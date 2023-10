Les résultats de la nuit en NBA

Nuggets @ Thunder : 128-95

Warriors @ Rockets : 106-95

Hawks @ Bucks : 127-110

Blazers @ Sixers : 98-126

Spurs @ Clippers : 83-123

Lakers @ Kings : 127-133, après prolongation

Victor Wembanyama et les Spurs montrent leurs limites face aux Clippers

- Victor Wembanyama a joué son troisième match en NBA et Benjamin Moubèche, notre correspondant à San Antonio, vous raconte tout ce qu'il faut savoir sur sa prestation et ce match perdu contre les Clippers dans son article de ce matin. Dans les stats notables autour de ce match : 25 ballons perdus pour les Spurs, leur record depuis 2016, qui ont offert 34 points aux Clippers, 10 tirs au cercle pour les Spurs, dont 6 réussis, 48-37 au rebond en faveur des Clippers.

Nicolas Batum, qui a joué 15 minutes en sortie de banc et n'a pas trop pesé en attaque, a en revanche montré à son jeune compatriote qu'il était toujours parfaitement capable d'être redoutable en défense.

- Le Thunder a compris l'écart important qui le séparait d'une équipe mature et en pleine possession de ses moyens comme Denver. Malgré le talent d'OKC, les Nuggets se sont baladés à l'extérieur, profitant d'un match - une fois n'est pas coutume - très maladroit de Shai Gilgeous-Alexander (2/16). Les champions en titre ont fait preuve d'une efficacité folle (60% en global, 40% à 3 pts) symbolisée par le récital de Nikola Jokic, qui n'a eu besoin que de 30 minutes pour poser 28 points, 14 rebonds et 5 passes. Michael Porter Jr (20 pts) et les remplaçants lancés par Malone, comme Peyton Watson (17 pts) ou Christian Braun (13 pts, 7 asts) ont contribué à cette troisième victoire en trois matches.

Chet Holmgren n'a pas eu le même impact défensif que lors de sa précédente sortie, mais il a tout de même fait le job en attaque (19 pts à 7/12, meilleur marqueur d'OKC). Ousmane Dieng (5 pts, 5 rbds en 19 min) et Olivier Sarr (6 min) ont pu voir de près l'excellence des Nuggets.

- Milwaukee s'est pris le réveil d'Atlanta de plein fouet. Les Hawks, qui n'avaient pas encore gagné en NBA cette saison, sont venus dans le Wisconsin avec le couteau entre les dents et l'idée de constamment faire des prises à deux sur Damian Lillard. L'approche a très bien fonctionné puisqu'Atlanta a largement gagné, tout en limitant Lillard à 6 points (à 2/12), loin de son show du match précédent. On a vu des Hawks collectifs (8 joueurs entre 12 et 20 points) et assez agressifs pour perturber leurs hôtes. La présence de Giannis Antetokounmpo (26 pts, 11 rbds, 3 asts, 2 blks) n'a pas suffi à compenser les largesses défensives des hommes d'Adrian Griffin. Prendre 127 points à domicile, "de mon temps ce ne serait jamais arrivé", aurait déclaré Mike Budenholzer depuis son canapé, bière Bud (what else) à la main.

- Pour la première fois de sa longue carrière, Chris Paul a débuté un match NBA sur le banc. Les Warriors avaient décidé de remettre Draymond Green dans le cinq et de confier à CP3 les clés du second unit pour la venue de Houston. Golden State a dilapidé 16 points d'avance avant de reprendre le contrôle des opérations grâce à Stephen Curry (24 pts), auteur de quatre paniers à 3 points en fin de partie pour calmer les ardeurs texanes. Chris Paul a donc joué 27 minutes pour 8 points, 7 passes, 5 rebonds et 1 interception, ce qui est à peu près le rôle et le rendement que semble envisager Steve Kerr pour lui à l'avenir.

- Joel Embiid était annoncé incertain pour le premier match des Sixers à domicile cette saison. Le MVP en titre a bien fait de venir participer à la petite fête contre Portland. En seulement trois quart-temps, Embiid a affiché toute sa domination et compilé 35 points, 15 rebonds, 7 passes et 6 blocks contre des jeunes Blazers impuissants. Epaulé par Tyrese Maxey (26 pts, 10 rbds), le Camerounais a rappelé à quel point il pouvait être terrifiant de facilité. Peut-être voulait-il convaincre James Harden de rester ? Ce dernier était présent sur le banc, mais pas en tenue de basket, pour observer ses coéquipiers s'imposer. Il est prévu que le MVP 2018 réintègre la rotation petit à petit, sauf si un trade se matérialise avant ce qui - spoiler alert - ne sera pas le cas.

Du côté des Blazers, Deandre Ayton a du mal à trouver ses marques. Après ce troisième match, le Bahaméen est à 8.3 points de moyenne, lui qui espérait davantage d'exposition offensive en quittant Phoenix... Scoot Henderson n'a pas particulièrement passé une bonne soirée non plus : 4 points, 3 passes, 4 TO.

- LeBron James fêtait les 20 ans de sa première apparition en NBA ce weekend. Malheureusement, et en dépit des efforts du King (27 pts, 15 rbds, 8 asts), les Lakers se sont inclinés en prolongation à Sacramento. Les Kings, qui étaient déjà les premiers adversaire de LeBron en 2003, ont fait la différence grâce à Malik Monk, intenable durant l'overtime avec 11 de ses 22 points du jour inscrits sur cette période, mais aussi la passe décisive pour Kevin Huerter qui a plié le match à 32 secondes du terme. De'Aaron Fox, qui s'est tordu la cheville dans le 4e quart-temps, avait fait le job auparavant : 37 points, 8 passes pour le meneur All-Star.

Menés de 15 points, les Lakers ont le mérite de s'être accrochés pour arracher la prolongation, notamment par le biais d'Anthony Davis (30 pts, 15 rbds).

