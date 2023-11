Les résultats de la nuit en NBA

Bucks @ Hornets : 130-99

Knicks @ Wizards : 120-99

Sixers @ Hawks : 126-116

Pistons @ Cavs : 100-108

Celtics @ Raptors : 108-105

Kings @ Spurs : 129-120

Magic @ Bulls : 103-97

Nuggets @ Pelicans : 110-115

Suns @ Jazz : 131-128

Lakers @ Blazers : 107-95

Rockets @ Clippers : 100-106

*Toutes ces rencontres comptent pour le In-Season Tournament, aka la NBA Cup

Victor Wembanyama et les Spurs plongent encore et appellent à la patience

- Les Clippers ont mis fin à leur vilaine série, tout en mettant fin à la bonne dynamique des Rockets. Après des débuts calamiteux, James Harden (24 pts, 9 rbds, 7 asts) a été clutch pour offrir cette victoire à Los Angeles. Alors que les deux équipes étaient à égalité (100-100) avec 6 secondes à jouer, le MVP 2018 a inscrit un panier à 3 points avec la faute. A la demande de Russell Westbrook, les Clippers avaient changé de cinq de départ, Mann prenant la place de Russ.

JAMES HARDEN 4-POINT PLAY!!!!!!!!!!! Clippers pic.twitter.com/9uEOvkDwnx — Oh no he didn't (@ohnohedidnt24) November 18, 2023

- Kevin Durant a déprimé le Jazz. L'ailier des Suns a calmé les tentatives de retour d'Utah dans le money time, en frappant à 3 points à 18 secondes de la fin pour atteindre 38 points (avec 9 rebonds et 9 passes) et verrouiller la victoire de son équipe. Dans cette partie à laquelle n'a pas participé Bradley Beal, qui en a repris pour au moins 3 semaines, Devin Booker a battu son record de passes décisives en NBA (15), tout en ajoutant 24 points à l'équation.

KEVIN DRUANT DAGGER THREE!!! pic.twitter.com/TUny9dcGtV — Oh no he didn't (@ohnohedidnt24) November 18, 2023

- Les Lakers ont géré leur affaire à Portland, avec un LeBron James dominant (35 pts) malgré une gêne au mollet, épaulé par Anthony Davis (16 pts, 14 rbds). C'est la 6e défaite de suite pour Portland, qui méritait presque ce revers vu l'agression visuelle de ce parquet spécial In-Season Tournament.

LeBron James was in attack mode all night, tying a season-high 35 points and leading the Lakers to an impressive 3-0 West Group A start! 🏆 🔥 35 PTS

🔥 5 3PM

🔥 9 AST pic.twitter.com/GDAJDHtv29 — NBA (@NBA) November 18, 2023

- Après deux défaites de suite, Philadelphie a pris le dessus sur Atlanta en deuxième mi-temps pour repartir de l'avant. Joel Embiid a fait parler sa puissance (32 pts, 8 asts, 7 rbds) et a réussi le soutien de Tobias Harris (29 pts), puis plus tardivement de Tyrese Maxey (19 pts), auteur d'une entame poussive, et Danuel House Jr (14 pts).

- Boston s'est fait peur à Toronto en dilapidant une avance de 16 points à la pause, puis en étant obligé de cravacher dans le money time. Derrick White a rentré un panier à 3 points décisif à 26 secondes de la fin pour casser l'égalité et offrir une cinquième victoire de suite aux Celtics, premiers de toute la NBA au bilan (10-2).

DERRICK WHITE FOR THE LEAD#DifferentHere pic.twitter.com/pci23rKFA6 — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) November 18, 2023

- Les Pelicans ont créé la surprise en battant Denver et commencent à retrouver un peu d'allant. Zion Williamson (26 pts) et Brandon Ingram (21 pts) ont posé de gros problèmes aux Nuggets, qui ont compté jusqu'à 20 points de retard avant de résister au comeback des champions en titre. Denver a manqué un nombre incroyable de situations pour égaliser dans la dernière minute. Nikola Jokic a fini avec un énorme triple-double (26 points, 18 passes, 16 rebonds), mais ça n'a pas suffi.

- Orlando a décidément du mal à tuer les matches. Le Magic a gâché une avance de 19 points contre Chicago, exactement comme deux jours plus tôt. Pas besoin d'un game winner de Paolo Banchero ce coup-ci, mais les Floridiens se sont quand même fait quelques frayeurs après avoir pourtant limité les Bulls à 33 points en première mi-temps. Franz Wagner (21 pts) et Jonathan Isaac ont tous les deux été décisives dans la dernière minute. L'un pour une action à 3 points, l'autre pour son sang froid sur la ligne.

Les Français

- Et de sept d’affilée. Malgré leur démarrage en force et les 27 points de Victor Wembanyama, les Spurs ont étiré leur série de défaites face aux Kings (120-129). San Antonio a montré des signes d’amélioration ce vendredi, mais pas assez pour éclipser le tandem de stars formé par De’Aaron Fox (43 points, 8 rebonds, 7 passes) et Domantas Sabonis (27 points, 14 rebonds, 7 passes). Vous pouvez retrouver le compte-rendu sur place de Benjamin Moubèche, comme après chaque match des Spurs.

- Bilal Coulibaly (6 pts, 4 asts, 3 rbds en 31 min) et les Wizards ont pris une danse à domicile contre les Knicks. Ce qu'on retient surtout, c'est qu'Evan Fournier a rejoué au basket ! Après des premières semaines de mise au placard, l'arrière de l'équipe de France a participé à ce succès et joué 16 minutes (2 points à 1/6, dont 0/4 à 3 pts). On espère que Tom Thibodeau aura envie de renouveler l'expérience et que ce n'était pas un one-shot.

- Killian Hayes n'a pas passé une bonne soirée lors du match contre les Cavs. Detroit a perdu et le meneur français n'a pas pesé : 4 points, 2 passes, 1 interception et un contre en 22 minutes, avant de laisser Jaden Ivey piloter le jeu des Pistons. Darius Garland (28 pts) a brillé dans le camp adverse.

- Théo Maledon a joué 4 minutes totalement anecdotiques lors de la large défaite des Hornets. La victoire des Bucks (+31) à Charlotte est un tout petit peu trompeuse. Avant la deuxième mi-temps et notamment un 4e QT à +20, Milwaukee n'a pas rayonné et avait même mal démarré son match. Une accélération progressive de Damian Lillard (27 pts), Malik Beasley (20 pts) et Giannis Antetokounmpo (16 pts, 9 asts, 8 rbds) a permis aux Bucks de s'imposer largement et de signer une troisième victoire de rang en dépit du carton de LaMelo Ball (37 pts).