Le résultat de la nuit en NBA

Mavs @ Jazz : 113-115

Dallas s'est incliné pour la quatrième fois de suite, lors du seul match de la nuit en NBA. Sans Kyrie Irving, touché à l'épaule, les Mavs pensaient tout de même pouvoir s'imposer sur le parquet du Jazz. Il n'en a rien été et il y a clairement un petit retard à l'allumage (5 victoires, 7 défaites) pour le groupe de Jason Kidd cette saison.

Menés de 14 points à la fin du 3e quart-temps, Luka Doncic (37 pts, 9 asts, 7 rbds) et ses camarades sont revenus dans le coup par la suite, mais ont plié à 6 secondes de la fin sur un dunk de John Collins (28 pts), meilleur marqueur du soir pour Utah. Luka Doncic est d'ailleurs un peu paumé sur l'action...

Le Jazz n'avait pas encore gagné à domicile cette saison et remporte au passage son troisième succès depuis la reprise. Jordan Clarkson (20 pts) a été précieux en sortie de banc, alors que Kyle Filipowski (14 pts, 7 rbds), titulaire, prend de plus en plus ses marques en NBA et confirme son probable statut de steal.

- Dans les autres infos de la nuit, les Warriors ont appris la blessure et l'absence jusqu'à nouvel ordre de De'Anthony Melton, excellent depuis son arrivée à Golden State, victime d'une entorse du ligament du genou. La durée de son indisponibilité n'est pas encore connue, mais Steve Kerr va devoir modifier une rotation qui fonctionnait à merveille jusqu'ici. Les Warriors ont remporté 9 de leurs 11 premiers matches cette saison et Melton tournait à près de 10 points, 3 rebonds et 3 passes de moyenne.