Les résultats de la nuit en NBA

Jazz @ Cavs : 109-108

Hornets @ Hawks : 130-127

Wizards @ Raptors : 90-102

Pelicans @ Rockets : 108-118

Christian Wood, Bradley Beal : Les 5 performances marquantes de la nuit en NBA

- Après avoir passé un mois entier sans donner l'impression de pouvoir gagner, les Rockets ne savent plus perdre ! Houston a enregistré une 6e victoire de suite dans un duel de mal classés à l'Ouest avec les Pelicans. Malgré les 40 points de Brandon Ingram, dont le retour en forme est quand même notable et tout sauf étranger au petit regain de forme des Pels, NOLA est tombé sur un os.

Emmenés par Christian Wood (23 pts, 8 rbds) et Eric Gordon (23 pts, 5 pds), les Texans ont pu profiter de 6 joueurs à au moins 10 points, dont le rookie Alperen Sengun en sortie de banc.

23 apiece for Eric Gordon & Christian Wood power the @HoustonRockets to their 6th win in a row! @TheofficialEG10 x @Chriswood_5 pic.twitter.com/9Rb5eyJUJ4 — NBA (@NBA) December 6, 2021

- Les Cavs ont encore montré du coeur et du talent lors de la réception du Jazz. Il s'en est fallu de peu pour que Cleveland ne réussisse un joli comeback après avoir été mené de 15 points et n'arrache la victoire au buzzer. Darius Garland, décidément excellent cette saison, a manqué le tir de la gagne sur le fil, après avoir sorti un match à 31 points et 5 passes.

Donovan Mitchell, auteur lui de 35 points, a été déterminant pour son équipe, au même titre que Rudy Gobert, peu en vue au scoring (6 pts) mais précieux au rebond (20 prises). C'est la 4e victoire consécutive d'Utah, qui reste en embuscade à trois victoires derrière le tandem Golden State - Phoenix.

28 for @KELLYOUBREJR.

32 for @MilesBridges. The @hornets duo capped their big nights with respective clutch buckets late! pic.twitter.com/sfrQIRDnmy — NBA (@NBA) December 6, 2021

- Décimés par le Covid et le protocole sanitaire, les Hornets ont réussi l'exploit d'aller quand même s'imposer à Atlanta. Sans LaMelo Ball, Terry Rozier, Mason Plumlee et Jalen McDaniels, Charlotte a trouvé les ressources et l'adresse à 3 points (17/37, 46%) pour perturber les Hawks et leur coller 130 points.

Les 94 points du trio John Collins (31), Trae Young (25 pts, 15 pds), Kevin Huerter (28 pts) n'ont pas suffi tant Atlanta n'a rien su faire défensivement. Les 60 points cumulés de Miles Bridges (32) et Kelly Oubre Jr (28) ont été moteurs dans cette victoire.

- Washington a du mal à trouver un second souffle en ce moment. Les Wizards ont été battus sans appel à Toronto, en comptant jusqu'à 25 points de retard. Pascal Siakam (31 pts), Precious Achiuwa (10 pts, 14 rbds) et Chris Boucher (14 pts en sortie de banc) ont été les plus en vue chez les Raptors.

Joel Ayayi est entré en jeu pour 4 minutes, sans parvenir à se distinguer.