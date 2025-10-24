Les résultats de la nuit en NBA

Thunder @ Pacers : 141-135, après deux prolongations

Nuggets @ Warriors : 131-137, après prolongation

On ne nous avait pas prévenu qu'il y avait un game 8 des Finales NBA 2025 au menu de la nuit ! Le Thunder et les Pacers ont repris leur bataille là où ils l'avaient laissée quatre mois plus tôt, pour nous livrer un thriller en double-prolongation finalement remporté (141-135) par les champions en titre.

Pour la deuxième fois en deux matches, OKC a donc joué dix minutes supplémentaires, ce qui n'a pas eu l'air de perturber Shai Gilgeous-Alexander. Le MVP sortant a tout simplement battu son record de points en carrière (55 pts) et évité à son équipe de mordre la poussière. Indiana a pourtant fait un match admirable et a poussé le Thunder dans ses retranchements. Dans le sillage de Pascal Siakam (32 pts, 15 rbds) et Bennedict Mathurin (36 pts, 11 rbds) les Pacers ont mis une pression de tous les instants et ce sont à chaque fois les hommes de Mark Daigneault qui ont dû courir après le score, jusqu'à un run dans la 2e overtime.

SGA EXPLODES FOR 55 IN THRILLING OKC 2OT WIN IN INDY 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/bUpQvfEk5s — NBA (@NBA) October 24, 2025

C'est toujours "SGA" qui a initié les meilleures séquences d'OKC et son agressivité lui a permis d'aller 26 fois sur la ligne, ce qui donnera du grain à moudre à ses détracteurs. Le Canadien n'a toutefois pas joué tout seul et, comme face aux Rockets, le Thunder a pu compter sur l'apport inattendu du Belge Ajay Mitchell, auteur de 26 points (son record en NBA lui aussi) en sortie de banc. Aaron Wiggins (23 pts à 7/14) a aussi eu le chic pour mettre des paniers importants, ce qui rappelle à quel point ce roster est profond, même sans noms très clinquants pour le composer.

Indiana, déjà privé de Tyrese Haliburton et TJ McConnell, a perdu Andrew Nembhard en cours de route. Le compatriote de Shai Gilgeous-Alexander s'est blessé à l'épaule en première mi-temps et n'a plus foulé le parquet après ça.

Ousmane Dieng a profité des circonstances pour jouer 15 minutes en sortie de banc, sans se signaler particulièrement (0 pts, 1 rbd, 2 fautes).

Nuggets @ Warriors

Et comme deux prolongations ne suffisaient pas après le premier match de la nuit, les Warriors et les Nuggets ont décidé de nous en remettre une petite dans leur affrontement. On ne va pas se plaindre, tant le spectacle a là aussi été au rendez-vous.

Golden State a finalement pris le dessus (137-131) grâce à quelques coups de chaud de Stephen Curry (42 pts, dont 15 dans le 4e, avec le panier de l'égalisation à 21 secondes de la fin), qui a dû s'employer pour répondre au match phénoménal d'Aaron Gordon (50 pts à 10/11 à 3 points, son record évidemment) et au match collectivement solide des Nuggets.

STEPHEN CURRY TIES IT AT 117. Always coming in clutch for Golden State 🤝 WATCH ON ESPN: https://t.co/rTBS100nkt pic.twitter.com/GxWbChIgdb — NBA (@NBA) October 24, 2025

Denver aura des regrets puisque Nikola Jokic et ses partenaires ont compté jusqu'à 14 points d'avance et ont semblé pouvoir repartir de San Francisco avec la victoire. Jokic, justement, n'a pas montré son meilleur visage et la fatigue était visible chez lui dans le 4e quart-temps et en prolongation. Le triple MVP finit quand même avec 21 points, 13 rebonds et 10 passes, mais à 8/23 et en commettant des erreurs des deux côtés du terrain dans le money time.

On notera l'apport d'Al Horford (13 pts à 3/4 à 3 pts) qui continuera sans doute de mettre des paniers à 3 points dans le corner les pieds dans le béton jusqu'à 56 ans. Ou celui de Jimmy Butler (21 pts, 6 asts, 5 rbds, 3 stls), dont le panier à 3 points en prolongation après une belle circulation de balle a été déterminant.

Aaron Gordon, pour finir sur lui, regrettera sans doute d'avoir fait le match de sa vie dans un soir de défaite. Mais l'ancien joueur du Magic a encore montré à quel point il était précieux pour cette équipe. Quel que soit le contexte, Gordon fera ce dont l'équipe a le plus besoin, qu'il s'agisse de défendre le plomb, d'être un facilitateur ou de se transformer en ce qu'il a parfois pu être du côté d'Orlando, à savoir un gros scoreur. En ça, il sera encore inestimable pour aider Denver à satisfaire ses ambitions en NBA cette saison.