CQFR : Detroit historique, Toronto inarrêtable

Les scores de la nuit en NBA

Pistons @ Pacers : 117-122

Cavaliers @ Raptors : 99-110

Knicks @ Nets : 113-100

Mavericks @ Heat : 102-106

Nuggets @ Grizzlies : 125-115

Trail Blazers @ Bucks : 115-103

Bulls @ Pelicans : 130-143

Rockets @ Suns : 114-92

Jazz @ Warriors : 117-134

Timberwolves @ Kings : 112-117

- C’est une page de l’Histoire des Pistons, une franchise culte, qui est en train de s’écrire sous nos yeux. Aussi fou que cela puisse paraître, Cade Cunningham (24 pts lundi soir) et ses coéquipiers ont fait aussi bien qu’Isiah Thomas au début des années 90 ou Chauncey Billups, Ben Wallace et compagnie en 2004. Ils ont égalé le record de victoires consécutives du club en décrochant un 13eme succès de suite. Detroit a battu Indiana (117-122) avec également 17 points et 12 rebonds de Jalen Duren. Plus qu’une victoire et les joueurs de JB Bickerstaff, dont la plupart possèdent un triste record de 28 défaites consécutives il y a deux ans, seront détenteurs de la meilleure performance de leur franchise.

Après, les deux autres équipes mentionnées étaient allées au bout et avaient décroché une bague. Pas sûr que ce soit dans les cordes de Cunningham et ses pairs mais ils caracolent pour l’instant en tête de la Conférence Est avec 15 victoires en 17 matches.

13 Ws IN A ROW FOR CADE & DETROIT! 😤 24 PTS

😤 11 REB

😤 6 AST Pistons tie their longest win streak in franchise history 👏 pic.twitter.com/m2K0URa9cI — NBA (@NBA) November 25, 2025

- Mais quelle mouche a donc piqué les Raptors (sacré scène à imaginer ça) pour cette équipe soit aussi impressionnante en ce moment ? Toronto est allé chercher un 8eme succès de rang en dominant Cleveland (110-99) ! Un choc entre le deuxième et le troisième de la Conférence Est et c’est bien la hiérarchie de ce début de saison qui a été respecté. Les Canadiens ont su éteindre Donovan Mitchell (17 pts à 6 sur 20) en surfant sur les 37 points de Brandon Ingram pour renforcer leur position au sein de la Conférence.

- Même avec des absents, cette équipe de Denver reste redoutable. Elle s’est imposée sur le parquet de Memphis (115-125) en se tournant vers les 29 points de Jamal Murray ou encore les 27 d’un Peyton Watson décidément en progression cette saison. Le jeune ailier a parfaitement remplacé Aaron Gordon, blessé, et ses 14 unités dans le troisième quart-temps ont permis aux Nuggets de conserver l’avantage qui s’est dessiné en première mi-temps. Nikola Jokic a enregistré le 10eme triple-double de sa saison : 17 points, 10 rebonds, 16 passes.

- Les Timberwolves ont craqué. Ils menaient 91 à 79 à 9 minutes de la fin du match mais ils ont vu les Kings revenir dans le sillage d’un excellent Malik Monk, encore une fois clutch. Il a planté 22 points en sortie de banc. Sacramento a fini par arracher la prolongation et par s’imposer pour la deuxième fois de suite. DeMar DeRozan a marqué 33 points et Keegan Murray 28. Ensemble, ils ont pris le dessus sur un Anthony Edwards auteur de 43 pions. Rudy Gobert a signé son double-double habituel (11 pts, 12 rbds).

DeMar DeRozan and Keegan Murray provide the OFFENSIVE SPARK in Sacramento's OT victory! DeRozan: 33 PTS (9 in OT), 4 AST, 3 STL

Murray: 26 PTS (5 in OT), 14 REB, 3 3PM pic.twitter.com/ODgnJk9b7y — NBA (@NBA) November 25, 2025

- Karl-Anthony Towns s’est baladé dans la raquette de Brooklyn la nuit dernière. Les Knicks ont remporté le derby new-yorkais pour la 12eme fois consécutive avec donc 37 points à 14/20 aux tirs pour l’intérieur All-Star, qui a ajouté 12 rebonds. Jalen Brunson a mis 27 points. Les Français des Knicks ont peu joué, même si Guerschon Yabusele a eu le droit à 12 minutes.

- Houston calme Phoenix. En back-to-back, les Suns n’ont pas trouvé les ressources pour résister à des Rockets étouffants (victoire 114-92) et emmenés par un excellent Amen Thompson en l’absence de Kevin Durant. Le jeune ailier a monté son niveau d’un ton pour compiler 28 points (10/16 aux tirs), 7 rebonds et 8 passes. La franchise texane, qui a gagné 11 de ses 13 dernières rencontres, met donc fin à la série de trois victoires consécutives de son adversaire du soir.

It was the 'Amen Thompson Show' in the Valley tonight! 🚀 28 PTS

🚀 8 AST

🚀 7 REB

🚀 10-16 FGM

🚀 @HoustonRockets W Houston improves to 11-4! pic.twitter.com/GkFSpAoUWu — NBA (@NBA) November 25, 2025

- Vaincus pour la première fois à domicile par Portland la semaine dernière, les Warriors se sont relancés en dominant le Jazz (134-117) à San Francisco. Comme souvent, c’est Stephen Curry qui a donné le ton en signant 31 points. Sa cinquième performance à 30 points ou plus sur ses six dernières sorties. Plus globalement, les joueurs de Steve Kerr ont produit du bon basket : seulement 10 balles perdues, 49% de réussite aux tirs et de l’apport du banc avec 20 points de Buddy Hield ou encore 9 points et 8 passes de Gary Payton II.

Steph Curry (31 PTS, 6 3PM) did Steph Curry things in Golden State's dub over Utah 👌 It's his third straight game with 30+ PTS! pic.twitter.com/cjlttlSoxe — NBA (@NBA) November 25, 2025

- Match très offensif entre Chicago et New Orleans, avec la victoire des Pelicans à la clé (143-130). Zion Williamson (29 points) et ses camarades ont ainsi mis fin à une triste série de 9 revers de suite. C’est la première victoire de l’équipe sous les ordres de James Borrego, qui a remplacé Willie Green il y a déjà deux semaines. Noa Essengue a eu le droit à 2 petites minutes pour des Bulls qui ont enclenché leur run trop tardivement pour espérer l’emporter.

- Retour gagnant pour Tyler Herro. L’arrière All-Star a fait ses débuts lundi soir lors de la réception de Dallas. Miami l’a emporté de justesse avec 24 points du revenant. Kel’el Ware a ajouté 20 points et 18 rebonds. Les Mavericks ont bien résisté en revenant à 102 partout alors qu’ils étaient menés de 13 points. Cooper Flagg (12 pts) a égalisé sur deux lancers à un peu plus d’une minute de la fin. Mais les Texans n’ont plus marqué ensuite et Herro a scellé la victoire du Heat.

24 from Tyler Herro. 20 & 18 from Kel'el Ware.@MiamiHEAT win their 5th straight and move to 12-6 on the season 🔥 pic.twitter.com/tRkm5sZqGO — NBA (@NBA) November 25, 2025

- Ça ne va pas du tout à Milwaukee. Les Bucks se sont inclinés pour la cinquième fois de suite, cette fois-ci contre les Blazers (103-115). Si l’écart n’est que de 12 points à la fin, Portland a eu jusqu’à 33 points d’avance en passant notamment un 18-0 dans le troisième quart-temps. Jerami Grant a mené les débats avec 35 points. Les Français Sidy Cissoko (3 points en 28 minutes) et Rayan Rupert (2 pts en 16 min) ont participé à la fête.