Lorsque Craig Hodges a demandé à Michael Jordan et Magic Johnson de boycotter le game 1 des Finales 91, ils l'ont pris pour un fou. Et pourtant...

Craig Hodges était un marginal lorsqu'il jouait en NBA dans les années 80 et 90. Le shooteur d'élite était en fait très en avance dans la lutte contre la discrimination contre les Afro-Américains et leur manque de représentation dans toutes les strates de la société, la NBA y compris. Il y a quelques jours, l'ancien joueur des Chicago Bulls, deux fois champion (1991 et 1992) est revenu sur cette époque où il a plusieurs fois tenté d'éveiller les consciences, critiquant notamment le manque d'implication des superstars de la ligue comme Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Isiah Thomas ou Charles Barkley.

Dans une interview pour Vlad TV, Hodges a même raconté ce jour où il a tenté de convaincre MJ et Magic de ne pas disputer le game 1 des Finales 91 entre les Bulls et les Lakers pour marquer le coup.

"Il faut se souvenir du point de vue qui était le mien à l'époque. Il n'y avait pas vraiment de propriétaires, de coaches ou de dirigeants noirs. Je disais encore à Horace Grant récemment qu'à l'époque la moitié des joueurs m'avaient regardé comme si j'avais un troisième oeil au milieu du front.

A leurs yeux, ce que je proposais n'avait aucun sens. Ils ne m'ont pas pris au sérieux alors que, pour moi, ça l'était. Est-ce que j'aurais pu boycotter tout seul et sacrifier ce moment ? Tout le monde s'en serait foutu.

J'ai voulu montrer à Michael Jordan qu'il avait le pouvoir de changer les choses, mais il n'a pas pris ça en considération. Je leur ai dit : 'En 1963, Jerry West et Elgin Baylor étaient prêts à boycotter un All-Star Game. C'est grâce à eux que vous avez pu devenir MJ et Magic.

Michael Jordan a dit que j'étais fou. Magic a dit que ce que je voulais faire était trop extrême".

Craig Hodges s'était montré particulièrement critique envers Michael Jordan au moment de la sortie de The Last Dance. L'ancien arrière avait déploré la manière dont la légende des Bulls avait déblatéré sur d'anciens coéquipiers, mais aussi de ne pas avoir été interrogé par l'équipe de direction du documentaire. Visiblement, il avait pas mal de choses à dire...