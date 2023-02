Les Mavericks et Christian Wood entament les négociations

Les Mavericks et Christian Wood, arrivé dans un transfert cet été, ont commencé à négocier une potentielle extension de contrat.

Sur le papier, l’arrivée de Christian Wood aux Dallas Mavericks avait tout d’une bonne idée. Sur le terrain, l’intérieur a confirmé cette impression dès le début de la saison. Mais dans les coulisses, le dossier est légèrement plus compliqué.

Transféré depuis les Rockets cet été, sans trop de sacrifice de la part des Mavs, Wood est venu à Dallas pour épauler Luka Doncic. Cette mission, il l’assume parfaitement jusqu’ici. En témoignent ses moyennes statistiques : 18,4 points et 8,4 rebonds à 53,5% au tir, dont 38,5% à trois points.

Une fracture du pouce gauche est toutefois venue le couper dans son élan. Christian Wood, droitier, devait manquer une semaine de compétition. 14 jours plus tard, il est encore à l’infirmerie et ne devrait pas revenir avant la semaine prochaine, au plus tôt, d’après le journaliste Marc Stein.

Un contexte loin d’être idéal pour négocier un nouveau contrat, situation qui s’impose d’elle-même à l’approche de la trade deadline. Les Mavericks et leur joueur ont en effet commencé à parler d’une potentielle extension. Si les discussions restent au stade préliminaire, toujours d’après Stein, le timing de ces tractations n’est pas anodin.

Agent libre cet été, Christian Wood aurait tout intérêt à tester le marché pour faire monter son salaire. Avec une extension, il n’est éligible qu’à 77 millions de dollars sur quatre ans, une somme probablement inférieure à sa réelle valeur. Une offre plus lucrative l’attend certainement à l’intersaison.

Si rien n’est signé avant le 9 février, date de la trade deadline, Dallas prend cependant le risque de perdre son intérieur sans contrepartie. D’autant plus que l’intéressé s’est plaint à plusieurs reprises de son rôle lors des premiers matches. Une situation risquée, qui pourrait grandement pénaliser la franchise. Le front office pourrait ainsi décider de transférer son joueur, malgré ses résultats sportifs, pour jouer la carte de la sécurité.

Impossible de dire, à ce stade, si l’avenir de Wood s’écrira aux Mavericks. Le dossier, plus complexe qu’il n’y paraît au premier abord, pourrait évoluer dans la semaine à venir.

