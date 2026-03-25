Les résultats de la nuit en NBA

Kings @ Hornets : 90-134

Pelicans @ Knicks : 116-121

Magic @ Cavs : 131-136

Nuggets @ Suns : 125-123

- Nikola Jokic a été clutch en inscrivant le panier de la gagne à 11 secondes de la fin à Phoenix dans une fin de partie serrée. Le petit shoot du Serbe a fait mouche, pour lui permettre de joindre l’utile à l’agréable en termes de stats : 23 points, 17 passes et 17 rebonds.

- Charlotte a écrabouillé Sacramento en s’appuyant encore sur son arme majeure : le tir à 3 points. Les Hornets, qui en sont à 4 victoires de suite, ont égalé leur record de franchise avec 26 paniers primés, dont 6 pour Coby White, qui continue de rayonner en sortie de banc depuis son arrivée. Moussa Diabaté a brillé aussi avec 17 points et 11 rebonds. Le duel d’intérieurs français avec Maxime Raynaud (16 pts, 7 rbds) a tourné à l’avantage de l’ancien Wolverine.

- Les Knicks continuent d’être en forme avec une 7e victoire de suite, décrochée à domicile face à New Orleans. Les Pelicans ont été vaillants et sont revenus au contact en 2e mi-temps. C’est là que Jalen Brunson, auteur de 32 pts, dont 15 dans le 4e QT, a enfilé son costume de clutch player. Mohamed Diawara a joué 11 minutes pour deux petits points.

- Donovan Mitchell aime décidément bien affronter Orlando. L’arrière des Cavs possède la 6e meilleure moyenne de points all tile face au Magic et a remis le couvert cette nuit. Les Floridiens ont subi une 6e défaite de suite, non sans combattre, à l’image de Paolo Banchero (36 pts), mais en étant incapables de freiner Mitchell (42 pts) et son tandem avec James Harden (26 pts, 7 asts). Orlando avait pris le match par le bon bout (+7 dans le 1er QT) avant de baisser de pied. Evan Mobley a fait un perfect avec 19 pts à 8/8. Noah Penda n’a joué que cinq minutes.