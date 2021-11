Michael Porter Jr peut-être out pour la saison, une cata pour Denver

Michael Porter Jr souffre du dos et risque de manquer le reste de la saison. Sale nouvelle pour Denver, déjà très amoindri...

Les Denver Nuggets savaient déjà que leur début de saison serait compliqué. Certes, la franchise du Colorado compte le MVP en titre, Nikola Jokic, dans ses rangs, mais le deuxième meilleur joueur de l'équipe, Jamal Murray, récupère d'une rupture des ligaments croisés survenue en fin de saison régulière la saison passée. Pas grave, se disait-on, puisque Denver va pouvoir tabler sur une montée en puissance de Michael Porter Jr. Pas de chance, il est de plus en plus probable qu'on ne revoit plus "MPJ" sur les parquets cette saison.

Selon le Denver Poster, l'ailier de 23 ans, qui a joué 9 matches avant d'être écarté pour soigner son dos début novembre, souffre d'un problème nerveux. Sa saison est en péril, lui qui avait déjà connu de sérieux problèmes de dos à l'université et au début de sa carrière en NBA. Là où c'est épineux pour les Nuggets et pour l'intéressé, c'est que Michael Porter Jr a signé un énorme contrat pendant l'intersaison, à hauteur de 172 millions de dollars sur 5 ans (bonus compris).

Michael Porter Jr justifie encore son choix de refuser la vaccination

L'ancien joueur de la fac de Missouri n'avait déjà pas passé un début de saison très serein. Porter Jr fait partie des joueurs qui ont refusé de se faire vacciner et ne prévoit pas de le faire dans un futur proche. Un choix qui avait été critiqué (MPJ est coutumier des prises de position discutables), mais en faisant moins de bruit que celui de Kyrie Irving, puisqu'il n'empêchait pas le joueur des Nuggets de disputer des rencontres à domicile (le Colorado n'a pas pris les mêmes mesures sanitaire que l'état de New York) et ailleurs en NBA après avoir passé un test au préalable.

Michael Malone se retrouve donc, vraisemblablement jusqu'à la fin de la saison régulière avec un effectif privé de deux de ses meilleurs joueurs, alors que son équipe reste sur 4 défaites consécutives et pointe au 6e rang de la Conférence Ouest.