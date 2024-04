Les résultats de la nuit en NBA

Bulls @ Pistons : 127-105

Knicks @ Celtics : 118-109

Rockets @ Jazz : 121-124

Warriors @ Blazers : 100-92

Pelicans @ Kings : 135-123

Le classement

- Les Knicks ne lâchent pas l'affaire pour la 2e place. New York est revenu à une victoire de Milwaukee à deux matches de la fin de la saison régulière, cette nuit, en écrasant Boston au TD Garden. Certes, les Celtics, sont en roue libre avec 13 matches d'avance en tête de la Conférence Est, mais venir gagner de cette manière sur le parquet de la meilleure équipe de la ligue est un signe fort. Le score ne reflète pas vraiment la physionomie de la rencontre, puisque New York comptait 29 points d'avance au début du 4e quart-temps avant de faire reposer ses cadres. Jalen Brunson avait fait le job en inscrivant 39 points à 15/23 en 3 QT dans la lignée de ses performances récentes exceptionnelles. Verrouiller la 3e place est en très bonne voie et un scénario très favorable avec deux défaites des Bucks sans Giannis peut encore se produire pour viser plus haut.

- Sans Klay Thompson ni Draymond Green, les Warriors ont assuré l'essentiel à Portland : gagner pour reprendre la 9e place aux Lakers. Golden State a mis du temps à prendre les devants contre les Blazers de Deandre Ayton (25 pts, 11 rbds) et Scoot Henderson (18 pts, 12 asts). Stephen Curry (22 pts) et Jonathan Kuminga (19 pts) ont été moteurs dans le run (16-1) qui a permis aux Warriors de prendre le dessus dans le 4e QT. Rayan Rupert était dans le cinq et a joué 29 minutes, avec un faible apport statistique (2 pts, 4 rbds), mais un +/- épatant (+12).

Golden State passe donc 9e, avec le même bilan mais le tie-breaker sur les Lakers. La 8e place est encore envisageable puisque les Kings ont perdu à domicile contre les Pelicans, ce qui place les trois équipes californiennes à 45-35, Sacramento ne conservant la 8e place que grâce à une meilleure différence particulière.

- Les Kings, donc, ont pris une déferlante face à NOLA, avec un trio offensif très affûté. Zion Williamson (31 pts, 6 asts), CJ McCollum (31 pts, avec 9 paniers à 3 pts et 7 passes) et Trey Murphy (27 pts) n'ont jamais pu être limités. Malgré les efforts de De'Aaron Fox (33 pts), Sacramento n'a pu éviter une cinquième défaite contre les Pelicans cette saison en autant de matches.

- Les Pistons ont officiellement réalisé la pire saison de leur histoire en NBA. Avec leur 67e défaite subie à domicile contre le voisin Chicago, les hommes de Monty Williams ont validé ce triste accomplissement pour effacer l'équipe de 1980 des tablettes de la médiocrité. DeMar DeRozan (39 pts) a été le bourreau en chef, avec l'aide de Nikola Vucevic (27 pts) et Coby White (18 pts). En gagnant, les Bulls se sont assurés la 9e place et donc l'avantage du terrain face aux Hawks lors du play-in tournament.

- Le Utah-Houston comptait pour du beurre, mais le Jazz avait tout de même comme motivation de stopper sa série de 13 défaites consécutives. C'est chose faite, grâce à un effort collectif où Luka Samanic (22 pts), Keyonte George (20 pts), Brice Sensabaugh (17 pts), Talen Horton-Tucker (16 pts) et Kenneth Lofton Jr (14 pts) se sont illustrés au scoring. En face, les 42 points de Fred VanVleet (qui a fait un match curieux avec 9 paniers à 3 points mais un 3/17 dans les autres zones du terrain) n'ont pas empêché les Rockets de subir une 6e défaite en 7 matches.