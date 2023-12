Les résultats de la nuit, celle de Stephen Curry

Raptors @ Sixers : 111-121

Nuggets @ Nets : 122-117

Hawks @ Heat : 113-122

Mavericks @ Rockets : 96-122

Suns @ Kings : 105-122

Wizards @ Warriors : 118-129

L'accélération de Stephen Curry, les Suns dans le dur

- Pour son retour au Chase Center, Jordan Poole a eu le droit à une belle ovation. Et à une leçon du maître des lieux ! Les Golden State Warriors ont dominé les Washington Wizards (129-118) avec une belle performance de Stephen Curry.

Auteur de 30 points et de 7 passes décisives, le meneur des Dubs a réalisé sa meilleure copie de la saison à longue distance avec 8 tentatives réussies. Après un début difficile, le leader des Warriors a connu un coup de chaud dans le deuxième quart-temps, avant une accélération collective dans le troisième.

De son côté, Poole (25 points) a bien tenté de résister, mais a eu du déchet (7/21 aux tirs). Puis de son côté, Curry a été bien soutenu par Jonathan Kuminga (22 points) et Klay Thompson (20 points). A noter le bel impact de Trayce Jackson-Davis (10 points, 15 rebonds) en sortie de banc. Il s'agit de la 4ème victoire consécutive de Golden State.

Jordan Poole, Steve Kerr aurait aimé une meilleure fin

- Une 7ème défaite sur les 10 derniers matches pour les Phoenix Suns ! Cette fois-ci, la franchise de l'Arizona a subi la loi des Sacramento Kings (105-120). Pour le coup, les Suns sont tombés sur un Domantas Sabonis monstrueux : 28 points, 12 passes décisives et 11 rebonds (4ème triple-double de la saison).

Avec un 6ème succès sur les 8 dernières rencontres, les Californiens ont retrouvé un excellent rythme, avec également les apports de De'Aaron Fox (23 points), Keegan Murray (21 points) et Harrison Barnes (19 points).

Rapidement débordé au score, Phoenix a bien tenté de résister grâce à ses deux patrons Kevin Durant (28 points) et Devin Booker (24 points). Mais collectivement, il y avait un monde d'écart entre les deux formations sur ce match.

Domantas Sabonis dropped his 4th TRIPLE-DOUBLE of the season in the Kings' win over the Suns 💪 28 PTS / 11 REB / 11 AST pic.twitter.com/Za4pbalidy — NBA (@NBA) December 23, 2023

Embiid et Jokic dominent !

- Malgré une douleur à la cheville, Joel Embiid a serré les dents pour participer à la victoire des Philadelphia Sixers face aux Toronto Raptors (121-111). Dès le premier quart-temps, le Camerounais a fait une mauvaise chute en tentant un contre.

Mais le leader des 76ers a continué de jouer et a été encore excellent : 31 points et 10 rebonds. Il a donc inscrit au moins 30 points et attrapé au moins 10 rebonds sur les 13 derniers matches. Il s'agit de la plus longue série de l'histoire de la NBA à ce niveau depuis Kareem Abdul-Jabbar (16 en 1971-1972).

Sur cette partie, Philadelphie, après un premier quart-temps difficile, a rapidement réussi à revenir au score. Pour finalement l'emporter dans le money-time. Outre Embiid, Tobias Harris (33 points) et Tyrese Maxey (33 points) ont également été de grands artisans de ce succès. Alors que Pascal Siakam (31 points) a été un peu trop seul pour les Canadiens, malgré les apports de Jakob Poeltl (19 points) et de Gary Trent Jr (17 points).

Joel Embiid is heating up 🔥 The reigning MVP has scored the Sixers last 16 points 😮 pic.twitter.com/UWFirTzPFB — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) December 23, 2023

- De son côté, Nikola Jokic a également répondu présent avec les Denver Nuggets. La formation du Colorado l'a emporté sur le parquet des Brooklyn Nets (122-117). Avec 31 points, 11 rebonds et 7 passes décisives, le Serbe a fait parler son talent.

Auteur de 32 points, Jamal Murray a eu un bel impact, en plus de se montrer solide sur la ligne dans le money-time pour valider ce succès. Les Nets, avec notamment Cam Thomas (23 points), se sont bien battus jusqu'au bout. Mais cette équipe, sur une série de 5 défaites consécutives, n'arrive plus à gagner...

Le derby texan pour les Rockets, le show Robinson

- Sans Luka Doncic et Kyrie Irving, les Dallas Mavericks ont perdu le derby texan face aux Houston Rockets (122-96). Dès la mi-temps, cette rencontre était déjà pliée avec un large avantage pour les hommes d'Ime Udoka.

Auteur d'un double-double, Alperen Sengun (22 points, 15 rebonds) s'est fait plaisir, tout comme Jabari Smith (21 points). Face aux difficultés des siens, Jason Kidd a rapidement ouvert sa rotation, avec par exemple Olivier Prosper (20 points), Dexter Dennis (18 points) et Richaun Holmes (16 points) pour apporter des points.

- Si Trae Young a continué sa belle série, les Atlanta Hawks ont subi une défaite face au Miami Heat (113-122). Pour le 6ème match de suite (la 2ème série la plus longue de l'histoire de la NBA dans ce domaine), le meneur des Hawks a marqué au moins 30 points (30) et délivré au moins 10 passes décisives (13).

Une performance pourtant insuffisante. Car en face, les Floridiens, sans Jimmy Butler, ont pu compter sur Tyler Herro (30 points) pour répondre. Et surtout, il a été longtemps épaulé par Jaime Jaquez Jr (19 points) et Bam Adebayo (18 points, 11 rebonds)... avant le show Duncan Robinson !

Dans le 4ème quart-temps, Robinson a marqué 21 de ses 27 points ! Avec notamment 11 points consécutifs pour faire la différence dans le money-time.

