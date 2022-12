Les résultats de la nuit en NBA

Bucks @ Cavs : 106-114

Pistons @ Sixers : 93-113

Bulls @ Hawks : 110-108

Pacers @ Celtics : 117-112

Warriors @ Nets : 113-143

Raptors @ Knicks : 113-106

Magic @ Rockets : 116-110

Mavs @ Wolves : 104-99

Blazers @ Thunder : 98-101

Lakers @ Kings : 120-134

Podcast #69 : Les Knicks et les Nets cartonnent, NYC de retour au top ?

- Décidément, les Cavs ne sont pas loin d'être injouables à domicile. Ils ont fait coup double cette nuit en confirmant leur magnifique forme à la maison (16-2) tout en battant, enfin, Milwaukee cette saison après deux défaites où ils avaient eu le contrôle du match. Donovan Mitchell (36 pts) et ses camarades n'ont cette fois pas lâché prise et ont résisté au tourbillon Giannis Antetokounmpo (45 points, 14 rebonds). La défense de fer de Cleveland a de nouveau payé. Le mental aussi, puisque les joueurs de JB Bickerstaff n'ont cette fois pas totalement dilapidé l'avance de 24 points qu'ils s'étaient construite en début de 3e quart-temps.

Les Cavs ne sont plus qu'à une victoire de la tête de la Conférence Est. Il n'a pas deux équipes incontournables à l'Est cette saison, mais trois !

36 PTS

4 REB

6 AST Spida led Cleveland to the W at home

- Pour rester sur les cracks de l'Est, les Celtics sont toujours englués dans leur spirale négative. Boston s'est incliné pour la troisième fois de suite (et pour la 5e fois en 6 matches), à la maison, face aux Pacers. Rick Carlisle a joué un mauvais tour à l'équipe avec laquelle il a été champion NBA en tant que joueur. Malgré le retour de Jayson Tatum (41 pts) et le double-double de Jaylen Brown (19 pts, 10 rbds), les hommes de Joe Mazzulla sont encore passés à côté de leur sujet.

On peut quand même noter qu'ils ont réussi à faire fondre en partie le retard de 30 points (!) qu'ils accusaient en première mi-temps, mais leur comeback n'a pas été mené à bien. Tyrese Haliburton (33 pts, 8 pds) a encore été excellent. L'ancien Celtic Aaron Nesmith (15 pts) a aussi fait quelques misères à ses ex-coéquipiers.

Tyrese Haliburton showed out in the Pacers win tonight: 33 PTS

8 AST

6 3PM

- La belle série des Knicks a pris fin cette nuit. Ce sont les Raptors, pourtant en crise de résultats, qui sont venus s'imposer au Garden. Pascal Siakam s'est dit qu'il était toujours bon sur un CV de briller dans l'enceinte mythique de New York. Le Camerounais s'est donc exécuté et pas qu'à moitié ! Siakam a inscrit 52 points (son record en NBA) avec 9 rebonds et 7 passes, pour ce qui est désormais le chef d'oeuvre individuel de sa carrière.

A career night for Pascal Siakam: 52 PTS (career-high)

9 REB

7 AST Raptors win in MSG.

Les Knicks restaient sur 8 victoires de suite. Les 60 points (30 et 30) cumulés de Julius Randle et RJ Barrett n'ont pas suffi.

- Les Warriors ont pris une gigantesque baffe sur le parquet des Nets, incapables de composer sans Stephen Curry, Klay Thompson et Andrew Wiggins. C'est simple : la première mi-temps a été un énorme feu d'artifice offensif de la part de Brooklyn. A la pause, Kevin Durant (23 pts) et ses camarades avaient déjà inscrit... 91 points, soit le troisième plus gros total de l'histoire de la NBA sur une mi-temps.

Jacque Vaughn a pu faire tourner allègrement en deuxième mi-temps, pendant que Steve Kerr donnait lui aussi du grain à moudre à ses remplaçants. Seul rayon de soleil dans cette deuxième déculottée new yorkaise de suite pour les Warriors, l'impact de James Wiseman en sortie de banc. Le jeune pivot a inscrit 30 points à 12/14.

The Nets dropped a franchise-record 91 points in the first half

- Sans faire de bruit, les Sixers poursuivent leur remontée au classement. Philadelphie a engrangé une 6e victoire consécutive cette nuit lors de la venue des Pistons dans la ville de l'amour fraternel. Et de partage il a été question côté Sixers, puisque 6 joueurs, dont Joel Embiid, ont inscrit entre 10 et 22 points dans cette partie assez sereinement maîtrisée.

Killian Hayes était titulaire pour Detroit et a fini avec 12 points, 4 passes, 2 rebonds, 1 interception et 1 contre à 6/15 en 34 minutes.

- Les Bulls ont un regain de forme et luttent contre la tentation de tout casser avant la deadline. Face à Atlanta, qui vient de nommer Landry Fields - l'homme qui hébérgeait Jeremy Lin sur son canapé pendant la Linsanity - patron sportif de la franchise, Chicago a signé une deuxième victoire de suite.

Les joueurs de Billy Donovan se sont fait peur en dilapidant une avance de 18 points, mais Ayo Dosunmu a inscrit le panier le plus décisif de la nuit en NBA. Alors que le match se dirigeait vers une prolongation, DeMar DeRozan a sans surprise pris un shoot pour la gagne. Vigilant pour capter le ballon après le airball de son coéquipier, Dosunmu a illico marqué de près avec la planche pour climatiser la salle des Hawks.

AYO DOSUNMU BEATS THE BUZZER IN ATLANTA

- Le Magic a repris sa marche en avant après le coup d'arrêt face à Atlanta. Orlando a décroché une 7e victoire en 8 matches en allant s'imposer sur le terrain des Rockets. C'était plutôt mal parti et Houston a compté jusqu'à 15 points d'avance en deuxième mi-temps, mais les Floridiens se sont fâchés dans le sillage de Franz Wagner (25 pts), Paolo Banchero (23 pts, 13 rbds) et Cole Anthony (15 pts), qui a fait virer Orlando en tête sur un tir à 3 points en milieu de 4e quart-temps.

Le Magic n'est qu'à trois victoires de la 10e place, qualificative pour le play-in tournament...

- Dallas a réussi à effacer sa frustration et à prendre sa revanche sur Minnesota. Pas d'expulsion pour Luka Doncic et Jason Kidd ce coup-ci, mais un match âpre quand même, qui s'est joué à peu de choses. Le run des Mavs dans le 3e quart-temps à coups de tirs à 3 points de Tim Hardaway Jr (21 pts) a fait mal et les Texans ont pu construire là-dessus.

Malgré le retour de Rudy Gobert (19 pts, 15 rbds), les Wolves n'ont pas pu poursuivre leur série de victoires (3). Luka Doncic a frôlé le triple-double (25 pts, 10 pds, 9 rbds) pour permettre à son équipe d'être désormais à bilan égal (16-16) avec Minnesota.

- OKC a encore battu Portland, mais cette fois sans avoir besoin d'un game winner au buzzer de Shai Gilgeous-Alexander. "SGA" a tout de même été à la base de cette nouvelle victoire (la troisième de rang) en inscrivant 27 points, pendant que Damian Lillard (16 pts à 6/19) n'était pas dans un bon soir.

La défense de Luguentz Dort est encore passée par là...

- Domantas Sabonis fait décidément un début de saison magnifique avec les Kings. Celui qui sera probablement All-Star pour la troisième fois de sa carrière en février a posé son deuxième triple-double de la saison lors de la victoire des siens contre les Lakers. Avec 13 points, 21 rebonds et 12 passes, l'international lituanien a confirmé sa superbe forme et aiguillé Sacramento vers un succès qui fait toujours plaisir à la fanbase.

Malgré les 31 points de LeBron James et l'expulsion de De'Aaron Fox à 3 minutes de la fin, Los Angeles était trop juste pour lutter. Keegan Murray a égalé son record de points en NBA (23) et la paire Kevin Huerter (26)-Harrison Barnes (20 pts) a apporté son écot.

Les Kings sont cinquièmes à l'Ouest, à deux victoires seulement de la première place.

- En dépit de quelques trous d'air en deuxième mi-temps, les Clippers ont rempli leur mission en dominant Charlotte à domicile. Au complet, une fois n'est pas coutume, les joueurs de Ty Lue ont réussi une première mi-temps du tonnerre et menaient de 31 points à la pause, grâce notamment à Paul George (22 pts) et Nicolas Batum (21 pts, 7 rbds, 2 pds), leurs deux meilleurs marqueurs du soir.

LaMelo Ball continue lui de revenir à un niveau intéressant et a bouclé la partie en triple-double, avec 25 points, 12 passes et 11 rebonds. Théo Maledon est sorti du banc 17 minutes pour 3 points, 4 passes, 4 interceptions et une entrée plutôt remarquée en termes d'énergie.