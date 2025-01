Les résultats de la nuit en NBA

Mavs @ Hornets : 105-110

Pistons @ Rockets : 107-96

Wolves @ Grizzlies : 106-108

Hawks @ Knicks : 110-119

Suns @ Cavs : 92-118

Celtics @ Warriors : 125-85

Jazz @ Pelicans : 119-123, après prolongation

Bulls @ Clippers : 112-99

---

- Le carton, pour ne pas dire l'humiliation de la nuit, nous viennent de Golden State, où les Warriors ont subi leur plus lourde défaite à domicile depuis 40 ans lors de la venue des Celtics. Boston l'a emporté de 40 points, en prenant petit à petit le large. Les Warriors ont shooté à 34% et ont vécu un calvaire en ne marquant aucun panier pendant plus de 7 minutes à cheval entre le 1er et le 2e quart-temps. Certes, il manquait Draymond Green et Jonathan Kuminga, mais la lourdeur de la défaite est difficilement explicable.

Jayson Tatum (22 pts), Kristaps Porzingis (18 pts) et Jaylen Brown (17 pts) ont passé une soirée tranquille.

- Il est en train de se passer quelque chose à New Orleans. Les Pelicans, pourtant privés de Zion Williamson et Yves Missi, malades, ont signé le plus beau comeback de leur histoire tout en glanant une 4e victoire de suite contre le Jazz. C'était sacrément mal parti et les joueurs de Willie Green ont dû renverser leurs adversaires après avoir compté 25 points de retard, puis l'emporter en prolongation. Le grand homme du match, c'est CJ McCollum, auteur de 45 points (dont 6 pendant la prolongation), avec trois paniers à 3 points dans les 6 dernières minutes du 4e quart-temps. C'est Dejounte Murray qui a emmené le match en prolongation sur un panier dans les dernières secondes et Trey Murphy qui a enfoncé le clou durant l'overtime sur un panier primé.

- Les Mavs cherchent toujours comment vivre efficacement sans Luka Doncic. Ils ont perdu cette nuit à Charlotte, un adversaire qui est sur un regain de forme avec désormais 3 victoires de suite. Malgré les 33 points de Kyrie Irving et l'énorme ligne de stats de Daniel Gafford (31 pts, 15 rbds, 7 blks, 3 asts à 12/15), Dallas n'a pas su limiter les Hornets à 3 points (43%) et a été maladroit derrière l'arc de cercle (6/32). LaMelo Ball (23 pts), Miles Bridges (23 pts) et Nick Smith Jr (19 pts) ont été les plus en vue pour Charlotte, où on a eu le plaisir de revoir Moussa Diabaté en action. Le Français a joué 18 minutes avec 10 points, 2 rebonds, 1 interception et un contre à la clé, mais aussi ce joli dunk.

- Detroit a signé une jolie victoire à Houston, en limitant les Rockets sous les 100 points, avec un Cade Cunningham tranchant (32 pts, 9 rbds, 7 asts) malgré ses 10 pertes de balle. Ses 19 points dans le seul 3e QT ont permis aux Pistons de faire le trou et de repartir à la conquête du top 6. Houston a shooté à 38% et aucun des cadres de l'équipe ne s'est fait violence pour porter l'équipe offensivement.

- Les Grizzlies ont été tout heureux d'apprendre la défaite des Rockets, puisqu'ils leur collent à nouveau au train pour la deuxième place à l'Ouest. Memphis s'est accroché et a réussi à renverser Minnesota, en contrôle du match pendant trois quart-temps et demi. Il y a deux grands bonhommes à ressortir de ce court succès des hommes de Taylor Jenkins : Jaren Jackson Jr, qui inscrit 15 de ses 24 points dans le 4e QT, et Desmond Bane, auteur de 22 points dans un soir où Ja Morant a shooté à 5/16. Pour ne rien gâcher, JJJ et Bane ont tous les deux gêné Anthony Edwards (32 pts) sur sa tentative de tir pour faire gagner le match aux Timberwolves. Rudy Gobert a été très discret dans cette partie, avec 4 points, 4 rebonds, mais aussi 4 fautes, en 25 minutes.

Avant ce match, Minnesota a appris la blessure jusqu'à nouvel ordre de Donte DiVincenzo, touché à l'orteil.

- Les Knicks ont mis une mi-temps à se mettre dans leur match et à hausser le ton contre les Hawks. Menés de 8 points à la pause, les New Yorkais ont accéléré ensuite, notamment par l'intermédiaire de Jalen Brunson (34 pts), Mikal Bridges (26 pts) et Josh Hart (14 pts). De retour après deux matches d'absence, KAT a eu du mal à peser. Zaccharie Risacher était, comme prévu, absent pour les Hawks. Trae Young a marqué 27 points, sans endosser son costume de Knicks Killer ce coup-ci.

- Phoenix a tenu un quart-temps contre Cleveland, avant de céder face à la puissance du leader du général. Même sans Evan Mobley, les Cavs ont maîtrisé leur sujet, avec 33 points pour Donovan Mitchell et 11 joueurs différents qui ont réussi à marquer des points. Les Suns ont manqué de mordant et de répondant. Kevin Durant (23 pts) et Devin Booker (15 pts) n'ont pas fait de miracles, pas plus que Bradley Beal (5 pts), de retour après un souci à la cheville.

- Dans le dur ces derniers temps, les Bulls ont relevé la tête en allant gagner sur le parquet des Clippers. Les deux équipes étaient en back to back, mais les Californiens l'ont moins bien géré, avec les absences de Kawhi Leonard (load management) et d'Ivica Zubac, gêné à l'oeil. Chicago en a profité pour mettre fin à sa série de 5 défaites de rang, grâce notamment à Zach LaVine (35 pts), devenu le deuxième joueur de l'histoire de la franchise avec le plus de matches à 30 points en NBA, à égalité avec Bob Love. Josh Giddey (18 pts, 10 rbds, 9 asts) n'est pas passé loin du triple-double.