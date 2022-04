Les résultats de la nuit en NBA

Bucks @ Pistons : 131-101

Knicks @ Wizards : 114-92

Cavs @ Nets : 107-118

Rockets @ Raptors : 115-117

Hawks @ Heat : 109-113

Hornets @ Bulls : 133-117

Blazers @ Mavs : 78-128

Suns @ Jazz : 111-105

Thunder @ Lakers : 101-120

- C'est le printemps de Jaylen Hoard et on vit tous dedans ! Le Français n'a certes pas empêché Oklahoma City de s'incliner à Los Angeles contre les Lakers, mais il a de nouveau été le meilleur joueur de son équipe et a réussi une performance impressionnante. Certes, il s'agissait d'une version low-cost des Lakers (la version expensive n'était pas franchement plus fameuse dans tous les cas...), mais Hoard a compilé 27 points (son record en NBA), 17 rebonds, 4 passes, 1 interception et 1 contre, en jouant 47 minutes sur 48 !

Depuis qu'OKC l'a appelé pour ce contrat de 10 jours, Jaylen tourne à 17.8 points, 13.4 rebonds, 2.8 passes à 55.1% en global et 42.1% à 3 points. On espère vraiment qu'une équipe se penchera sur son cas prochainement, que ce soit pour les playoffs ou à la rentrée, pour intégrer un roster où il pourra s'exprimer et montrer ses qualités sur une saison entière.

Si vous avez manqué notre interview avec Jaylen Hoard, juste avant ce match face aux Lakers, elle est toujours en ligne sur le site.

[ITW] Jaylen Hoard : son comeback réussi, la French Connection d'OKC et les Bleus

- Les Nets ont fait un pas très intéressant vers les playoffs cette nuit en battant Cleveland, pour revenir à bilan égal avec les Cavs mais un ballotage favorable. Grâce aux 36 points de Kevin Durant notamment et à une fin de match mieux gérée en défense (19 pts encaissés dans le 4e QT), les joueurs de Steve Nash se sont facilités la tâche. Selon toute vraisemblance, ils retrouveront Cleveland au play-in tournament avec l'avantage du terrain et une 7e place à valider.

36 points for @KDTrey5 as the @BrooklynNets take control of the East's 7th seed! pic.twitter.com/whWHxoxJ73 — NBA (@NBA) April 9, 2022

- Vendredi dans notre podcast, on parlait justement de cette faculté surhumaine des Suns à tout écraser dans le 4e quart-temps. Le Jazz a pris cette réalité en pleine face cette nuit. Phoenix a surmonté un retard de 17 points dans l'ultime période pour mettre un énorme coup derrière la calebasse de Rudy Gobert (16 pts, 10 rbds) et de ses coéquipiers. La connexion Chris Paul-Deandre Ayton a été décisive à 18 secondes de la fin pour inscrire le panier de la gagne et valider une 64e victoire en NBA cette saison.

- Miami, qui a dominé Atlanta grâce à un dunk en fin de partie de Bam Adebayo, et Milwaukee, qui s'est facilement payé Detroit, vont finir aux deux premières places de la Conférence Est. Giannis Antetokounmpo n'a eu besoin que de 28 minutes pour inscrire 30 points, dans une partie où Killian Hayes était titulaire et a fini avec 6 points, 3 passes, 3 rebonds et 1 contre.

- Dallas n'a évidemment pas manqué l'occasion de mettre un peu plus de pression sur les Warriors dans la lutte pour la 3e place à l'Ouest. Les Mavs ont étripé les Blazers avec un Luka Doncic beaucoup trop fort pour une opposition de ce genre : 39 points, 11 rebonds et 7 passes en 30 minutes. En bonus : sa 16e faute technique de la saison, qui lui permet de rester au chaud lors du dernier match de régulière.

- Les Raptors ont poursuivi leur chantier et leur belle dynamique en s'imposant de justesse à domicile contre Houston, en effaçant 24 points de retard. Pascal Siakam devait être mis au repos, mais le Camerounais (29 pts, 12 rbds) était bien là pour surfer sur son niveau énorme des dernières semaines. C'est toutefois Gary Trent Jr (26 pts) qui a inscrit le panier de la gagne à 4.8 secondes de la fin, pour valider la 5e place de Toronto à l'Est.

GARY TRENT JR. WINS IT FOR THE @RAPTORS, WHO TRAILED BY 24! pic.twitter.com/6zlHJ99jol — NBA (@NBA) April 9, 2022

- Complètement apathiques, les Bulls ont pris une danse à domicile par les Hornets, qui peuvent encore finir devant Atlanta à la 9e place pour être en situation favorable au moment du play-in tournament. LaMelo Ball (24 pts) a été le meilleur joueur de son équipe, qui va terminer la saison avec un bilan positif pour la première fois depuis 2016.

- Après un démarrage calamiteux, les Knicks ont pris la mesure des Wizards, offrant à Obi Toppin la meilleure nuit de sa jeune carrière en NBA. L'intérieur sophomore a battu son record de points (35 pts) pour permettre à New York de dépasser sa victime du soir pour la 11e place honorifique à l'Est. Evan Fournier a apporté 17 points à 6/14.