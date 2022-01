Opération confirmée pour Damian Lillard… et fin de saison ?

Les ennuis se poursuivent pour les Portland Trail Blazers. Présentée comme une saison charnière, cet exercice tourne au cauchemar entre les défaites qui s’empilent et surtout les blessures qui se multiplient. La franchise vient surtout de perdre (temporairement… ou pas ?) Damian Lillard.

Le meneur All-Star souffre des abdominaux depuis cet été et il a décidé de se faire opérer après avoir consulté plusieurs spécialistes. Selon ESPN, sa rééducation pourrait prendre 6 à 8 semaines. Mais son retour à la compétition dépendra surtout des résultats des Blazers.

Autrement dit, si Portland est encore en course pour une place en playoffs, il reviendra. Sinon, c’est sans doute la fin de saison. Les Blazers sont à 4 victoires et 7 défaites sans Damian Lillard, et ce malgré les très belles performances de son remplaçant Anfernee Simons. La franchise de l’Oregon est dixième à l’Ouest. En place pour disputer le play-in, même si elle compte tout de même 4 victoires de retard sur le neuvième spot.

CJ McCollum est lui aussi indisponible suite à un problème au poumon. Les Blazers auraient presque tout intérêt à laisser Simons et Nassir Little guider l’équipe, donner ainsi aux jeunes des opportunités de se développer, recharger les batteries des stars et essayer de vraiment construire un effectif compétitif l’été prochain.

Sa relation avec Billups, sa frustration : la mise au point de Damian Lillard