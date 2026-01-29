Les résultats de la nuit en NBA

Lakers @ Cavs : 99-129

Bulls @ Pacers : 110-113

Hawks @ Celtics : 117-106

Magic @ Heat : 133-124

Knicks @ Raptors : 119-92

Hornets @ Grizzlies : 112-97

Wolves @ Mavs : 118-105

Warriors @ Jazz : 140-124

Spurs @ Rockets : 111-99

Wembanyama attaqué sur RMC : « Prends tes millions, mets ton ballon dans ton panier et tais-toi »

- San Antonio et Victor Wembanyama avaient été rudoyés par les Rockets lors de la dernière rencontre entre les deux équipes. Houston était encore bien parti (+16), mais la deuxième mi-temps a été une démonstration d'énergie et de dureté collective pour les Spurs. Victor a outscoré les Rockets quasiment à lui seul dans le 4e quart-temps et a fait un très beau match des deux côtés du terrain : 28 points, 16 rebonds, 5 contres et 3 passes à 8/15. Stephon Castle (16 pts) a brillé par sa combativité et Dylan Harper (16 pts à 8/11)a fait son meilleur match depuis quelques temps, avec un bel impact en sortie de banc. Alperen Sengun (25 pts) et Kevin Durant (24 pts) se sont éteints en deuxième mi-temps, gênés par la belle défense des Spurs et leur propre maladresse, assez terrible dans le 4e QT.

- LeBron James a eu droit à un très beau moment lors de sa venue - la dernière ? - à Cleveland en tant que joueur NBA. Un hommage appuyé qui n'a pas du tout incité les joueurs des Cavs à respecter les Lakers plus que ça. Car il y avait un match de basket à jouer derrière et Los Angeles n'y a pas participé tant que ça. Les joueurs de Kenny Atkinson ont écrabouillé (129-99) ceux de JJ Redick grâce à une deuxième mi-temps percutante (72-44). Donovan Mitchell (25 pts) et Jaylon Tyson (20 pts) sont les meilleurs marqueurs chez les locaux, alors que LeBron n'a marqué que 11 points, son plus faible total en tant qu'adversaire dans son ancien antre. Pour ne rien arranger, Luka Doncic s'est fait mal à la cheville en début de match, à cause du parquet surélevé près du banc... Il est revenu ensuite, mais n'a pas suffi à éviter aux Lakers une sacrée gifle.

LeBron got emotional after the Cavs played a tribute video for him. (via @NBA_Philippines) pic.twitter.com/pQH5B1fp7N — Lakers Nation (@LakersNation) January 29, 2026

- Au milieu de rumeurs sur un intérêt prononcé pour Giannis Antetokounmpo, les Knicks ont poursuivi leur marche en avant et repris la 2e place de la Conférence Est. New York est allé chercher une 4e victoire de suite à Toronto (119-92), après avoir pourtant souffert pendant une mi-temps. Mikal Bridges s'est ensuite fâché en marquant 19 de ses 30 points du jour dans le 3e QT avec l'aide d'OG Anunoby (26 pts, 6 stls) et Josh Hart (22 pts) dans un soir plus discret pour Jalen Brunson (13 pts). Pas inspiré à la finition, Karl-Anthony Towns a en revanché gobé 22 rebonds,, son record cette saison. Guerschon Yabusele et Mohamed Diawara ont tous les deux joué 7 minutes, le "Dancing Bear" se fendant de 4 points, 5 rebonds et 2 interceptions sur ce laps de temps.

- Les Bulls ont complètement loupé leur fin de match sur le parquet des Pacers. Chicago a dilapidé 14 points d'avance dans le 4e quart-temps pour finalement plier et laisser Aaron Nesmith être le héros du jour : d'abord sur panier à 13 secondes de la fin pour permettre à Indiana de passer devant, puis en contrant Coby White près du cercle à 2.9 du terme. Indiana a beau avoir l'un des pires bilans en NBA cette saison, ça fait 3-0 pour les Pacers contre les Bulls.

- Sans faire de bruit, Atlanta pète la forme et enchaine les victoires. Les Hawks sont allés chercher a 4e de suite au TD Garden de Boston, en démarrant le match en boulet de canon (38-18) face à des Celtics que l'on avait rarement vus aussi apathiques chez eux dernièrement. Atlanta a fait mal à 3 points (43%) et a proposé un basket partageur (29 passes), dans lequel Nickeil Alexander-Walker (21 pts) et Jalen Johnson (19 pts, 14 rbds) se sont le mieux exprimés. En face, Joe Mazzulla était particulièrement remonté, sans doute autant par la prestation de ses joueurs, que par l'arbitrage, comme lorsque Sam Cassell a dû le retenir de toutes ses forces pour ne pas qu'il aille enclencher Tony Dobbins...

Sam Cassell couldn't hold back a FURIOUS Joe Mazzulla 😳😅 pic.twitter.com/35CYMmefBv — Bleacher Report (@BleacherReport) January 29, 2026

- Après 4 défaites de suite, Orlando avait vraiment besoin de se rassurer et de sauver, au moins provisoirement, le job de Jamahl Mosley. C'est chose faite grâce à une victoire (133-124) dans le derby floridien contre Miami, comme à chaque fois que les voisins se sont rencontrés cette saison. Le Magic est sorti vainqueur d'un match où les deux équipes ont connu à la fois des gros trous d'air et des passages forts. Le 14-0 infligé par Paolo Banchero (31 pts, 12 rbds) et les siens en milieu de 4e QT a fait la différence, même si Norman Powell a ramené le Geat à 6 points autour de la dernière minute de jeu. Anthony Black et Demond Bane ont ajouté 26 et 23 points.

- Avec 20 victoires, grâce à celle décrochée cette nuit à Memphis (112-97), Charlotte a officiellement battu son total de la saison dernière. La belle forme des Hornets, qui sont sur 4 succès de rang, s'est confirmée au Tennessee, sans qu'il y ait eu besoin d'explosion offensive comme dernièrement. Néanmoins, le groupe de Charles Lee a bien maîtrisé son match, avec 26 points de Brandon Miller, 20 de Miles Bridges et... un double-double bien gourmand de Moussa Diabaté, qui s'est autorisé 18 points et 20 rebonds (dont 7 offensifs) et a même marqué son premier panier à 3 points en NBA avec Charlotte.

.

Charlotte n'est qu'à trois victoires de la 10e place à l'Est, pour le moment détenue par les Bulls.

- Minnesota a confirmé son retour aux affaires avec un deuxième succès consécutif (118-105) pour définitivement ranger la série de défaites récente au placard. La tâche était plus simple face à des Mavs privés de Cooper Flagg et Klay Thompson. Julius Randle (31 pts), Naz Reid (23 pts) et Anthony Edwards (20 pts) se sont occupés de la majeure partie du boulot offensif, Rudy Gobert ajoutant 6 points, 6 rebonds et 2 contres. Joan Beringer a apporté 9 points, 4 rebonds, 1 passe et 1 contre.

- Les Warriors ont été sans pitié avec le Jazz (140-124) et ont repris le cours des choses après leurs péripéties dans le Minnesota. Stephen Curry (27 pts) et Moses Moody (26 pts) ont rapidement aidé à faire le trou, contribuant au festival à 3 points (23) de cette rencontre qu'ils sont rendu facile. Utah est revenu autour des 10 points de retard dans le 4e QT, mais n'a pas eu les ressources pour vraiment embêter Golden State.