Les résultats de la nuit en NBA

Pacers @ Hornets : 114-112

Cavs @ Wolves : 122-131

Mavs @ Jazz : 114-116

- Pas banal : le match entre les Bulls et le Heat a été reporté alors que le public était déjà dans la salle. Un problème de condensation lié à l'humidité et à la glace présente sous le parquet pour les matches de hockey des Blackhawks n'a pas pu être réglé. Tyler Herro a essayé de faire l'animation, mais tout le monde a dû rentrer chez soi au bout d'1h30...

Miami Heat vs Chicago Bulls after a hour and half pic.twitter.com/DTkvsDJLpK — NBA Overseas 🌍🏀 (@NBAOverseas) January 9, 2026

- C'est fait ! Rick Carlisle a coaché lors de 1 000 victoires en NBA. Il a fallu attendre un mois pour que les Pacers regagnent un match. Après 13 défaites, Indiana est allé l'emporter (114-112) à Charlotte. Un succès qui doit beaucoup à Pascal Siakam (30 pts, 14 rbds), auteur du panier de la gagne à 11 secondes de la fin et fidèle soldat dans la tempête de cette saison de tanking contraint. Les Hornets n'ont même pas eu de dernier ballon, puisque TJ McConnell l'a chipé sur leur remise en jeu.

CRAZY SEQUENCE FROM THE PACERS — Pascal Siakam clutch basket & then the steal from T. J. McConnell. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/kXK7rtq8Ua — Hoop Central (@TheHoopCentral) January 9, 2026

Charlotte avait choisi de faire sortir LaMelo Ball du banc pour gérer sa limitation de minutes et être en mesure de le faire jouer en fin de match. Malgré les 33 points de leur meneur, Moussa Diabaté (10 pts, 5 rbds), Tidjane Salaün (4 pts, 2 rbds, 1 ast) et leurs coéquipiers n'ont pu éviter la défaite.

Edwards dans le club des 10 000

- Anthony Edwards est devenu le troisième plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à atteindre les 10 000 points en carrière. La star des Timberwolves, qui a marqué 25 points lors de la victoire contre Cleveland (131-122) cette nuit, n'est devancé que par LeBron James et Kevin Durant. L'homme du match pour Minnesota se nomme pourtant Julius Randle (28 pts, 11 rbds, 8 asts), auteur d'une partie complète et d'un gros 3e quart-temps pour creuser l'écart avec des Cavs incapables de freiner l'adresse de leurs hôtes (57% au global, 53% à 3 pts). Rudy Gobert a compilé 11 points et 13 rebonds à 5/5.

En marge de la rencontre, un hommage a été rendu à Renee Nicole Good, la femme de Minneapolis tuée par un officier d'ICE, le service d'immigration américain dans l'oeil du cyclone.

- Le Jazz a retrouvé le chemin de la victoire après 5 défaites de suite en dominant Dallas (116-114). Utah peut remercier Lauri Markkanen (33 pts), qui a inscrit trois paniers consécutifs à l'orée du money time pour faire basculer Utah en tête. Keyonte George a fini le boulot avec un superbe move.

ICE IN HIS VEINS. Keyonte George (19 pts, 8-12 fgm) scores the clutch bucket to seal the W for the @utahjazz 🥶 pic.twitter.com/qF9vUVCwhx — NBA (@NBA) January 9, 2026

Sur un drive du Finlandais à deux minutes de la fin, Anthony Davis s'est blessé à la main et a quitté le parquet pour de bon... Peut-être la dernière apparition de "AD" sous un maillot des Mavs ?

Cooper Flagg a fini avec 26 points, 10 rebonds et 8 passes.