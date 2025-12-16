CQVR : Maman, j’ai raté l’avion et la finale de la NBA Cup

Demandez le programme ! On vous met au parfum de ce qui peut être sympa à suivre sur les 3 matches de la nuit en NBA, mais aussi sur ce que vous pouvez regarder à la télé en attendant que les hostilités démarrent.

Ce qu'on va regarder avant la NBA

Si on veut se chauffer avec du sport, le Paris - Barça en Euroleague sur L'Equipe à 21h fera le job. Si en revanche vous préférez déconnecter un peu avant la finale de la NBA Cup, "Maman j'ai raté l'avion" passe sur TF1 pour la 1 674e fois. Et on risque de le regarder pour la 1 674e fois. C'est un marqueur sympa du fait qu'on est à 10 jours de Noël et des repas aussi copieux et indécents que les commentaires après 6 verres de vin de l'oncle Bernard, qui va à coup sûr se surpasser en termes de propos réacs vu l'actualité des derniers mois. Il y a un peu de nostalgie dans tout ça, aussi. Vous aussi vous l'aviez en cassette, ce film ? Quand j'explique à ma fille qu'avant, pour regarder nos films préférés, on devait insérer une boîte dans une autre boîte et qu'il n'y avait pas Netflix, elle a l'air de me prendre en pitié comme si j'avais vécu une enfance précaire 😅

Au passage, "Home Alone" (le titre original du film), se passe à Chicago et on serait tentés de réclamer une parodie avec les Bulls dans le rôle titre : "Maman, j'ai raté la saison", tant les joueurs de Billy Donovan nous déçoivent après avoir démarré en trombe...

Le programme de la nuit en NBA

Spurs vs Knicks, finale de la NBA Cup, à 2h30

Il n'y a pas besoin de chercher trop de raisons de se hyper pour ce match. L'esprit finale de coupe/match couperet avec un titre au bout, quelle que soit la valeur qu'on lui accorde, rend forcément l'affiche entre les Spurs et les Knicks intéressante.

On ne sait toujours pas si dans 20 ans on évoquera le nombre de titres en NBA Cup au moment d'évoquer le CV d'un joueur, mais Victor Wembanyama a l'occasion de remporter son premier trophée dans la ligue, ce qui n'est pas rien. Vu le côté fracassant de son retour face à OKC, on a hâte de voir ce qu'il va donner dans ce contexte.

Les Knicks n'ont plus eu l'occasion de fêter le moindre titre depuis... 1973 et on ne leur en voudra pas de fanfaronner un peu s'ils ont le bonheur de vaincre les Spurs.

Avec la présence, même minime en termes de temps de jeu, de Guerschon Yabusele et de ses camarades Dadiet et Diawara, il y aura au moins un Français titré cette nuit.