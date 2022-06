Craig Hodges est isolé depuis des années. Pourtant, l'ancien joueur des Chicago Bulls a tenté de mener la lutte contre les discriminations dont sont victimes les Afro-Américains des années avant tout le monde. Le shooteur d'élite, qui fête ses 62 ans aujourd'hui, avait par exemple expliqué lors d'une interview avec Vlad TV, qu'il avait proposé à Michael Jordan et Magic Johnson de ne pas jouer le game 1 des Finales 1991. Une suggestion qui l'a fait passer pour un fou aux yeux de ses camarades.

Dans un nouveau segment de cet entretien, Craig Hodges est revenu sur la lettre qu'il a écrite au président George Bush à l'époque pour tenter de faire bouger les lignes et sur le fait que cette action a sans doute mis un terme à sa carrière en NBA. A 32 ans et malgré son statut de double champion et de tireur d'élite - il a remporté trois fois le shooting contest - il s'est retrouvé sans agent, ni proposition de rester dans la ligue...

"Je pense que c'est à cause de ce que j'ai fait, oui. Comment mon travail n'a pu me permettre de décrocher un autre job ? J'étais heureux, à vrai dire. J'étais free agent, avec 10 années de service. Je venais de gagner 600 000 dollars sur la saison et il était prévu que je gagne 125% de plus. Donc ça allait pour moi.

J'avais plein de projets pour utiliser cet argent pour le bien de la communauté. Je n'avais jamais eu le moindre problème. J'étais apprécié de mes coéquipiers, je n'avais jamais pris d'amende ou raté le bus pour aller aux matches... Tex Winter, paix à son âme, m'a dit qu'il avait appelé toutes les équipes de la ligue et qu'aucune ne lui avait donné de réponse positive. C'est là que je me suis dit que quelque chose se tramait.

C'est un jeu où il faut mettre le ballon dans le panier et j'étais le meilleur shooteur, à seulement 32 ans et en forme. Ça a été dur à accepter, mais j'étais persona non grata".

Craig Hodges n'avait pas que des choses positives à dire sur Michael Jordan, en marge de la diffusion des épisodes de la série documentaire "The Last Dance"...

Craig Hodges lors d'un shooting contest