Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Nets : 101-98

Nuggets @ Hornets : 119-105

Heat @ Magic : 107-103, après prolongation

Pacers @ Wizards : 113-127

Spurs @ Hawks : 106-125

Jazz @ Knicks : 120-126

Bulls @ Cavs : 89-97

Lakers @ Warriors : 109-103

Mavs @ Kings : 128-133, après prolongation

Les Nets de Kevin Durant et Kyrie Irving, quel énorme fiasco

- Les Nuggets étaient privés de Jamal Murray et Aaron Gordon pour leur déplacement à Charlotte. Du coup, Nikola Jokic a dû gérer les affaires courantes. Traduction : claquer un 20e triple-double cette saison, en abusant les pauvres Mark Williams et Nick Richards. Après une entame poussive, Denver s'en est remis à son double MVP, auteur de 30 points, 16 rebonds et 10 passes.

- Philadelphie s'en est sorti de justesse à Brooklyn, contre une équipe des Nets évidemment totalement remodelée, avec Spencer Dinwiddie, Mikal Bridges, Dorian Finney-Smith et Cam Johnson dans le cinq. Bridges et Dinwiddie ont d'ailleurs bien failli être les héros du jour. Le premier a manqué un panier qui aurait donné l'avantage aux Nets à 2 secondes de la fin. Le second a cru arracher la prolongation à 3 points, mais son tir a été invalidé car pris trop tardivement.

Au final, les Sixers et leur tandem Joel Embiid (37 pts, 13 rbds) - James Harden (29 pts et les lancers de la victoire à 0.9 du terme) l'ont emporté, mais le public du Barclays Center a pu apprécier la combativité de ce nouveau groupe.

- Miami a remporté le derby floridien contre Orlando, non sans en avoir bavé. Le Heat a couru après le score et doit sa victoire à un gros finish, mais aussi à la défense de Bam Adebayo pour priver Paolo Banchero d'un game winner dans les dernières secondes du 4e quart-temps. Une fois la prolongation décrochée, l'expérience a fait le reste et le trio Herro-Butler-Vincent s'est avéré trop compliqué à freiner pour le Magic. C'est la troisième victoire de suite pour Miami, qui s'accroche à la 6e place à l'Est.

- Les Wizards étaient en feu pour la réception des Pacers : à la mi-temps, Bradley Beal (32 pts) et ses coéquipiers avaient déjà marqué 80 points et ce n'est que dans le 4e quart-temps qu'ils ont cessé de shooter à 70%.

- Les Spurs sont en roue libre et Atlanta en a logiquement profité. San Antonio a concédé sa 12e défaite consécutive et se rapproche de son triste record de la saison 88-89. Ils ne sont plus qu'à une demi-victoire de Houston, la lanterne rouge à l'Ouest. Du côté des Hawks, Trae Young a posé 24 points et 17 passes (son plus haut total de la saison), aidé par De'Andre Hunter (24 pts).

- Pour la première de Josh Hart avec les Knicks au Madison Square Garden, tout est allé comme sur des roulettes. New York a dominé Utah avec un bel impact de Hart en sortie de banc (11 points, 7 rebonds, 4 passes). L'ancien joueur de Portland a donné envie à son camarade de Villanova Jalen Brunson de montrer qu'il aurait dû être All-Star. Le meneur de Big Apple a inscrit 38 points et été à l'origine, avec Julius Randle (31 pts) et RJ Barrett (20 pts), de cette quatrième victoire en cinq matches.

- Les Cavs ont réussi un retour spectaculaire contre Chicago. Menés 61-48 dans le 3e quart-temps, Donovan Mitchell (29 pts) et ses coéquipiers se sont fâchés et ont placé un 43-17 par la suite pour renverser la situation et décrocher une 6e victoire de suite. Les Bulls, qui n'ont pas bougé à la deadline, ont perdu leurs trois derniers matches...

- Gagner sur le parquet des Warriors sans LeBron James et avec Anthony Davis à 5/19 au shoot, c'est un petit exploit de la part des Lakers. Certes, Golden State jouait sans Stephen Curry, mais il n'était pas garanti que les Lakers version post-deadline soient déjà prêt à réussir ce coup. Pour ce faire, ils ont bénéficié du gros match de Dennis Schröder (26 pts), précieux dans le money time, et de la bonne "première" de D'Angelo Russell. Avec 15 points, 6 passes et 5 rebonds, celui qui avait débuté sa carrière NBA à Los Angeles a été intéressant contre son ancienne équipe.

- La première association Kyrie Irving-Luka Doncic s'est soldée par une défaite à Sacramento, mais ce qu'on a vu est plutôt encourageant. Dallas est allé en prolongation pour finalement tomber sous les coups de De'Aaron Fox (36 pts et 6 lancers dans les 20 dernières secondes de l'overtime) et Domantas Sabonis (22 pts, 14 rbds), même si le Lituanien a quitté ses partenaires à l'approche de la dernière minute de la prolongation pour 6 fautes.

Kyrie et Luka se sont un peu cherchés et ont développé leur alchimie. Le premier a inscrit 28 points avec des actions d'une fluidité folle comme il en est capable. Doncic, de retour de blessure, a apporté 27 points, 9 rebonds et 5 passes. Il y a du boulot, mais aussi l'espoir que cela fonctionne bien. On a plus de doutes sur l'aspect défensif, les Mavs n'ayant pas remplacé Dorian Finney-Smith...