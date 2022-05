Les résultats de la nuit en NBA

Bucks @ Celtics : 81-109

Mavs @ Suns : 123-90

Boston Celtics - Milwaukee Bucks : 4-3

Il n'y aura donc pas de remake des Finales 2021 cette année. Il n'y aura pas non plus de back to back pour les Bucks. Milwaukee et Phoenix ont tous les deux pris la porte au terme des games 7 disputés dimanche, dans un scénario commun auquel on ne s'attendait pas vraiment : la gifle sèche et méchante.

C'est d'abord Boston qui a profité de l'avantage du terrain et de la confiance née du succès décroché au Wisconsin dans le game 6, en éjectant les champions en titre sans ménagement. Giannis Antetokounmpo était bien trop seul et ses exploits (25 points, 20 rebonds, 9 passes) n'ont cette fois pas suffi en l'absence de Khris Middleton.

Les Celtics lui ont opposé une véritable muraille pour une nouvelle masterclass défensive pour les limiter à... 89 points. En dehors du premier quart-temps remporté par les Bucks (26-20), Boston a surdominé cette rencontre sans jamais paraître en panique ou en manque de solutions. L'inverse de Milwaukee, qui a petit à petit plongé, sans pouvoir retrouver l'aura de la saison dernière. Les tirs ne sont pas rentrés et c'est un euphémisme (4/33 à 3 points) sans que le groupe de Mike Budenholzer soit en mesure de compenser par une défense de fer.

Les joueurs d'Ime Udoka ont réussi à dégager un vrai esprit collectif de cette rencontre, encore une fois. Les Bucks n'étaient sans doute pas préparés à un "Grant Williams Game". Celui qui voulait qu'on le surnommé Batman en saison régulière n'est pas loin d'avoir gagné ce droit après claqué 27 points avec 7 paniers primés, pour épauler Jayson Tatum (23 pts).

Les Celtics ont transformé ce game 7 en feu d'artifice (22 paniers à 3 points, un record pou run game 7 en playoffs NBA) et balayé Milwaukee. Giannis était clairement essoufflé en fin de match après avoir porté l'équipe sur ses épaules.

☔️ ☔️ ☔️@Grant2Will : 27 PTS, 7x 3PM @JayTatum0 : 23 PTS, 5x 3PM@paytonpritch3 : 14 PTS, 4x 3PM Les @Celtics l'emportent 109-81 dans ce Game 7, qualifiés en Finales de Conférence ! #NBASundays pic.twitter.com/IpOI8t7bg2 — NBA France (@NBAFRANCE) May 16, 2022

Il faut se rendre compte que ces Celtics ont sorti des équipes incarnées par deux des joueurs les plus dominants du moment et de leur génération : Kevin Durant et Giannis Antetokounmpo. Place maintenant au collectif du Heat, pour une place en Finales NBA.

Chris Paul qui sort encore après avoir mené 2-0, ça fait tâche

Phoenix Suns - Dallas Mavericks : 3-4

Prédire une finale de Conférence aux Mavs en début de saison, lorsque Luka Doncic rentrait des JO usé et dans une condition physique, était plutôt audacieux - Antoine Pimmel, qui faisait partie des prophètes, jubile actuellement dans sa piscine de dollars - mais c'était sous-estimer le garçon et son équipe. Les Mavs ont terrassé, écrasé et éparpillé façon puzzle les Phoenix Suns, dans des proportions auxquelles ont ne s'attendait pas.

Phoenix est totalement passé à côté de ce game 7 à domicile, ternissant le bilan de Chris Paul dans pareille situation (0-5) depuis le début de sa carrière. CP3 n'est pas responsable de l'effondrement collectif, évidemment. Touché à la cuisse, le meneur de l'Arizona n'a simplement pas pu surnager et tirer tout le monde avec lui.

Menés de 20 points à la pause, puis de 32 points au début du 4e quart-temps, les Suns ont été méconnaissables et très loin de l'équipe qui a dominé la saison régulière. Personne au-dessus des 12 points, des cadres fantomatiques et un coaching staff incapable de contrer les plans texans, rien n'a été épargné aux spectateurs médusés.

Ils auront au moins pu voir la carrière de Luka Doncic prendre une nouvelle dimension, lui va disputer sa première finale de Conférence après avoir tracté une équipe en laquelle peu croyaient, surtout après le trade de Kristaps Porzingis contre Spencer Dinwiddie. Dinwiddie est pourtant bien celui qui a pris feu en sortie de banc pour claquer 30 points et épauler comme il se doit Doncic.

Le Slovène n'a eu besoin que de 30 minutes pour plonger les Suns dans la dépression. Avec 35 points, 10 rebonds et 4 passes à 12/19, Luka Doncic a régné sur cette partie sans puiser dans ses ressources, ce qui est une excellente nouvelle pour Dallas avant de défier Golden State pour un billet en Finales.

Luka Doncic WENT OFF in Game 7 dropping 27 points in the first half on his way to 35 points and the @dallasmavs win to advance to the Western Conference Finals! #MFFL@luka7doncic: 35 PTS, 10 REB, 2 STL, 6 3PM pic.twitter.com/nf9j8T9J85 — NBA (@NBA) May 16, 2022

L'heure du bilan arrivera pour Phoenix, et il sera douloureux, mais il est pour le moment temps de se réjouir pour les Mavs et d'observer le parcours du talent générationnel qu'est Doncic.