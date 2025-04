Les résultats de la nuit en NBA

Hawks @ Magic : 95-120

Grizzlies @ Warriors : 116-121

- Orlando a décroché la 7e place à l'Est et aura le redoutable privilège d'affronter les Celtics au 1er tour des playoffs. On attendait un match serré et incertain entre le Magic et les Hawks pour l'ouverture du play-in, mais les Floridiens ont fait le job. Ils ont surtout mis deux coups de collier impressionnants dans le 1er (32-17) et le 4e quart-temps (41-22) pour prendre le large, puis stopper le comeback d'Atlanta. Les hommes de Quin Snyder sont revenus à 3 points dans le 3e quart-temps, mais ont été trop justes, séchés par deux joueurs du banc d'Orlando qui ont eu un impact déterminant : Anthony Black (16 pts, +34 de +/-) et Cole Anthony (26 pts, 6 asts à 10/19 en 20 min, +32).

On attendait la paire Banchero-Wagner, mais l'Américain et l'Allemand (30 pts à eux deux) ont moins scoré que Wendell Carter (19 pts). Du côté d'Atlanta, Zaccharie Risacher ne gardera pas un souvenir impérissable de son premier de play-in en NBA. Le Français a joué 29 minutes mais n'a pu apporter que 7 points et 3 rebonds, en étant maladroit (3/10). C'est sans surprise Trae Young (28 pts) qui a tenu la baraque chez les Hawks, avant de se faire expulser pour une deuxième faute technique en fin de partie.

Atlanta tentera d'obtenir son billet pour le 1er tour contre le vainqueur de l'opposition de la nuit prochaine entre Chicago et Miami.

- Jimmy Butler n'est pas venu à Golden State pour rien. Les Warriors joueront le 1er tour des playoffs NBA face aux Houston Rockets à l'Ouest, après une victoire compliquée contre les Grizzlies dans le premier match du play-in à l'Ouest. Butler a été un soutien plus que précieux pour Stephen Curry et les deux hommes ont fait plier une équipe de Memphis qui a joué crânement sa chance en deuxième mi-temps, en gommant un retard de 12 points à la pause pour pousser les Dubs dans leurs retranchements.

Butler (38 pts, 7 rbds, 6 asts) et Curry (37 pts à 6/13 à 3 pts) ont fait le gros du boulot pour les Warriors. Il a quand même fallu que le double MVP rentre deux tirs à 3 points très importants pour donner de l'air à son équipe dans une fin de match compliquée. Rien ne semblait plus aller dans le sens de Golden State. Zach Edey a fini en double-double (14 pts, 17 rbds) mais les hommes de Steve Kerr ont exploité ses difficultés à éviter les fautes, eux qui ont eu du mal à gérer Desmond Bane (30 pts). Ja Morant s'est lui blessé à la cheville mais a pu reprendre la partie dans le 4e quart-temps.

Pendant que les Warriors se prépareront à affronter Houston, Memphis sera aux prises avec le vainqueur du barrage entre Sacramento et Dallas.