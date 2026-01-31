Les résultats de la nuit en NBA

Lakers @ Wizards : 142-111

Raptors @ Magic : 120-130

Kings @ Celtics : 93-112

Blazers @ Knicks : 97-127

Grizzlies @ Pelicans : 106-114

Cavs @ Suns : 113-126

Clippers @ Nuggets : 109-122

Nets @ Jazz : 109-99

Pistons @ Warriors : 131-124

Détesté mais incontournable : et si Dillon Brooks était All-Star ?

- Nikola Jokic a fait son retour au jeu après 16 matches et près d'un mois d'absence. Le triple MVP serbe n'a pas du tout eu l'air rouillé et a joué un rôle important dans la victoire (122-109) des Nuggets contre les Clippers. Malgré une limitation de minutes imposée par le staff de Denver, Jokic a eu le temps de poser 31 points et 12 rebonds en 25 minutes. Le Joker s'est montré tout de suite agressif et est allé 17 fois sur la ligne des lancers. Les Clippers, qui ont remporté 16 de leurs 19 derniers matches, n'étaient menés que de 5 points dans le 4e quart-temps, lorsque Nikola Jokic a marqué 11 points en un peu plus de 3 minutes pour faire décoller l'écart au score. Grâce à cette victoire, les Nuggets reviennent à hauteur des Spurs à la 2e place de l'Ouest.

Nicolas Batum a joué 22 minutes pour 6 points, 3 rebonds et 1 passe.

- Luka Doncic a été activé peu de temps avant le match contre les Wizards. Disons que les Lakers ont plutôt bien fait. Doncic était déjà en triple-double à la mi-temps et a fini avec 37 points, 13 passes et 11 rebonds en seulement 31 minutes. Los Angeles a écrasé Washington (142-111) en shootant à 61% (!) au passage. La famille James a passé une bonne soirée puisque LeBron a inscrit 20 points et s'est offert un joli dunk main gauche de jeune homme sur un alley-oop, avant que Bronny, entré en cours de match, n'en claque un en contre-attaque.

LEBRON CAUGHT THE LOB WITH THE LEFT HAND ✋🔥 pic.twitter.com/zJoCZOtmeY — Bleacher Report (@BleacherReport) January 31, 2026

Du côté des Wizards, Alex Sarr a compilé 16 points, 6 rebonds, 5 passes et 2 interceptions. Plus discret, Bilal Coulibaly a apporté 7 points, 2 rebonds et 2 passes dans ce match à sens unique.

- Les Knicks sont chaud et commencent à enfiler les victoires (5 de suite) comme des perles. New York a mis une avoinée (127-97) à Portland la nuit dernière, grâce à une grosse deuxième mi-temps, même si les joueurs de Mike Brown étaient déjà à +10 à la pause. Les Knicks ont surfé sur une bonne défense, notamment en gênant considérablement Deni Avdija, le meilleur scoreur des Blazers, limité à 11 points en 28 minutes. Sept joueurs de Big Apple, dont Jalen Brunson (26 pts) et OG Anunoby (24 pts) ont marqué au moins 10 points. Mohamed Diawara a profité de l'aubaine pour jouer 17 minutes et a marqué 10 points avec 3 rebonds et 2 passes. Guerschon Yabusele, en revanche, a dû se contenter de 4 minutes.

- Le Magic a renversé une situation compromise en fin de match pour battre Toronto (130-120). Mené de 13 points dans le 4e quart-temps, Orlando s'est réveillé grâce notamment à un très bon Desmond Bane, qui a inscrit 16 de ses 32 points sur cette dernière période. L'ancien des Grizzlies aurait pu quitter le match plus tôt si les arbitres ne s'étaient pas contentés de lui donner une flagrante de niveau 1 après l'avoir vu balancer Immanuel Quickley au sol sur une faute. Les Floridiens ont pu compter sur un cinq très productif, puisque Black (25 pts), Banchero (20 pts) et Carter Jr (23 pts) ont atteint ou dépassé les 20 points. Noah Penda n'a joué que 7 minutes.

Desmond Bane and Immanuel Quickley got heated on this play. Bane received a flagrant 1. pic.twitter.com/D00pMvJssW — NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 31, 2026

Brandon Ingram a été le plus fiable des Raptors avec 35 points au compteur.

- Maxime Raynaud a retrouvé le cinq des Kings en l'absence de Domantas Sabonis contre Boston. Le rookie français en a profité, malgré la défaite (112-93), pour poser un double-double (14 pts, 14 rbds, 1 blk). Même sans Jaylen Brown, les Celtics ont fait le job, notamment grâce à Payton Pritchard (29 pts) et Baylor Scheierman (16 pts), qui a justement remplacé Brown dans le cinq. C'est la 8e défaite consécutive pour Sacramento, qui jouait aussi sans Westbrook.

- Memphis est dans le dur depuis le retour d'Europe. Les Grizzlies ont perdu pour la cinquième fois de suite, cette fois à New Orleans (106-114). Les Pelicans ont fait la différence dans le 3e quart-temps (35-15) et se sont appuyés sur un trio efficace : Zion Williamson (21 pts), Derik Queen (22 pts, 9 rbds, 7 asts) et Saddiq Bey (22 pts, 8 rbds).

- Phoenix s'accommode plutôt bien de l'absence de Devin Booker. Après avoir battu Detroit grâce au record en NBA de Dillon Brooks la veille, les Suns ont remis le couvert contre une autre bonne équipe de l'Est. Cleveland, qui restait sur cinq victoires de suite, a plié après la mi-temps en prenant notamment 45 points dans le 3e QT. Brooks a encore été le meilleur marqueur de Phoenix avec 27 points et Jordan Ott a pu faire souffler ses cadres grâce à l'avance acquise.

- Nolan Traoré était à nouveau titulaire avec Brooklyn cette nuit. Les Nets l'ont emporté 109-99 sur le parquet du Jazz. Le rookie français a apporté 7 points, 6 passes, 2 rebonds et 2 contres en 26 minutes. Sa prestation, notamment défensive, a été saluée par ses coéquipiers, notamment Egor Demin, qui a lui réussi un petit carton (25 pts) et contribué à mettre fin à la série de 7 défaites de son équipe.

- Dans le match le plus tardif de la nuit, les Pistons ont rebondi après leur défaite contre les Suns en allant gagner chez les Warriors (131-124). Golden State a encaissé 77 points en première mi-temps et était complètement dépassé par Cade Cunningham (29 pts, 11 asts). Les choses ont d'abord empiré lorsque Stephen Curry (23 pts), gêné par son genou, a quitté la partie dans le 3e quart-temps et à -14 pour son équipe. Mais les Californiens se sont réveillés avec leur second unit pour amener un peu de suspense. Detroit s'est quand même imposé pour conforter sa première place à l'Est.