

- Pas sûr que Luke Walton résiste à une défaite contre un "concurrent" avec son équipe qui shoote à 36% et perd 20 ballons... Les Kings se sont inclinés devant les Wolves, portés par l'énorme finish d'Anthony Edwards, auteur de 16 de ses 26 points et de 4 paniers extérieurs dans le 4e quart-temps.

Minnesota avait perdu 8 de ses 9 derniers matches et semblait au fond du trou, mais ce succès auquel KAT a contribué (22 pts), va leur remonter le moral.

- La série de défaites des Rockets s'est poursuivie à Oklahoma City. Luguentz Dort (34 pts) en feu offensivement en ce moment, histoire de montrer qu'il n'est pas qu'un formidable défenseur, s'est assuré que le Thunder ne soit pas l'équipe qui relance Houston, désormais à 13 défaites consécutives. La seule victoire des hommes de Stephen Silas cette saison est justement survenue contre OKC...