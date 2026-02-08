Les résultats de la nuit en NBA

Wizards @ Nets : 113-127

Rockets @ Thunder : 112-106

Mavs @ Spurs : 125-138

Jazz @ Magic : 117-120

Hornets @ Hawks : 126-119

Nuggets @ Bulls : 136-120

Warriors @ Lakers : 99-105

Sixers @ Suns : 109-103

Grizzlies @ Blazers : 115-122

Cavs @ Kings : 132-126

- James Harden a fait ses débuts sous le maillot des Cavs cette nuit à Sacramento. Cleveland a dû s'employer dans le 4e quart-temps pour sortir vainqueur de l'opposition face à des Kings en roue libre. Harden a été propre (23 pts, 8 asts) et a pris ses marques avec Donovan Mitchell (35 pts), trois jours après avoir débarqué en provenance de Los Angeles. Maxime Raynaud a joué 23 minutes et a apporté 14 points, 7 rebonds et 2 interceptions malgré la 12e défaite consécutive de Sacto, bon dernier de la Conférence Ouest.

- Les Hornets ne lâchent rien. Charlotte a remporté une 9e victoire consécutive, cette fois en déplacement à Atlanta. Les Hawks ont poussé leurs visiteurs dans leurs retranchements en recollant à un point à 26 secondes de la fin, mais le groupe de Charles Lee a encore tenu bon. Miles Bridges (26 pts), Kon Knueppel (23 pts), LaMelo Ball (19 pts, 9 asts), Brandon Miller (11 pts) et Moussa Diabaté (11 pts, 15 rbds) ont encore formé un cinq victorieux. Jalen Johnson (31 pts) a fait de son mieux et Zaccharie Risacher (18 pts à 4/4 à 3 pts), pourtant plutôt en jambes, a été utilisé de manière un peu disparate par Quin Snyder.

- Les Nets et les Wizards n'ont pas grand intérêt à gagner en cette période post-deadline, mais il faut bien un vainqueur. Brooklyn l'a emporté face à une équipe de Washington déplumée et réduite à huit joueurs (sans Alex Sarr et Bilal Coulibaly notamment). Michael Porter Jr a inscrit 23 pts et Nolan Traoré a apporté 15 points et 4 passes à 6/7. Will Riley des Wizards continue lui de faire son trou : 27 pts, nouveau record personnel.

- Le Thunder sans "SGA", c'est compliqué... Houston a profité de l'occasion pour se relancer (112-106) et Kevin Durant (20 pts), copieusement hué, est venu célébrer une victoire sur ses anciennes terres. Tari Eason (26 pts) a été le Texan le plus prolifique au scoring, Alperen Sengun signant lui sont deuxième triple-double de la saison (17 pts, 12 rbds, 11 asts). Jared McCain (5 pts en 14 min) a fait ses débuts avec OKC.

- OKC n'a plus que trois longueurs et demi d'avance en tête de l'Ouest puisque San Antonio s'est imposé (138-125) à domicile contre Dallas. Victor Wembanyama a pu se contenter d'un "petit" double-double (16 pts, 11 rbds, 3 blks), puisque l'un de ses coéquipiers a fait le show et pris le match à son compte. Stephon Castle a signé le meilleur match de sa jeune carrière en NBA, avec un triple-double à 40 points, 12 passes et 12 rebonds.

Stephon Castle ERUPTED for a 40-POINT TRIPLE-DOUBLE in the @spurs win 🤯 40 PTS (15-19 FGM)

12 REB

12 AST

pic.twitter.com/zGYZs0ZEj3 — NBA (@NBA) February 8, 2026

- Le Magic a dû cravacher pour battre le Jazz nouvelle version. Pour la première de Jaren Jackson Jr (22 pts) sous les couleurs d'Utah, Orlando a dû cravacher et combler un retard de 17 points pour éviter la défaite. Desmond Bane (22 pts) a mis les deux lancers qui ont permis aux Floridiens de virer en tête à 28 secondes de la fin. Banchero (23 pts) et Black (21 pts) ont aussi contribué à ce succès.

- Après trois défaites de suite, Denver a relevé la tête à Chicago. La tâche n'a pas été simple, puisque les Nuggets étaient menés de 7 points à l'entame du 4e quart-temps. Le coup d'accélérateur de Nikola Jokic (22 pts, 17 asts, 14 rbds) et des siens, avec un 20-2 pour démarrer l'ultime période, a suffi. Jokic est par ailleurs devenu le 2e du classement du nombre de triple-doubles (182) dans l'histoire de la NBA, en dépassant Oscar Robertson. Titulaire, Guerschon Yabusele a inscrit 12 points pour les Bulls à 4/10 à 3 pts, avec 2 contres.

- Pas de Luka Doncic d'un côté, pas de Stephen Curry de l'autre. Les Lakers ont tout de même prévalu à domicile face aux Warriors (105-99) grâce à une bonne entame de 2e mi-temps. LeBron James a perdu 7 ballons et été maladroit (6/17), mais il a aussi et surtout apporté 20 points, 10 passes et 7 rebonds. Le banc de Los Angeles a été important avec 44 points sur 4 joueurs, dont 16 pour Austin Reaves et 10 pour la recrue Luke Kennard. C'est la troisième victoire de suite pour les Lakers.

- Philadelphie est reparti de l'avant après sa défaite contre les Lakers. Les Sixers sont maintenant à 6 victoires en 7 matches après leur succès à Phoenix (109-103). Joel Embiid (33 pts) et Tyrese Maxey (29 pts) ont aidé leur équipe à profiter de la maladresse des Suns, qui sont tout de même revenus à 4 points à l'approche de la dernière minute de jeu. Dillon Brooks et Joel Embiid, qui ont passé une bonne partie du match à se prendre le bec, ne partiront sans doute pas en vacances ensemble.

- Comme la veille, Portland a pris le dessus sur Memphis. Les Blazers, toujours privés de leur All-Star Deni Avdija, ont dû gommer 11 points de retard en deuxième mi-temps pour l'emporter. Jerami Grant (29 pts) et Donovan Clingan (20 pts, 19 rbds) se sont distingués, Jrue Holiday (21 pts) et Caleb Love (17 pts) apportant eux aussi des efforts précieux.