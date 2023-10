Les résultats de la nuit en pré-saison NBA

Pelicans @ Magic : 104-92

Knicks @ Celtics : 110-123

Raptors @ Bulls : 106-102

Ra'Anana @ Wolves : 111-138

Bucks @ Thunder : 101-124

Nuggets @ Clippers : 103-116

Aux Spurs : pas de meneur, pas de problème

- Les Nuggets avaient mis tout le monde ou presque au repos pour leur opposition avec les Clippers. Paul George et Kawhi Leonard étaient à nouveau titulaires ensemble et "PG" n'avait pas le temps de niaiser comme on dit au Québec : 23 points et 5 rebonds en 18 minutes à 9/13.

Bon, il faut dire que Nikola Jokic est à peu près autant intéressé par l'entraînement et les matches de pré-saison que vous et moi par l'histoire et l'évolution de la poterie au Liechtenstein. Il suffit de le voir scouter des chevaux sur son téléphone au beau milieu d'une séance en étant tout ce qu'il y a de plus concentré.

Nikola Jokic is dedicated to both his crafts 😂 🐎

Take a look back to the beginning of Denver's championship chase and go behind the scenes at Nuggets training camp in episode 1 of 'Bring it Home'.

Watch now on the NBA App: https://t.co/kPJyqKHgye pic.twitter.com/zdkPqmtdNR

— NBA (@NBA) October 17, 2023