Les résultats des matches de la nuit en NBA

Raptors @ Sixers : 99-114

Pistons @ Pelicans : 116-125

Magic @ Jazz : 115-113

Spurs @ Suns : 132-121

Victor Wembanyama devient la « Victory Machine » face aux Suns

- Benjamin a tout dit de cette nuit magique pour Victor Wembanyama et de la victoire des Spurs contre Phoenix. On vous recommande chaudement d'aller lire son récap sur la "Victory Machine".

Pour toucher un petit mot de ce match qui aura à coup sûr servi de révélateur aux gens qui doutaient encore du prodige français, on peut dire que les Spurs dans leur ensemble ont fait un match costaud collectivement, face à un contender qui avait récupéré Devin Booker. Rien d'anodin dans ce qui s'est passé cette nuit en Arizona. Des passes décisives à la pelle (37 à 26), notamment 10 pour l'excellent Tre Jones en sortie de banc, 52% d'adresse globale, 48% à 3 points, la victoire, un Wembanyama phénoménal (38 points, 10 rebonds, 2 contres à 15/26) et des adversaires comme Kevin Durant dithyrambiques à son sujet.

Quelle soirée !

Victor Wembanyama cette nuit : 38 points, 10 rebonds ! 🔥 Les highlights de Wemby : pic.twitter.com/1OncvduMSy — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) November 3, 2023

- No Zion, no problem ? Quand CJ McCollum est aussi chaud et que ce sont les Pistons en face, c'est possible. New Orleans s'est imposé à domicile malgré la nuit de repos accordée à Zion Williamson, avec un gros match de l'ancien Blazer (33 points), soutenu par le shooteur Matt Ryan (20 points, 6/8 à 3 pts) et la paire Jonas Valanciunas (23 pts) - Herb Jones (21 pts).

Killian Hayes était à nouveau titulaire pour Detroit et a fini avec 10 points, 9 passes et 1 interception à 4/8, mais aussi l'un des rares +/- positifs de son équipe (+10) dans un match perdu de 9 points.

- Les Sixers n'ont éprouvé aucune vraie difficulté contre les Raptors. Joel Embiid (28 points, 13 rebonds, 7 passes) a dominé à défaut d'être très en ligne avec son shoot (8/22). Nick Nurse, qui retrouvait son ancienne équipe, a modifié quelque peu le line-up en prenant en compte le départ de PJ Tucker. Kelly Oubre a profité de sa titularisation pour apporter 23 points et confirmer son très bon début de saison au scoring. On notera, à nouveau, la bonne performance de Scottie Barnes dans le camp d'en face : 24 points, 8 rebonds, 8 passes à 9/16.

- Paolo Banchero était un peu en difficulté en attaque dans ce début de saison. Le Rookie of the Year 2023 s'est réveillé avec la manière lors du déplacement d'Orlando sur le parquet du Jazz. Banchero a non seulement fini avec 30 points (9/13), 9 rebonds, 5 passes, 3 interceptions et 2 contres, mais il s'est aussi permis d'offrir la victoire au Magic. A 14 secondes de la fin, l'ancien Dukie est allé placer un drive et une finition de patron pour faire passer le Magic en tête et annuler l'effet des 63 points du trio Markkanen-Collins-Clarkson.

PAOLO (30 PTS) GIVES ORLANDO THE LEAD BACK ‼️ SECONDS REMAIN ON THE NBA APP 🍿 WATCH: https://t.co/1wqRX7Uwkw pic.twitter.com/mMgkk3ugjw — NBA (@NBA) November 3, 2023

