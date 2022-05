Les résultats de la nuit en NBA

Bucks @ Celtics : 110-107

Warriors @ Grizzlies : 95-134

Boston Celtics - Milwaukee Bucks : 2-3

En général, se retrouver à -14 sur le parquet des Celtics dans un game 5 de playoffs NBA, ça sent un peu le sapin. Mais les Bucks ne sont pas une équipe normale et comme disait Rudy Tomjanovich, il ne faut pas sous-estimer le coeur d'un champion. Milwaukee a renversé une situation très compromise cette nuit pour s'imposer sur le fil et se rapprocher d'une nouvelle qualification pour la finale de la Conférence Est.

On a longtemps cru que le superbe match de Giannis Antetokounmpo (40 points, 11 rebonds à 16/27) serait un coup d'épée dans l'eau. La solidité et l'adresse de Boston, qui a shooté à 51% (!), semblaient devoir mettre les champions NBA 2021 dos au mur et contraints de gagner chez eux dans 48 heures pour survivre. Le fighting spirit de Milwaukee et le génie de Jrue Holiday en ont décidé autrement.

Le meneur des Bucks a d'abord rentré le shoot à 3 points de l'égalisation à 45 secondes de la fin. Puis c'est lui qui, comme un symbole, a réussi deux actions défensives cruciales sur le Defensive Player of the Year, Marcus Smart. Un contre, d'abord, à 8 secondes du terme, puis une interception, pour priver Smart et les Celtics d'une dernière tentative à 3 points désespérée. En plus de ces coups d'éclat, Holiday a compilé 24 points, 8 rebonds et 8 passes.

TWO HUGE DEFENSIVE PLAYS BY JRUE 🔒🔒 BUCKS GO UP 3-2. pic.twitter.com/qx678hYiLf — NBA (@NBA) May 12, 2022

Le rôle de Bobby Portis, venu marquer ce qui aura finalement été le panier de la victoire en reprenant un lancer raté de Giannis à 15 secondes du terme, est aussi à souligner.

Les Celtics vont devoir être forts pour surmonter ce qui ressemble maintenant à une montagne : éviter l'élimination sur les terres du champion.

Memphis Grizzlies - Golden State Warriors : 2-3

Les Grizzlies vont peut-être quitter ces playoffs NBA dans quelques jours, après le game 6 à San Francisco, mais on ne pensait pas qu'il leur restait autant d'énergie, d'agressivité et de confiance dans leurs chances. Memphis a littéralement humilié Golden State cette nuit, dans un match totalement à sens unique et que les Warriors ont très rapidement bazardé.

On l'a vu tout au long de la saison, les Grizzlies savent jouer sans Ja Morant et même plutôt bien. Face à des Californiens aux abonnés absents, les joueurs de Taylor Jenkins ont été impitoyables et ont compté jusqu'à... 52 points d'avance à la fin du 3e quart-temps. Les Warriors ont un peu allégé l'addition en fin de partie, mais cet écart de 39 points reste le plus élevé de l'histoire de Memphis en playoffs et va redonner le moral au groupe pour, pourquoi pas, tenter l'exploit dans le game 6.

Jaren Jackson Jr, Tyus Jones et Desmond Bane ont tous les trois inscrit 21 points dans ce match où Steve Kerr a rapidement vidé son banc. A la place des fans des Warriors, on s'inquiéterait quand même un peu de ce trou d'air. Pas tellement contre les Grizzlies, mais pour la suite...