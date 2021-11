Crainte confirmée : la saison de Michael Porter Jr est terminée

Les Denver Nuggets sont dans un spirale négative avec 6 défaites de suite. Le moral ne va malheureusement pas revenir comme ça. La franchise du Colorado vient d'apprendre que les craintes autour d'un possible forfait de Michael Porter Jr jusqu'à la fin de la saison étaient fondées.

Selon Shams Charania, l'ailier de 23 ans qui avait signé un contrat de 172 millions de dollars (bonus compris) lors de la dernière intersaison, va bien être opéré du dos et sera absent jusqu'à la saison prochaine. L'argent engagé sur Michael Porter Jr a incité la direction des Nuggets a opté pour la prudence, quitte à ce que cette saison, qui se déroule déjà sans Jamal Murray, soit un peu sacrifiée.

Michael Porter Jr peut-être out pour la saison, une cata pour Denver

Le nom de MPJ avait jusqu'ici fait une publicité plutôt négative aux Nuggets, puisque l'ancien joueur de la fac de Missouri est l'un des rares joueurs non-vaccinés en NBA et qu'il n'a aucune intention de le faire. Être éloigné des terrains lui évitera au moins toute polémique pour le moment lors d'éventuels déplacements à New York ou San Francisco, en attendant peut-être que de nouvelles mesures plus drastiques entrent en vigueur dans d'autres états du pays.

Jusqu'ici, Michael Porter Jr, candidat évident pour le titre de MIP en début de saison, n'avait disputé que 9 matches avec 9.9 points de moyenne, loin de ses 19 points par match en 2020-2021.

Sources: Denver forward Michael Porter Jr. is expected to miss the remainder of the season due to back surgery. Tough blow, but with Porter’s five-year extension kicking in next season, he and the Nuggets take big-picture approach to his health.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 29, 2021