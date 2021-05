Les résultats de la nuit en NBA

Heat @ Bucks : 107-109, après prolongation

Mavs @ Clippers : 113-103

Blazers @ Nuggets : 123-109

Celtics @ Nets : 93-104

LA Clippers - Dallas : 0-1

- Luka Doncic avait fait faire quelques cauchemars aux Los Angeles Clippers la saison dernière, avant de chuter en 6 matches. Le Slovène et ses Mavs comptent bien faire un peu plus qu'empêcher les Californiens de dormir ce coup-ci. Dallas a remporté le premier match de la série entre les deux équipes, notamment grâce au triple-double de Doncic (31 points, 11 passes et 10 rebonds).

💫 @luka7doncic drops a triple-double in Game 1 to power the @dallasmavs! #NBAPlayoffs 💫 31 PTS

💫 10 REB

💫 11 AST Game 2: Tue, 10:30pm/et, NBA TV pic.twitter.com/Y08owS98Gl — NBA (@NBA) May 22, 2021

Pourtant, c'est bien en équipe que les Texans ont créé une première petite sensation. Doncic a disparu offensivement dans le dernier quart-temps et ce sont les efforts collectifs qui ont permis aux hommes de Rick Carlisle de constamment mener la danse. Les 40 points et 9 paniers à 3 points en cumulé du duo Tim Hardaway Jr-Dorian Finney-Smith ont été décisifs.

- On a quand même bien cru que l'assassinat de Maxi Kleber par Kawhi Leonard pour ramener les Clippers à deux points dans le 3e quart-temps allait changer la tournure du match. Quelle violence !

KAWHI JUST KILLED MAXI KLEBER pic.twitter.com/fzAFljC3B6 — NBA Quick Highlights (@NBA_QHighlights) May 22, 2021

Comment Luka Doncic a gagné le respect de Dirk Nowitzki

Milwaukee-Miami : 1-0

- Tiens, nous voilà à ce moment de la saison où Khris Middleton rappelle à tout le monde qu'il est un All-Star et pas juste un lieutenant discret de Giannis Antetokounmpo. L'ailier des Bucks a sauvé Milwaukee en prolongation dans le game 1 contre Miami, avec un game winner à 0.5 seconde de la fin.

KHRIS MIDDLETON CALLS GAME IN OT Bucks go up 1-0 pic.twitter.com/C4fMoz7gy9 — Bleacher Report (@BleacherReport) May 22, 2021

- Middleton a fermé le rideau sur un premier match hyper accroché où le Heat a montré que malgré sa saison régulière décevante, il ne ferait aucun cadeau en post-saison. Les Floridiens ont joué dur et ont posé des problèmes à Milwaukee. Erik Spoelstra a activé le mode défense de zone qui a fait le succès de Miami l'année dernière, ce qui a effectivement fait un peu dérailler les Bucks. Giannis a certes fini avec 26 points, 18 rebonds et 5 passes, mais à 10/27.

- Jimmy Butler a vécu un calvaire en termes d'adresse (4/22), mais ça ne l'a pas empêché d'arracher la prolongation sur un drive au buzzer.

JIMMY BUTLER SENDS GAME ONE TO OVERTIME‼️‼️‼️ Jimmy Butler's layup in the final seconds is just his 4th made basket of the game, but it's the biggest of the season! We're headed to OT tied at 99!#MIAvsMIL #NBAPlayoffs #UnitedInBlack #HEATTwitter pic.twitter.com/2DfmzRuv5m — Bally Sports Sun: HEAT (@BallyHEAT) May 22, 2021

Brooklyn-Boston : 1-0

- Les Nets et particulièrement leur Big Three ont mis une mi-temps à entrer dans le game 1 de leur série contre Boston. Que ce soit à cause de la bonne défense des Celtics (16 pts encaissés dans le 1er QT) ou parce qu'ils s'étaient fait une bouffe à trois trop près de l'heure du coup d'envoi, Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden étaient à côté de la plaque jusqu'au retour au vestiaire.

Tout a changé après le repos. Les trois compères, qui ne jouaient ensemble que pour la 9e fois de leur carrière, se sont fâchés et ont vite renversé la situation en orchestrant un run de 18-4 qui a mis les Celtics KO.

Kevin Durant a fini avec 32 points et 12 rebonds

a fini avec 32 points et 12 rebonds Kyrie Irving a inscrit 29 points

a inscrit 29 points James Harden n'est pas passé très loin d'un triple-double : 21 points, 9 rebonds et 8 passes.

The @BrooklynNets dynamic trio drops 82 in their first #NBAPlayoffs game together. 👀@KDTrey5: 32 PTS, 12 REB@KyrieIrving: 29 PTS@JHarden13: 21 PTS, 8 AST, 4 STL Game 2 - Tue, 7:30pm/et, TNT pic.twitter.com/pwpH4WXIMN — NBA (@NBA) May 23, 2021



- Respect à Evan Fournier (10 points, 6 rebonds à 3/10) pour avoir tenté de tenir tête à Kyrie défensivement. Malheureusement, la bonne volonté ne suffit pas quand le magicien des Nets a décidé d'enrhumer un adversaire.

Kyrie didn't wait long to break out the handles in Game 1 on ABC. #NBAPlayoffs pic.twitter.com/lyGUzRbxaJ — NBA (@NBA) May 23, 2021

Denver - Portland : 0-1

- La série entre Denver et Portland est celle qui transpirait le plus la possibilité d'avoir 7 matches bien kiffants et à l'intensité hardcore. Le show a bien démarré cette nuit, avec une victoire des Blazers dans la Mile High City. L'altitude n'a pas gêné Damian Lillard, qui a asphyxié les Nuggets en deuxième mi-temps et dans le traditionnel "Dame Time".

Avec 34 points et un record en carrière de 13 passes décisives, le meneur de Portland a montré que malgré les rumeurs de dernière danse pour Terry Stotts, le groupe était soudé et prêt à encore faire des miracles.

🔥 34 points for @Dame_Lillard

🔥 #NBAPlayoffs career-high 13 AST Dame, @trailblazers go up 1-0 vs. DEN.. Game 2 is Monday at 10 PM ET on TNT. pic.twitter.com/cRmt59tjum — NBA (@NBA) May 23, 2021

- Les Blazers ont inscrit 19 paniers à 3 points, le plus grand nombre jamais atteint dans un match de playoffs. Le 19/40 de Portland dans l'exercice, avec 5 banderilles pour Lillard, 4 pour Carmelo Anthony et Anfernee Simons, a fait très mal.

Nikola Jokic a sorti un gros double-double (34 points, 16 rebonds), mais les Blazers ont réussi à ne subir qu'une seule passe décisive de la part du favori pour le trophée de MVP. En tête de 3 points à la pause, Denver a nettement baissé de pied ensuite.

- On notera que Carmelo Anthony n'était même pas au courant de la malédiction qui le frappait depuis 10 ans, à savoir son absence totale de victoires à Denver depuis qu'il a quitté le Colorado il y a 10 ans. La série a été brisée cette nuit.

Portland est dans la m****, Carmelo Anthony est maudit à Denver