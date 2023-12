CQFR : Trae Young phénoménal, Miami gâche le record d’Haliburton

Trail Blazers @ Cavaliers : 103-95

Hornets @ Nets : 128-129

Pacers @ Heat : 132-142

Pistons @ Knicks : 112-118

Milwaukee Bucks @ Chicago Bulls : 113-120

Jazz - Timberwolves : 90-101

Lakers @ Thunder : 110-133

Hawks @ Spurs : 137-135

Clippers @ Warriors : 114-120

- Superbe match entre Indiana et Miami la nuit dernière. Alors que les Pacers étaient au contrôle, le Heat est revenu grâce à un quatrième quart-temps exceptionnel. Les joueurs d'Erik Spoelstra ont planté 45 points en 12 minutes ! Presque un record (48) pour la franchise et surtout une performance plus réalisée depuis 1989 par une équipe de South Beach. Jimmy Butler a mené la charge en compilant 36 points et 10 rebonds. Mais il n'a pas été le seul à contribuer à ce succès.

Jimmy Butler tallied a DOUBLE-DOUBLE (36 PTS & 10 REB) to lead the Heat over the Pacers 🔥 pic.twitter.com/d1KZAubpKF — NBA (@NBA) December 1, 2023

6 joueurs de Miami ont inscrit plus de 10 points. Le rookie Jaime Jaquez Jr a par exemple marqué 14 de ses 24 points dans le money time. Le Heat a converti 15 de ses 17 dernières tentatives pour décrocher cette belle victoire, mettant fin au passage à une série de 3 défaites à la suite.

Tyrese Haliburton a tout tenté pour Indiana. Le meneur All-Star s'est offert son record en carrière au scoring en claquant 44 points en plus de ses 10 passes décisives. Mais ça n'a pas suffi.

Tyrese Haliburton dropped a CAREER-HIGH 44 PTS in a tough loss to the Heat! 44 PTS / 6 3PM / 10 AST / 3 STL Tyrese has the only 2 40 PTS & 10 AST games in franchise history 🤯 pic.twitter.com/6khCok8z4C — NBA (@NBA) December 1, 2023

- Victor Wembanyama et Jeremy Sochan ne sont pas passés loin de mettre fin à la série de défaites des Spurs. Le Français et le Polonais ont été très bons la nuit dernière, mais en vain. Wembanyama a compilé 21 points (9 sur 16), 12 rebonds et 4 blocks tandis que Sochan a égalé son record en carrière en scorant 33 points (12 sur 14). Mais ce dernier a fait une faute offensive, bien provoquée par Trae Young à 2 secondes du buzzer alors qu'il avait l'opportunité d'arracher une prolongation.

45 points, 14 assists and... The game-saving drawn charge with 2.7 seconds remaining! What a game from Trae Young 👏 https://t.co/DPb3TOlqaV pic.twitter.com/NLcdWZxQ1f — NBA (@NBA) December 1, 2023

Young a été le héros du soir. Il a inscrit 13 de ses 45 points dans le money time pour conclure le comeback des Hawks, qui ont compté jusqu'à 15 points de retard. Il a aussi délivré 14 passes décisives et il a donc réussi cette action décisive en défense. Chapeau.

Victor Wembanyama et les Spurs : entre inquiétude, record et série de défaites historique

- Joli succès des Warriors contre les Clippers. Les joueurs de Steve Kerr se sont relancés après leur défaite crève-cœur contre les Kings. Et ce malgré les absences de Chris Paul, Andrew Wiggins et Gary Payton II. Les Dubs ont clairement de la profondeur de banc et ils l'ont prouvé. 7 joueurs ont inscrit 13 points ou plus. 26 pour Stephen Curry, 17 pour Jonathan Kuminga, 22 pour Klay Thompson et 13 pour Draymond Green, Moses Moody, Dario Saric et le rookie Brandin Podziemski.

- Killian Hayes a retrouvé sa place dans le cinq majeur des Pistons. Monty Williams a décidé de lui redonner sa chance et le meneur français l'a de suite saisie. Il a inscrit 23 points à 10 sur 13 aux tirs en plus de ses 4 passes décisives la nuit dernière. Il a clairement été l'un des meilleurs joueurs de Detroit sur le terrain, avec Cade Cunningham (31 points, 8 passes).

Mais ça n'a pas empêché les Pistons de s'incliner pour la quinzième fois d'affilée... Ils sont tombés de peu contre les Knicks. Jalen Brunson a terminé avec 42 points et Julius Randle a cumulé un double-double costaud (29 points, 10 rebonds).

- Les Lakers ont pris une dérouillé contre le Thunder et LeBron James n'a rien pu faire malgré ses 21 points et 12 rebonds. Le King a déjà prévenu qu'il manquerait un match dès que son fils Bronny James ferait ses débuts avec USC.

Shai Gilgeous-Alexander a dominé les débats pour conclure la rencontre avec 33 points et 7 passes décisives. Tous les titulaires d'OKC ont marqué 12 points ou plus : 12 pour Luguentz Dort, 14 pour Josh Giddey, 18 pour Chet Holmgren et 21 pour Jalen Williams. Anthony Davis a compilé 31 points et 14 rebonds pour L.A. Le Thunder confirme sa suprématie en décrochant sa 12e victoire en 18 matches.

- Petite surprise avec la victoire de Chicago contre Milwaukee. Les Bulls jouaient pourtant sans leurs deux meilleurs joueurs et scoreurs, Zach LaVine et DeMar DeRozan. Et bien ça leur a permis de passer un peu plus le ballon à Nikola Vucevic (29 points, 10 rebonds, 6 passes), de mieux défendre et d'être moins prévisibles en attaque. Du coup, ils ont battu les Bucks après prolongation. Une OT arrachée sur un panier au buzzer à trois-points d'Alex Caruso.

ALEX CARUSO BUZZER-BEATER 3 TO SEND IT TO OT 🤯 Bucks-Bulls | Live on the NBA App

📲 https://t.co/4qOQ2b7x5J pic.twitter.com/wR7eyiuaZf — NBA (@NBA) December 1, 2023

Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard restaient sur 3 matches de suite avec 30 points ou plus chacun. Aucun des deux n'a atteint cette barre jeudi soir. 26 points pour le Grec, 18 pour l'Américain.

- C'est sans LaMelo Ball et Brandon Miller que les Hornets sont allés chercher leur sixième victoire de la saison en s'imposant in-extremis sur le parquet des Nets. Les vétérans ont fait le boulot. Terry Rozier a compilé 37 points et 13 passes décisives tandis que Miles Bridges et Gordon Hayward ont inscrit respectivement 23 et 22 points. Brooklyn restait sur 3 victoires de rang avant de s'incliner malgré le retour de Cam Thomas (26 points).

- Les Timberwolves n'ont pas eu à forcer leur talent pour battre le Jazz, même en l'absence d'Anthony Edwards. Karl-Anthony Towns a assumé ses responsabilités en attaque (32 points) et Rudy Gobert a encore une fois été très précieux (15 points, 13 rebonds, 3 blocks). Comme souvent, les adversaires de Minnesota ont été limités à moins de 40% de réussite aux tirs (37). Du coup, ça fait 14 victoires en 18 matches pour les loups, premiers à l'Ouest.

- Les supporters des Cavaliers ont hué leurs propres joueurs, notamment Donovan Mitchell, après la défaite contre les modestes Trail Blazers. L'arrière All-Star a fini avec 23 points, 7 rebonds, 6 passes et 4 interceptions mais ça n'a pas empêché Cleveland de s'incliner à domicile contre l'une des plus mauvaises équipes de la ligue. « C’est la pire défaite de la saison », avouait Mitchell. La pire défaite... pour l'instant !