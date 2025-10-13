CQFR : Olivier Sarr bat son frère au buzzer !

Voici ce qu'il fallait retenir des 7 matches de pré-saison de la nuit en NBA. Olivier Sarr a inscrit un game winner au buzzer... contre son frère.

Les résultats de la nuit en NBA

Nets @ Suns : 111-109

Raptors @ Wizards : 113-112

Nuggets @ Clippers : 102-94

Warriors @ Lakers : 116-126

Heat @ Magic : 104-120

Cavs @ Celtics : 107-138

Bucks @ Bulls : 127-121

- Les frères Alex et Olivier Sarr se sont retrouvés le temps d'un match entre Washington et Toronto, remporté par les Raptors d'Olivier, qui a joué 18 minutes (4 pts, 4 rbds, 3 blks) face à son petit frère, auteur lui de 12 points, 8 rebonds et 2 contres. Et cerise sur le gâteau, Olivier Sarr a inscrit le panier de la gagne pour les Raptors sur un panier au buzzer après une dernière remise en jeu. Espérons que cela contribue à convaincre Toronto de lui donner un spot cette saison en NBA.

OLIVIER SARR WITH THE @TISSOT BUZZER-BEATER! 🚨⏰ Your Time Defines Your Greatness. pic.twitter.com/Zbf7ShbM3r — NBA (@NBA) October 12, 2025

- Austin Reaves (21 pts) a mené les Lakers vers la victoire contre les Warriors, dans une rencontre, où Stephen Curry et Jimmy Butler n'ont pas joué, pas plus, évidemment que LeBron James et Luka Doncic.

- Les Celtics ont passé 138 points aux Cavs avec un joli numéro d'Anfernee Simons en sortie de banc : 21 points en 25 minutes. Killian Hayes est sorti du banc côté Cleveland, pour apporter 10 points, 2 passes et 2 interceptions.

- Nolan Traoré était titulaire pour Brooklyn lors de la victoire face à Phoenix. Le rookie français a joué 17 minutes pour 4 points, 3 passes et 4 pertes de balle. En sortie de banc, l'autre rookie, Ben Saraf, a délivré 11 passes décisives.

Nolan Traore rim pressure will be special once he adds some more strength 🪽 pic.twitter.com/He90ziKQjo — Brooklyn Netcast (@BrooklynNetcast) October 12, 2025

- Les Nuggets ont pris le dessus sur les Clippers en deuxième mi-temps, dans le sillage d'un très bon Aaron Gordon (18 pts, 7 rbds). Nikola Jokic (12 pts, 9 rbds, 6 asts) et les autres starters se sont contentés d'une petite vingtaine de minutes, histoire de continuer à se rapprocher d'une charge normale.

- Miami a encore perdu et est à 0-4 dans cette pré-saison NBA après un nouveau revers contre Orlando. Le Magic a remporté ce deuxième derby floridien de l'intersaison, sans Paolo Banchero, mais avec un Franz Wagner assez tranchant (17 pts).

- Les Bucks, eux, sont invaincus, après leur succès face au voisin Chicago. Milwaukee a pu compter sur une paire Giannis Antetokounmpo - Myles Turner déjà très prometteuse (13 pts, 10 rbds pour Giannis, 19 pts pour Turner). En face, le rookie français Noa Essengue est sorti du banc pour apporter 5 points, 2 rebonds et 3 interceptions.