Le résultat de la nuit en NBA

Milwaukee Bucks @ Atlanta Hawks : 113-102 (2-1)

- Les Hawks peuvent regretter d'avoir dilapidé leurs 15 points d'avance en 1e mi-temps dans ce game 3. Les Bucks, qui ont égalisé juste avant la pause, ont pris le contrôle de la série avec cette victoire précieuse à Atlanta.

- L'homme du match, c'est Khris Middleton, qui a inscrit 20 de ses 38 points (son record en playoffs NBA) dans le 4e quart-temps pour faire définitivement basculer le match en faveur des Bucks. Giannis Antetokounmpo (33 points, 11 rebonds) a décrit le match de son coéquipier comme "irréel et incroyable". Il faut dire que Middleton a ajouté 11 rebonds et 7 passes à sa copie, avec le sentiment qu'il ne pouvait pas rater le moindre tir en fin de match.

🔥 20 PTS in the 4th Q for @Khris22m

🔥 38 in game (ties playoff career high)

🔥 11 REB, 7 AST

Khris Middleton TAKES OVER in the @Bucks Game 3 win! Game 4 is Tuesday at 8:30 PM ET on TNT. #ThatsGame pic.twitter.com/8TedimOk5F

— NBA (@NBA) June 28, 2021