Damian Lillard fait beaucoup parler de lui. En raison des résultats mitigés par Portland Trail Blazers, les rumeurs de son possible départ sont revenues. Avec en plus certains rapports concernant ses débuts difficiles avec Chauncey Billups, le meneur s'est retrouvé au cœur de l'actualité.

Depuis, le natif d'Oakland a clamé, à nouveau, son attachement à cette équipe. Un démenti suffisant pour calmer les bruits de couloir à l'instant t. Mais son cas continue de susciter des débats. Et le joueur de 31 ans commence à en avoir marre.

Pour The Undefeated, Lillard a ainsi dévoilé ses vérités, notamment concernant sa relation avec son coach.

Il y a tout de même eu de nombreuses rumeurs au sujet concernant les rapports compliqués entre Billups et ses joueurs. La réalité a été potentiellement exagérée. Mais les nombreux éléments apportés n'ont pas tous été inventés...

En tout cas, publiquement, Lillard fait donc front avec son coach. Et au passage, la star a tenu à s'expliquer au sujet de sa frustration.

"Nous avons une nouvelle attaque. Un nouveau style. Une nouvelle manière de jouer. En tant que leader, je dois adhérer totalement. Je dois démontrer que je reste investi, peu importe à ma situation, même si j'ai des difficultés à trouver mon rythme, à trouver ma voie en attaque.

Même si je rate des tirs, je dois montrer aux gars que je suis à fond dans le projet. Les gens disent : 'Dame se montre frustré'. Je suis frustré de perdre et de ne pas jouer à mon meilleur niveau. Mais cela ne signifie pas que je me sens aigri par rapport à mon équipe et que je regarde ailleurs...

Cela n'a jamais été moi. Il ne s'agit pas de la première fois que je me trouve dans une situation difficile", a assuré Lillard.