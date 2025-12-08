CQVR : Maxime Raynaud, Pagnol et How I met your mother

Demandez le programme ! On vous met au parfum de ce qui peut être sympa à suivre sur les 3 matches de la nuit en NBA, mais aussi sur ce que vous pouvez regarder à la télé en attendant que les hostilités démarrent.

Ce qu’on va regarder avant la NBA

"La Gloire de mon Père" sur Gulli à 21h05 ne raconte pas la vie de Bronny James, mais bien la jeunesse de Marcel Pagnol. J'avais vu le film plus petit sans trop y accrocher et mon père - aussi dégarni que LeBron mais un poil moins athlétique - m'avait dit que je l'apprécierai plus tard. Le padre m'avait dit la même chose pour les champignons, le café et les fromages qui puent, et il avait raison ! Donc l'heure est peut-être venue.

Si je suis moins dans le mood pour un film sérieux et pittoresque, peut-être que je me ferai une session "How I met your mother".

Je suis retombé par hasard hier sur l'épisode où ils vont à Atlantic City (saison 2 épisode 8) pour que Marshall et Lily se marient à l'arrache, avec Barney qui croise des gamblers chinois et essaye de gagner à un jeu improbable où personne ne comprend rien, le "Xing Haisabu Xing". Disons que ça a fait remonter quelques souvenirs d'un trip à Atlantic City, le "Vegas de la Côte Est en plus glauque", et m'a rappelé que cette série était franchement drôle, surtout les premières saisons. Barney se ferait sans doute cancel si la série sortait aujourd'hui, d'ailleurs 😅

Le programme de la nuit en NBA

Kings @ Pacers, à 1h

On ne va pas se mentir, cette nuit est, sur le papier, l'une des rares dans la saison où on vous conseillerait presque d'emmagasiner du sommeil pour la suite. La première affiche donne le ton, avec deux équipes du bas de tableau de leur Conf'. Les Kings vont un peu moins mal et les Pacers, par habitude, essaient toujours de ne pas être ridicules. Malheureusement ça ne sent quand même pas le grand spectacle. Donc si vous y tenez vraiment, on aura peut-être la deuxième titularisation de suite de Maxime Raynaud à surveiller, ce qui n'est pas rien. Sur son premier match dans le cinq, le rookie français a posé un double-double et les galères de Sacramento sont sans doute la meilleure nouvelle qui soit pour lui en termes d'opportunités de se montrer. On a bien aimé sa connexion avec Russell Westbrook face au Heat et on en redemande.

Suns @ Timberwolves, à 1h30

Sans produire du grand basket, Minnesota enfile les victoires comme des perles en ce moment et on va donc voir si la série de Rudy Gobert et de ses coéquipiers va continuer. Pour les hipsters et les Villanoviens de ce monde, Collin Gillespie fait des dégâts en ce moment et est cool à suivre, même si les Suns sont moins fringants depuis 4 ou 5 matches.

Spurs @ Pelicans, à 2h

Sachez-le, si vous êtes en vacances en Louisiane ou que vous vivez là-bas (vous auriez tort de rater le festival de musique cajun de MAMOU, cette charmante bourgade dont ma famille n'est absolument pas originaire, mais ça reste drôle), il y a des places à 9 dollars pour ce match. NEUF dollars ! Alors que pour voir un malheureux Knicks vs Wizards, il faut contracter un prêt à la banque... Pour le match, sinon, toujours pas de Victor Wembanyama en vue, mais une équipe des Spurs assez sympa à voir jouer en son absence puisqu'elle est obligée de trouver d'autres solutions. A NOLA, ça va se battre, parce que... pas le choix, mais c'est sacrément déprimant, surtout sans Zion.