Les résultats de la nuit en NBA

Warriors @ Heat : 113-92

Lakers @ Bucks : 128-124, après deux prolongations

Thunder @ Pelicans : 119-112

Mavs @ Kings : 132-96

- Il valait mieux jouer à l'extérieur cette nuit. Les quatre équipes en déplacement se sont imposées, une fois n'est pas coutume.

- On commence par le thriller de la nuit, à savoir la défaite des Bucks à domicile et après DEUX prolongations contre des Lakers pourtant privés de LeBron James ! L.A. a réussi une performance à mi-chemin entre l'exploit et le hold-up. Jamais devant au tableau d'affichage, menés de 19 points dans le 4e quart-temps, les Californiens ont profité de l'endormissement de leurs hôtes et de la chaleur du trio Austin Reaves - Anthony Davis - D'Angelo Russell pour choquer le Fiserv Forum.

Reaves a complété le deuxième triple-double de sa carrière avec 29 points, 14 rebonds, 10 passes et le panier à 3 points pour virer en tête à 38 secondes de la fin de la deuxième prolongation. Pour un joueur souvent étiqueté comme pas fiable physiquement, Anthony Davis l'est lui sacrément cette saison. L'intérieur des Lakers a joué 52 minutes (son record en NBA), serré les dents malgré un pépin au genou, et posé 34 points, 23 rebonds et 4 blocks. L'un des contres en question a privé Damian Lillard d'un game winner au buzzer (voir plus bas) de la première prolongation. D'Angelo Russell a fait le job aussi avec 29 points, 12 passes et le meilleur +/- de son équipe.

AUSTIN REAVES.

AUSTIN REAVES.

CLUTCH. 29 points, 14 boards, 10 assists and this ICE-COLD triple for the lead in double-overtime.

ANTHONY DAVIS DENIAL. DOUBLE OVERTIME ON TNT.

Les Bucks se sont totalement délités en fin de match et, comme l'a souligné Giannis Antetokounmpo, en triple-double avec 29 points, 21 rebonds et 11 passes, la circulation de balle s'est sclérosée en même temps que Milwaukee a perdu ses moyens des deux côtés du terrain.

Les Lakers ont eu la bonne idée de l'emporter pour ce premier de leurs 6 matches consécutifs à l'extérieur, puisque Golden State, leur poursuivant, en a fait de même.

- Les Warriors sont allés l'emporter à Miami, confirmant qu'ils sont plus à l'aise loin de leurs bases. Golden State a pris la tangente en deuxième mi-temps, grâce aux efforts de Klay Thompson (28 pts), de retour dans le cinq, Jonathan Kuminga (18 pts), Stephen Curry (17 pts) et Andrew Wiggins (17 pts), qui ont illustré l'adresse indécente de leur équipe (55%) face à des Floridiens privés de Jimmy Butler et Duncan Robinson, en plus des absences plus longue durée de Tyler Herro et Kevin Love.

Draymond Green a encore parfois les fils qui se touchent un peu, à l'image de cette saisie brève mais réelle de Patty Mills par le cou, qui ne lui a pas valu de faute technique grâce à la mansuétude des arbitres.

- L'affiche de la nuit à l'Ouest entre OKC et New Orleans a failli échapper au Thunder. Les joueurs de Mark Daigneault ont gaspillé une avance de 20 points pour se retrouver à -6 à un peu plus de 3 minutes du terme. Il a fallu un gros run (12-0) orchestré par Jalen Williams (26 pts), Shai Gilgeous-Alexander (24 pts) et Josh Giddey (25 pts) pour qu'OKC reprenne le contrôle et reparte de Louisiane avec un précieux succès dans la course à la première place. Zion Williamson (29 pts, 10 asts) a posé des problèmes au Thunder, mais n'a pas du tout pesé dans le money time.

- La très belle opération de la nuit est à mettre à l'actif de Dallas, qui a subtilisé la 6e place qualificative directement pour le 1er tour des playoffs à Sacramento, sur le parquet des Kings. Les Mavs ont rousté leurs concurrents avec une accélération notable en deuxième mi-temps, où les Texans ont fini sur un 74-43. Luka Doncic (28 pts, 11 rbds, 6 asts) n'a pas eu à forcer son talent après le repos, Kyrie Irving (24 pts, 8 asts) et Tim Hardaway Jr (22 pts) s'occupant du gros du boulot. C'est la 5e victoire consécutive pour Dallas, qui se positionne en favori pour éviter le play-in tournament et est même à une seule longueur derrière New Orleans, le 5e, et Los Angeles, le 4e. La fin de saison peut être belle pour Jason Kidd et ses ouailles.