Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Hawks : 100-103

Jazz @ Clippers : 104-118

Philadelphie 2-2 Atlanta

- Qu'est-ce qu'il y a comme casse dans ces playoffs... Trae Young et Joel Embiid les deux stars des Hawks et des Sixers, ont fini le match en lambeaux. Le premier avec une poche de glace sur l'épaule à chaque temps mort, le deuxième avec le genou un peu plus en vrac et l'incapacité physique de faire gagner son équipe.

Embiid a shooté à 0/12 en deuxième mi-temps et n'a pu empêcher Atlanta de remporter ce game 4 alors que Philadelphie a compté jusqu'à 18 points d'avance. Constamment au sol, en difficulté pour régler son shoot, le Camerounais avait le visage marqué après la rencontre.

Pendant ce temps-là, malgré la douleur, Trae Young a trouvé le moyen de briller et d'être décisif. Ses deux lancers dans les derniers instants ont assuré à Atlanta d'aller au minimum en prolongation. Le shoot de Seth Curry au buzzer n'a pas fait mouche et voilà les deux équipes à 2-2.

Pour en revenir à Trae Young, il a été épatant, avec ou sans blessure. Le meneur All-Star a compensé une nuit difficile au tir (25 points à 8/26) par du playmaking niveau élite. Young a délivré 18 passes décisives et égalé son record en la matière en NBA. Son alley-oop pour Clint Capela dans le money time est la dernière et la plus importante de ces assists.

Bogdan Bogdanovic (22 pts) et John Collins (14 pts, 12 rbds) ont aussi fortement contribué à cette égalisation et la série va repartir à Philadelphie avec un suspense total.

Utah 2-2 Los Angeles

- On avait dit qu'il faudrait à chaque fois un gros match de Kawhi Leonard et Paul George pour que les Clippers aient leurs chances dans cette série. Les deux stars des L.A. ont d'elles-mêmes ajusté leur niveau de jeu depuis que la série se joue à la maison. Cette nuit, les Clippers ont égalisé à 2-2 grâce à deux prestations à nouveau très solides de leurs leaders.

Kawhi et PG ont tous les deux inscrit 31 points dans ce match dominé de la tête et des épaules par les Californiens. Le Jazz a réduit l'écart en fin de partie, mais il n'y a jamais eu trop de doutes quant à l'issue. Donovan Mitchell (37 pts) a poursuivi son show avec un nouveau match à au moins 30 points, mais ça n'a pas suffi à inquiéter l'opposition.

- Le moment marquant du match, c'est évidemment ce dunk stratosphérique de Kawhi Leonard, qui a même choqué Joel Embiid pendant qu'il regardait l'écran de contrôle au moment de répondre aux médias. Derrick Favors a eu la mauvaise idée de se mettre entre The Klaw et sa proie, en l'occurence le panier.

KAWHI WITH THE SEISMIC SLAM! pic.twitter.com/BnOawjuItW — LA Clippers (@LAClippers) June 15, 2021

