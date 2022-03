Les résultats de la nuit en NBA

Mavs @ Sixers : 101-111

Wizards @ Knicks : 97-100

Lakers @ Raptors : 128-123, après prolongation

Grizzlies @ Hawks : 105-120

Blazers @ Nets : 123-128

Nuggets @ Cavs : 116-119, après prolongation

Thunder @ Heat : 108-120

Pacers @ Rockets : 121-118

Pelicans @ Spurs : 124-91

Celtics @ Kings : 126-97

Bulls @ Suns : 102-129

PODCAST : Kyrie et la NBA prennent feu, où est le respect pour Russell Westbrook ?

Russell Westbrook n'a pas inscrit le panier de la gagne pour les Lakers contre les Raptors. Par contre, il a sauvé leur peau et les a envoyés en prolongation sur un exploit, peut-être pour ce qui restera comme un tournant dans son aventure avec les Lakers. Le meneur californien a arraché la prolongation sur un tir à 3 points miraculeux après avoir intercepté le ballon dans les mains de Scottie Barnes et lui avoir shooté par-dessus.

Par la suite, les efforts de LeBron James (36 pts à 15/26) et le panier à 3 points déterminant d'Avery Bradley à 30 secondes de la fin, ont permis à Los Angeles d'enrayer sa spirale négative. Westbrook a fini en triple-double (22 points, 10 passes, 10 rebonds) et peut-être eu le déclic et le coup de chance dont on se souviendra dans quelques semaines...

- LeBron y est lui-même allé de ses paniers improbables pour permettre aux Lakers de survivre.

- La fin a été cruelle pour Scottie Barnes, dépossédé du ballon sur l'action qui a débouché sur la prolongation, mais il ne faut pas oublier que sa prestation a été énorme avec 31 points, 17 rebonds et 6 passes. Une performance plus vue de part d'un rookie depuis Blake Griffin en mars 2011 !

- Les Lakers avaient plutôt intérêt à gagner vu que leurs deux poursuivants, New Orleans et San Antonio, s'affrontaient. Même sans Brandon Ingram, les Pelicans ont largement dominé leur sujet et n'ont pas laissé de suspense dans cette partie en l'emportant avec 33 points d'avance, grâce notamment aux 20 points de CJ McCollum.

San Antonio est maintenant à deux victoires de la ligne de flottaison et aura du mal à combler son retard pour accrocher le play-in. NOLA, pour sa part, n'est qu'à une victoire des Lakers et peut-même encore espérer finir 9e.

- Le petit exploit de la nuit est à mettre à l'actif de Cleveland. Alors qu'ils sont dans une dynamique difficile qui pourrait les voir sortir du top 6 à l'Est, les Cavs se sont imposés en prolongation face à Denver. Les joueurs de JB Bickerstaff étaient menés de 14 points dans le 4e quart-temps et se sont démenés pour aller en prolongation et s'y imposer.

Lauri Markkanen (31 pts) a permis aux Cavs de passer une première fois en tête à 29 secondes la fin de l'overtime, avant qu'Evan Mobley ne réponde à Nikola Jokic (32 pts, 10 rbds, 8 pds) près du cercle avec un panier plus la faute.

Evan Mobley secures the win for the @cavs with a clutch and-1 bucket! He finishes with 27 PTS & 11 REB pic.twitter.com/rgPd6gACWG — NBA (@NBA) March 19, 2022

Cleveland reste 6e, avec une victoire d'avance sur Toronto.

- Menés de 13 points à la mi-temps contre des Blazers en roue libre, les Nets se sont repris par la suite grâce au tandem Durant-Curry. Pas celui des Warriors entre 2017 et 2019, bien sûr, mais celui que forment KD et Seth Curry à Brooklyn.

Les 38 points de Kevin Durant et les 27 pts de l'ancien Sixer (7 paniers à 3 pts) ont permis aux hommes de Steve Nash de l'emporter en dépit de l'absence de Kyrie Irving, match à domicile oblige. Les Nets ont trois victoires de moins que Cleveland, premier qualifié direct pour les playoffs, et un ballotage défavorable par rapport aux Cavs et aux Raptors, 7e.

Kevin Durant (@KDTrey5) dropped 38 PTS on just 15 shot attempts to lift the @BrooklynNets to the win! #NetsWorld 38 PTS (11-15 FGM)

6 REB

6 AST pic.twitter.com/aAf59UmunB — NBA (@NBA) March 19, 2022

- Phoenix continue d'avancer à un rythme très soutenu en l'absence de Chris Paul. Les Suns ont fait des misères aux Bulls en les disséquant quart-temps par quart-temps, pour une victoire assez facile qui les rapproche de la validation de leur 1e place en NBA.

Devin Booker (28 pts) et Deandre Ayton (20 pts) se sont chargés de sanctionner majoritairement la défende un peu trop légère de Chicago, qui continue de glisser à l'Est avec une troisième défaite consécutive.

- Philadelphie a profité de la mauvaise soirée de Luka Doncic (17 pts, 10 pds à 5/20) pour décrocher un succès à domicile contre les Mavs. Joel Embiid était en mode bulldozer et a bouclé le match avec 32 points, aidé par le double-double de James Harden (24 pts, 13 rbds) et un bon apport du reste de l'équipe.

Joel Embiid scored 32 points and tied a career-high with 5 steals to power the @sixers to the win! @JoelEmbiid: 32 PTS | 8 REB | 4 AST | 5 STL pic.twitter.com/SXCruAVjjd — NBA (@NBA) March 19, 2022

- Cette défaite des Mavs a ravi le Jazz, qui l'a emporté à domicile contre les Clippers. Rudy Gobert s'est montré dominateur (19 points, 16 rebonds, 2 contres en 27 minutes) à l'occasion de la venue de Nicolas Batum (2 pts, 1 rbd en 16 min) et dans cette partie à sens unique.

- Evan Fournier (15 pts avec 5 paniers à 3 pts) n'est plus qu'à 12 longueurs du record de paniers primés sur une saison sous le maillot des Knicks. Le Français a contribué au succès face à Washington, au même titre que Julius Randle (18 pts, 17 rbds) et RJ Barrett (18 pts).

. 15 Points

2 REB / 4 AST / 3 STL

5x 3PM Les @nyknicks l'emportent 97-100 face aux Wizards #NewYorkForever pic.twitter.com/9TseV0SZKX — NBA France (@NBAFRANCE) March 19, 2022

Les Wizards, qui auraient pu décrocher la prolongation si KCP avait rentré son shoot au buzzer, en sont à 6 défaites consécutives et ont été doublés à la 11e place, que l'on appellera communément la place du con cette saison, par New York.

- Dans cette lutte pour les derniers spots pour le play-in tournament, Atlanta a engrangé une précieuse victoire à domicile contre Memphis. Malgré les 29 points de Ja Morant, sorti par précaution après une douleur dans le 4e quart-temps, les Grizzlies ont plié face aux efforts de Bogdan Bogdanovic (30 pts, son meilleur total de la saison) et Delon Wright (18 pts), tous les deux à leur avantage en l'absence de Trae Young.

- Titulaire pour OKC face à Miami, Olivier Sarr n'a malheureusement pas réussi à tirer son épingle du jeu (0 point, 0 tir, 3 rebonds en 14 minutes) avant que Mark Daigneault ne se tourne vers d'autres options. Le Thunder s'est incliné sans surprise sur le parquet de Miami, leader de l'Est, malgré les 26 points de Shai Gilgeous-Alexander. Tyler Herro, encore chaud en sortie de banc, a lui aussi inscrit 26 points.

Théo Maledon est sorti du banc 14 minutes pour 4 points, 4 rebonds, 2 passes et 1 contre. Pendant ce temps-là avec l'OKC Blue en G-League, Jaylen Hoard a enregistré un troisième double-double de suite la veille (14 pts, 10 rbds) face à Stockton, à nouveau aligné en tant que pivot.

- Indiana s'est appuyé sur un héros inattendu contre Houston : Goga Bitadze. Le Géorgien a été moteur dans le comeback des Pacers, menés de 12 points à l'entame du 4e quart-temps; Bitadze a inscrit 23 points dont deux paniers dans le money time pour accompagner l'effort mené par Malcolm Brogdon (25 pts) et les siens.

- Boston a engrangé une 8e victoire en 10 matches grâce à son tandem Jayson Tatum-Jaylen Brown (62 pts à eux deux), malgré l'énorme match de Domantas Sabonis pour les Kings. L'ancien Pacer a compilé 30 points, 20 rebonds et 5 passes, en vain.