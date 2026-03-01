Les résultats de la nuit en NBA

Blazers @ Hornets : 93-109

Rockets @ Heat : 105-115

Raptors @ Wizards : 134-125

Lakers @ Warriors : 129-101

Pelicans @ Jazz : 115-105

- Après 3 défaites de suite, les Lakers se sont repris sur le parquet de Warriors toujours privés de Stephen Curry et Kristaps Porzingis. Luka Doncic (26 pts, 8 asts, 6 rbds) et LeBron James (22 pts, 9 asts, 7 rbds) ont combiné leurs efforts pour se rendre ce match facile. Gui Santos (14 pts) a fêté sa prolongation de contrat de trois ans, mais malheureusement pas avec une victoire.

- Les Hornets enchaînent une 4ᵉ victoire de suite en dominant les Portland Trail Blazers (109-93). Brandon Miller a flambé : 26 pts, 8 rebonds et 6 tirs primés, Coby White (20 pts en sortie de banc) et LaMelo Ball (15 pts, 8 passes) l’ont parfaitement épaulé, tandis que Moussa Diabaté a fait… du Moussa Diabaté avec 13 pts, 11 rebonds et 5 passes. En face, Jrue Holiday et Jerami Grant ont tenté de répondre, mais Portland, glacial à 3-points (23 %), a trop arrosé pour espérer mieux.

- Dans un match un peu décousu, puis finalement serré, Miami a battu Houston (115-105) grâce notamment au super match de Bam Adebayo (24 pts, 11 rbds), au double-double de Kel’el Ware et à l’impact du “Roi” Pelle Larsson, auteur de 10 de ses 20 pts dans le 4e QT. Les 32 pts de Kevin Durant, qui s’est un peu chauffé avec Tyler Herro, n’ont pas suffi.

- Les Raptors ont attendu la 2e mi temps pour se défaire de Wizards toujours décimés plus ou moins volontairement. Quickley (27 pts) et Ingram (24 pts) ont fait le job. Côté Washington, Bilal Coulibaly et Kyshawn George ont tous les deux inscrit 14 pts.

- Tout le monde ou presque est reparto content de ce deuxième volet en trois jouts entre le Jazz et les Pelicans. Utah a écore perdu et poursuivi son travail de tanking, alors que NOLA a signé une 4e victoire consécutive (115-105). Gros bémol, Zion Williamson s’est blessé à la cheville dans le 2e quart-temps, lui qui restait sur un enchainement de matches inédit cette saison... Saddiq Bey, dans la lignée de son carton de fin de semaîe, a inscrit 24 points.