Demandez le programme ! On vous met au parfum de ce qui peut être sympa à suivre sur les 3 matches de la nuit en NBA, mais aussi sur ce que vous pouvez regarder à la télé en attendant que les hostilités démarrent.

Ce qu'on va regarder avant la NBA

Il y a les joueurs NBA surcotés, comme [Insérer le nom d'un joueur qui fâchera le moins de monde possible], mais il y a aussi les films surcotés. Pulp Fiction, diffusé à 21h25 sur TMC, rentre dans cette catégorie-là pour moi. Il y a un super casting (Travolta, Jackson, Willis, Thurman, Keitel, Roth, Rhames, etc...) de belles images iconiques, mais l'ensemble, meh... Disons que les deux fois où je l'ai vu, ça ne m'a pas fait décoller du canapé comme un dunk d'Hakim Warrick.

Par contre, comme certains joueurs qui peuvent devenir sous-cotés tellement ils ont été surcotés à un moment, la B.O. de Pulp Fiction mérite plus de respect. "Misirlou", "You Never Can Tell" de Chuck Berry, "Girl you'll be a woman soon" de Neil Diamond et on en passe, c'est du très, très solide et ça envoie du lourd dans plein de contextes : les courses du weekend, la séance de sport, l'écriture d'articles pour le Mook REVERSE... J'ai tout testé !

Et peut-être que je le trouve tellement surcoté, ce film, que je sous-cote probablement. La dernière fois que je l'ai vu, Victor Wembanyama devait avoir 5 ans. Je vais peut-être lui redonner une chance pour ne pas passer à côté de quelque chose.

Le programme de la nuit en NBA

Pistons @ Celtics, à 1h

Voilà une bonne baston de l'Est qui s'annonce, bien âpre, bien ville ouvrière. Même si on est encore tôt dans la saison, une victoire des Pistons à Boston leur donnerait 6 victoires d'avance sur les Celtics. Pas simple à combler, même en partant de la mi-décembre. Les deux équipes seront quasi au complet en dehors des absents de longue date, donc tout est réuni pour une belle partie en début de nuit.

Raptors @ Heat, à 1h30

Les deux équipes restent sur quatre défaites de suite et se talonnent aux 5e et 6e places. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elles ne se sont pas encore affrontées jusque-là et c'est toujours intéressant de voir de nouvelles oppositions. Ce sont aussi deux teams qui proposent un jeu bien plus attrayant que ce à quoi je m'attendais en début de saison.

Mavs @ Jazz, à 3h

Les Mavs vont encore être légers à l'intérieur, surtout si Anthony Davis, en day-to-day, et Daniel Gafford ne jouent pas. Le match vaudra quand même le coup d'oeil pour Cooper Flagg, Keyonte George et Lauri Markkanen, mais pas sûr d'y rester très longtemps, surtout avec le banger (ce mot anglais entré avec fracas dans le vocabulaire de 70% de la population française sans qu'on sache bien comment) qui s'annonce 30 minutes après.

Rockets @ Nuggets, à 3h30

Un choc du top 3 de l'Ouest, ça ne se loupe pas ! Denver avait gagné de peu lors du premier affrontement et ça ne fait jamais de mal d'essayer d'appuyer un avantage psychologique en vue d'une possible série de playoffs plus tard. Les Nuggets sont étonnamment sur 4 défaites de suite à la maison, mais viennent d'enchainer 4 victoires à l'extérieur. Ils vont devoir se rappeler qu'ils ont traditionnellement un gros avantage à domicile pour essayer de faire un petit break sur Houston.

Grizzlies @ Clippers, à 4h30

Les Clippers sont dans le dur et se tirent des balles dans le pied par-dessus le marché, comme on a pu le voir lors du dernier match où Nicolas Batum s'est retrouvé abandonné sur sa remise en jeu. Je n'aime pas voir les équipes en crise continuer de s'enfoncer, surtout quand elles ont normalement l'effectif pour éviter ça. On passera une petite tête au cas où, mais l'affiche ne m'excite pas plus que ça, à vrai dire.