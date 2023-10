L'équipe du CQFR débrief le weekend en revenant notamment sur les performances de Victor Wembanyama et de Jonathan Kuminga.

Nouveau lundi et nouveau CQFR du weekend ! Shai Mamou et Antoine Pimmel reviennent ensemble sur les performances les plus marquantes des trois dernières journées de présaison. En évoquant notamment le phénomène Victor Wembanyama.

