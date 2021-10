Les résultats de la nuit en NBA

Hornets @ Cavs : 123-112

Knicks @ Magic : 121-96

Pacers @ Wizards : 134-135, après prolongation

Nets @ Sixers : 114-109

Raptors @ Celtics : 115-83

Pelicans @ Bulls : 112-128

Thunder @ Rockets : 91-124

Spurs @ Nuggets : 96-102

Suns @ Lakers : 115-105

Jazz @ Kings : 110-101

Deux de chute et des tensions chez les Lakers

- Pour le moment, la mayonnaise ne prend pas. Heureusement, les Lakers n'ont joué que deux matches et ont largement le temps de progresser, mais leurs fans auraient sans doute aimé voir des choses positives d'entrée. La nuit dernière, L.A. a été battu à domicile par les Suns, deux jours après que Golden State soit déjà venu s'imposer au Staples Center.

LeBron James et ses camarades ont fait un bon premier quart-temps puis... rideau. Les Lakers ont shooté à 39% avec Russell Westbrook (6/15) et Anthony Davis (6/18) pas en grande forme en termes d'adresse, un jeu d'attaque un peu léthargique niveau circulation et une défense pour le moins inquiétante.

Frank Vogel pourra toujours se dire que les choses ont été un peu mieux dans le 4e, lorsqu'il a associé Carmelo Anthony et Austin Reaves au Big Three, mais c'est une bien maigre consolation. Phoenix n'a pas franchement tremblé et a pu se relever de sa défaite initiale, avec notamment 23, 22 et 21 points pour Chris Paul (avec 14 passes), Devin Booker et Mikal Bridges.

CP3 a encore été divin.

CP3 has been going to this for 17 years. 📺: ESPN pic.twitter.com/n0MIitBXk6 — NBA (@NBA) October 23, 2021

- Au moins, l'ambiance est au beau fixe chez les Lakers malgré les deux défaites en deux matches. A moins que... Ah, non, pardon, on a rien dit. Pour une raison inconnue, ça a un peu chauffé en plein temps mort entre Anthony Davis et Dwight Howard. Gênant...

KD en 3D pour gérer les Sixers

- La plus belle affiche de la nuit n'a pas tenu toutes ses promesses entre Philadelphie et Brooklyn. Joel Embiid, touché au genou lors du match d'ouverture, a joué mais a reconnu après coup qu'il aurait dû s'économiser... Les Sixers ont semblé pouvoir l'emporter après une bonne première mi-temps, mais les Nets ont passé la seconde après le repos.

Kevin Durant (29 points, 15 rebonds et 12 passes) s'est fâché pour finir en triple-double et porter l'équipe sur ses épaules avec James Harden (20 pts) et aider Brooklyn à placer un 16-1 déterminant dans le dernier quart-temps.

Triple-double for @KDTrey5.

Comeback W for @BrooklynNets. 29 PTS | 15 REB | 12 AST pic.twitter.com/1LPpbgwkQN — NBA (@NBA) October 23, 2021

Patty Mills a lui continué son récital à 3 points et est à 10/10 from downtown sur les deux premiers matches !

- L'atmosphère était particulière au Wells Fargo Center, où les fans ont passé l'essentiel de l'avant-match à préparer des moqueries à l'encontre de Ben Simmons. Les joueurs de Philadelphie leur ont même demandé, par voie de presse, d'être moins durs avec leur coéquipier boudeur pour le bien de sa santé mentale...

Ben Simmons a discuté avec les Sixers, il n'est pas « prêt mentalement » à jouer

Record de 3 points pour les Knicks, Jokic fait mal aux Spurs

- Les Knicks pouvaient difficilement rêver d'une entame plus encourageante en NBA cette saison. New York est allé s'imposer à Orlando en battant le record de la franchise du nombre de paniers à 3 points, Julius Randle a fini en double-double (21-10) après un premier match déjà bien fat contre Boston, et Evan Fournier s'est rappelé au bon souvenir des fans de son ancienne équipe avec 18 points.

- "Nikola Jokic est un Larry Bird de 2,13m". Gregg Popovich n'a pas tari d'éloges au sujet de son bourreau de la nuit. Jokic et les Nuggets se sont imposés face aux Spurs grâce notamment aux 32 points, 16 rebonds et 7 passes du MVP en titre. Le Serbe a en plus inscrit le tir à 3 points qui a plié l'affaire en fin de rencontre, au son des "MVP ! MVP !" des fans locaux, prêts à accompagner la quête de back to back du Joker.

Nikola Jokic.

Sombor Shuffle.

Clutch. 32 points on 14-19 shooting for Joker in the @nuggets win pic.twitter.com/PRi3Fi6c5p — NBA (@NBA) October 23, 2021

Gobert le goulu !

- Rudy Gobert a faim de rebonds dans ce début de saison. Pour la deuxième fois en deux matches, le pivot du Jazz a atteint la barre des 20 rebonds, auxquels il a ajouté 17 points pour aider Utah à l'emporter à Sacramento.

Les Kings n'ont pas démérité, notamment leur homme en forme du début de saison, Harrison Barnes (25 points, 14 rebonds), mais les certitudes collectives des hommes de Quin Snyder et les 27 points de Donovan Mitchell malgré l'excellente défense du rookie Davion Mitchell sur lui, ont fait la différence.

Les Wizards portés par leurs recrues

- No Beal, no problem ? Les Washington Wizards ont remporté leur deuxième match de la saison malgré l'absence de leur franchise player, blessé, contre Indiana. Les nouvelles recrues ont été au charbon pour arracher une victoire en prolongation.

Spencer Dinwiddie a été excellent et finit avec 34 points dont le panier à 3 points de l'égalisation dans le 4e quart-temps et Kyle Kuzma va pouvoir continuer de vanner ses anciens partenaires des Lakers, lui qui a ajouté 26 points à l'équation.

34 PTS, 9 AST and an OT victory for @SDinwiddie_25 and the @WashWizards! pic.twitter.com/eE82ZpJ2oU — NBA (@NBA) October 23, 2021

Le panier le plus important de la prolongation a été inscrit par Davis Bertans, évidemment à 3 points, à 34 secondes de la fin. Myles Turner a explosé son record en carrière avec 40 points et une perf individuelle colossale, mais ça ne s'est pas transformé en victoire pour les Pacers.

Joel Ayayi était sur la feuille de match mais n'est pas entré en jeu pour les Wizards.

Scottie Barnes s'éclate avec Toronto, Charlotte confirme

- Scottie Barnes a chassé le stress des débuts. Après un premier match un peu hésitant en NBA, le rookie des Raptors a montré l'étendue de son talent lors de la facile victoire des siens sur le parquet de Boston. Avec 25 points et 13 rebonds, Barnes a été un poison pour les Celtics, complètement à la masse offensivement devant leur public.

- Les Bulls ont confirmé leur bonne entame de saison sur le parquet de New Orleans. Lonzo Ball a signé un triple-double (17-10-10), Zach LaVine (32 pts) et DeMar DeRozan (26 pts) ont peaufiné leur entente en attaque et Chicago a sereinement enregistré une deuxième victoire en deux matches.

Triple-double for @ZO2_ to lift the @chicagobulls to 2-0! 💥 17 PTS

💥 10 REB

💥 10 AST

💥 3 STL pic.twitter.com/6t69TzvL8c — NBA (@NBA) October 23, 2021

- Les Hornets ont attendu le dernier quart-temps pour se débarrasser des Cavs. Charlotte joue un peu trop à la cool dans cette entame de saison, mais les 30 points de Miles Bridges et le regain défensif en fin de partie ont permis aux joueurs de James Borrego de l'emporter. Cleveland, qui était privé de Darius Garland, a en revanche un peu de mal à boucler les rencontres.

Kelly Oubre a montré de belles dispositions en sortie de banc avec 25 points en 27 minutes.

- Dans une partie entre candidats au tanking - enfin, on croit... - Houston a désossé OKC, grâce notamment à Christian Wood (31 pts, 14 rbds) et Kevin Porter Jr (18 pts, 10 pds). Jalen Green a joué 26 minutes pour 9 points à 4/11.

Au Thunder, Théo Maledon a eu droit à 15 minutes de jeu et en a fait bon usage : 5 points à 2/2, 3 passes et 1 interception.