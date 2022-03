Les résultats de la nuit en NBA

Wolves @ Cavs : 127-122

Pacers @ Magic : 103-119

Raptors @ Nets : 133-97

Bulls @ Heat : 99-112

Spurs @ Grizzlies : 105-118

Hornets @ Bucks : 106-130

Kings @ Thunder : 131-110

Un poster massif et un alley-oop venu d'ailleurs : Les 2 actions irréelles de Ja Morant

Ja Morant est une superstar

Ja Morant ne vient pas de cette planète, on en est à peu près certains désormais. Le meneur des Memphis Grizzlies a battu son record de points en NBA cette nuit face à San Antonio, tout en proposant un show hallucinant pour confirmer son statut de machine à highlights. Morant a inscrit 52 points à 22/30 (4/4 à 3 points) et en 32 minutes pour guider Memphis vers la victoire.

Le résumé de son match mérite de se poser devant l'écran avec du popcorn, pour apprécier la virtuosité avec laquelle il parvient à trouver des angles pour attaquer le panier. Au passage, il s'est offert le scalp de Jakob Poeltl sur un énorme dunk et un buzzer beater incroyable pour clôturer la première mi-temps.

Ja Morant's highlights from tonight are straight out of a video-game! He went off for 5️⃣2️⃣ points putting on a show for the crowd in Memphis #GrindCity 🔥 52 PTS

🔥 22-30 FGM

🔥 7 REB

🔥 4 3PM pic.twitter.com/u0Hw3jdDMS — NBA (@NBA) March 1, 2022

On va devoir commencer à se demander si Ja Morant ne peut pas venir perturber le trio de tête dans la MVP Race d'ici la fin de la saison.

- Les Wolves ont repris du poil de la bête après leur défaite face à Philadelphie. Karl-Anthony Towns et ses camarades sont allés l'emporter à Cleveland en résistant au comeback des Cavs dans le 4e quart-temps. Il a fallu que KAT se charge de plier l'affaire sur un panier à 3 points clutch dans la dernière minute de jeu.

14 mois après, Fultz a rejoué

- De retour sur les parquets après plus d'un an d'absence, Markelle Fultz a contribué à la victoire du Magic à domicile contre Indiana. Le meneur, ancien n°1 de Draft pas épargné par les pépins physiques et psychologiques depuis ses débuts en NBA, a inscrit 10 points et 6 passes en 16 minutes. Un apport intéressant qui donne envie de suivre ce que fera Fultz sur cette fin de saison sans enjeu réel pour Orlando.

418 jours après sa rupture des ligaments croisés, Markelle Fultz est de retour !pic.twitter.com/OMNqyL7fty — Mos (@mosdehuh) March 1, 2022

Scottie Barnes sort un match unique pour un rookie

- Les Nets ont passé une sale soirée à domicile - pléonasme - lors de la venue des Raptors. Sans Kyrie Irving, ni Kevin Durant (proche du retour) et Ben Simmons (qu'on ne verra sans doute pas tant que le déplacement à Philadelphie n'est pas passé...), mais aussi sans leur coach Steve Nash, placé en protocole sanitaire, les New Yorkais ont pris un gigantesque bouillon.

Scottie Barnes en a profité pour rappeler qu'il n'avait pas dit son dernier mot dans la discussion pour le trophée de Rookie of the Year. L'ailier de Toronto a été énorme et a posé 28 points, 16 rebonds, 5 interceptions et 4 passes à 12/14. Une performance historique pour un rookie, puisqu'aucun débutant n'avait jamais sorti ces chiffres tout en shootant à au moins 85%.

We knew Scottie Barnes was going to have a great night when he started 5-for-5 in Q1. He ended the game tying his career-high in points with 28! #WeTheNorth #NBARooks@ScottBarnes561: 28 PTS (12-14 FGM), 16 REB, 4 AST, 5 STL pic.twitter.com/0ThfW3rKxI — NBA (@NBA) March 1, 2022

Solide leader, Miami calme Chicago

- Miami a imposé sa loi aux Bulls et montré qu'il serait compliqué d'aller les chercher en tête de la Conférence Est. Le Heat s'est promené à domicile dans ce choc qui a vu la série de matches consécutifs à 30 points de DeMar DeRozan (18 pts) prendre fin.

Les Floridiens se sont appuyés sur les 20 points de Tyler Herro et Gabe Vincent, sans avoir à puiser dans leurs réserves. Collectivement, les joueurs d'Erik Spoelstra étaient beaucoup trop en place et concentrés pour être inquiétés.

Giannis parfait sur la ligne

- Giannis Antetokounmpo et les Bucks se sont fâchés dans le 2e quart-temps pour faire plier Charlotte. Milwaukee a claqué 44 points sur cette seule période pour tuer tout suspense dans la rencontre, derrière les 26 points et 16 rebonds du Greek Freak, les 21 points et 8 passes de Jrue Holiday et le double-double de Bobby Portis (20 pts, 10 rbds).

Giannis a continué de montrer indirectement à Ben Simmons que l'on pouvait être catastrophique ou presque sur la ligne des lancers à un moment de sa carrière mais corriger le tir de manière spectaculaire. Le double MVP a rentré ses 14 lancers cette nuit face aux Hornets. Au niveau du mental et de l'éthique de travail, Giannis est aussi un freak.

Sarr et Maledon en action

- Les Kings ont mis une mi-temps à prendre le dessus sur le Thunder. De'Aaron Fox (29 pts, 10 pds), Trey Lyles (24 pts), Harrison Barnes (23 pts) et Domantas Sabonis (14 pts, 16 rbds, 7 pds) se sont ensuite répartis la charge pour mettre fin à la série de 4 défaites sur laquelle restait Sacramento.

Du côté d'OKC, on a vu les deux Français du Thunder en action. Olivier Sarr a été actif sur ses 28 minutes de jeu avec 12 points et 4 rebonds à 5/8 avec un panier à 3 points. Théo Maledon a passé 19 minutes sur le terrain pour 9 points, 4 passes et 3 interceptions.