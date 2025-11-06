Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Cavs : 121-132

Jazz @ Pistons 103-114

Nets @ Pacers : 112-103

Wizards @ Celtics : 107-136

Wolves @ Knicks : 114-137

Rockets @ Grizzlies : 124-109

Pelicans @ Mavs : 101-99

Heat @ Nuggets : 112-122

Spurs @ Lakers : 119-121

Thunder @ Blazers : 119-121

Warriors @ Kings : 116-121

- Brooklyn a gagné un match ! Il n'y a plus d'équipe à zéro victoire en NBA cette saison. Les Nets sont même allés s'imposer à l'extérieur, chez une équipe totalement déplumée qui, malgré sa combativité, ne peut pas faire grand chose dans ce début de saison. Les Pacers ont donc plié, laissant leurs visiteurs les croquer dans le 4e quart-temps. Michael Porter Jr (31 pts, 12 rbds) a inscrit quatre paniers primés dans le 4e QT, dans une soirée où les Nets ont pourtant perdu Cam Thomas, leur meilleur scoreur, à cause de douleurs aux ischios.

- Et s'il n'y a plus d'équipe à 0 victoire, il n'y a plus non plus d'équipe à zéro défaite non plus. C'est Portland qui a réussi le petit exploit de battre le Thunder, qui avait démarré sa saison par un 8-0. Les Blazers ont survécu aux 35 points de Shai Gilgeous-Alexander et aux 27 points d'Aaron Wiggins. Les Blazers étaient à -20 à la fn du 1er quart-temps mais ont réussi un comeback spectaculaire, orchestré par Deni Avdija (26 pts, 10 rbds, 9 asts); Jrue Holiday (22 pts) et Jerami Grant (20 pts). Ousmane Dieng a joué 20 minutes pour 4 points, 6 rebonds, 2 contres.

https://twitter.com/NBA/status/1986319808695017901

- Donovan Mitchell était bouillant cette nuit face à Philadephie. Les Sixers, qui jouaient en back to back sans Joel Embiid, ont pris 46 points et 8 passes à 15/21 de "Spida" dans les dents. Cleveland ne s'est détaché qu'en deuxième mi-temps, sur les coups de boutoir de Mitchell, et en résistant à ceux de Quentin Grimes (27 pts), très ben en sortie de banc. Ce match a été l'occasion de voir les débuts cette saison de Darius Garland, qui a joué 26 minutes pour 8 points et 4 passes. Tyrese Maxey, bien que très correctement défendu par les Cavs, a fini avec 27 points, 9 passes et 7 rebonds à 50%.

Spida showed out in The Land tonight: 🕸️ 46 PTS

🕸️ 15-21 FGM (71.4%)

🕸️ 8 AST

🕸️ 6 3PM Donovan Mitchell (13) passes LeBron James (12) for the most games with 40+ PTS & 5+ 3PM in CLE history! pic.twitter.com/hp29X9kQMs — NBA (@NBA) November 6, 2025

- Malgré un départ canon et un Alex Sarr de gala, les Wizards se sont inclinés (136-107) à Boston. Le Français a orchestré le superbe démarrage de son équipe, qui menait de 11 points à la fin du 1er quart-temps et a terminé avec 31 points, 8 rebonds et 3 contres. Le deuxième quart-temps et même le reste de la partie ont été à sens unique, notamment parce que Jaylen Brown (35 pts), Neemias Queta (15 pts, 12 rbds) et les Celtics ont passé la seconde. C'est la 9e fois de suite que Boston bat Washington. Bilal Coulibaly a joué 16 minutes pour une toute petite production : 1 point, 2 rebonds et 3 passes à 0/5.

- Au terme d'un match interminable avec des reviews vidéo dans tous les sens, les Lakers ont fait tomber les Spurs en l'emportant sur le fil. Victor Wembanyama a pris sa 6e faute à 1:39 de la fin et n'a pas pu aider ses camarades dans le money time. Le Français n'était dans tous les cas pas dans un grand soir (19 pts, 8 rbds à 5/14). Luka Doncic non plus en termes d'adresse (9/27), mais le Slovène a réussi à peser différemment et termine avec 35 ponts, 13 passes, 9 rebonds et 5 interceptions, le tout dans une soirée sans Austin Reaves, ni LeBron James.

https://twitter.com/NBA/status/1986326266753261728

- Peu après l'annonce du forfait pour toute la saison de Walker Kessler, le Jazz était déjà en action, du côté de Detroit. Accrochés pendant une mi-temps, les Pistons ont pris le pli après le repos, dans le sillage de Cade Cunningham (31 pts, dont 19 dans le seul 4e QT) et du double-double colossal de Jalen Duren (22 pts, 22 rbds), qui a festoyé contre la raquette d'Utah. Devant son ancien public, Svi Mykhailiuk a inscrit 28 points pour le Jazz, qui a perdu quatre de ses cinq derniers matches. Tout est en place pour une belle saison dans les bas fonds.

- Les Knicks ont eu besoin d'une mi-temps pour prendre la mesure des Wolves, qui espéraient réussir un coup au Garden pour fêter le retour d'Anthony Edwards (15 pts) à la compétition. Au final, OG Anunoby (25 pts), Jalen Brunson (23 pts, 10 asts) ou même Josh Hart (18 pts) ont fait le job après le repos pour passer à 5-0 sur leur bilan à domicile cette saison. Rudy Gobert a joué 28 minutes pour 7 points et 9 rebonds. Joan Beringer a joué 3 minutes en sortie banc, soit autant que la légende Joe Ingles.

- Les Rockets ont mené tôt et géré leur avantage sur le parquet de Memphis (124-109). Amen Thompson (28 pts, 10 rbds, 7 asts) a été un trop gros problème pour Memphis, concentré sur le fait de limiter Kevin Durant (11 pts) et Alperen Sengun (20 pts, 16 rbds) avec un succès très relatif. C'est la cinquième victoire de suite pour Houston. Ja Morant a fini avec 17 points et 8 passes, mais à 6/19.

https://twitter.com/NBA/status/1986296625463984349

- Les Pelicans et les Mavs ont désormais le même bilan (6-2). New Orleans a dominé Dallas au Texas dans un match défensif, en enchainant une deuxième victoire de rang. Toujours sans Zion Williamson, les Pels s'en sont remis à Saddiq Bey et un effort collectif (6 joueurs à au moins 11 pts) pour enfoncer une équipe dans laquelle Klay Thompson a démarré sur le banc pour la première fois depuis qu'il a quitté les Warriors. Au rayon des satisfactions, Cooper Flagg est le meilleur marqueur de son équipe pour la première fois de la saison avec 20 points et 9 rebonds en position d'ailier, D'Angelo Russell s'occupant de la mène.

- Denver à la maison dans ce début de saison, c'est du 100% de victoires. Les Nuggets ont contrôle le match face à Miami, qui n'a plus gagné à Denver en saison régulière depuis 2016. Nikola Jokic continue son début de saison de MVP avec 33 points, 16 passes et 15 rebonds. Le triple-double, son cinquième de la saison, était déjà en poche à plus de 6 minutes de la fin du 3e quart-temps. Aaron Gordon a ajouté 24 points. Le Heat s'est encore démené et est revenu à -8 dans le money time sans pouvoir faire mieux, surtout sans Bam Adebayo, touché au pied dans le 1er quart-temps.

- Les Kings et les Warriors se sont fait un petit match de pré-saison, en tout cas c'est ce que l'on aurait pu croire en regardant les équipes de départ sans Stephen Curry, Jimmy Butler, Draymond Green, Domantas Sabonis et Zach LaVine... C'est Sacramento qui a le mieux tiré profit de la situation, avec une copie vintage de Russell Westbrook (23 pts, 16 rbds, 10 asts), 25 points de DeMar DeRozan et 21 de Malik Monk. Le 3e quart-temps, habituel temps fort pour les cadres de Golden State, a cette fois mis les joueurs de Steve Kerr dans le jus. Le rookie Will Richard, drafté cette année, a marqué 30 points les Warriors.

https://twitter.com/NBA/status/1986317060675092957